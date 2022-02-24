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Ахеджакова про визнання "ЛДНР": трапилося щось непоправне, це пахне оголошенням війни усьому світу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ахеджакова про визнання

Народна артистка Росії Лія Ахеджакова назвала рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежними так звані "ДНР" і "ЛНР" оголошенняа війни всьому світу.

Про це вона сказал у коментарі ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – сказала Ахеджакова.

Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса; народна артистка РФ (1994), лауреат Державної премії РРФСР ім. братів Васильєвих (1979). Дворазова володарка Національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Зображуючи жертву", в 2015 році удостоєна почесного призу премії "Ніка" в номінації Честь і гідність" за 2014 рік.

Читайте: Пушилін та Пасічник звернулися до Путіна по військову допомогу. ДОКУМЕНТ

У березні 2014 року висловилася проти можливості введення російських військ на територію України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Велика жінка.
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24.02.2022 00:34
+35
Одна з небагатьох притомних...
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24.02.2022 00:34
+22
Лии респект, всегда за Украину была.
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24.02.2022 00:37
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Велика жінка.
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24.02.2022 00:34 Відповісти
Одна з небагатьох притомних...
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24.02.2022 00:34 Відповісти
Притомних там вистачає. Та от тільки їм є що втрачати, тому вони будуть сидіти тихо. Весь россійський бізнес проти війни і режиму путіна. Там моляться, щоб ми перемогли в тій війні, якщо вона неминуча. Перемогли і звільнили світ від фашиста божевільного.
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24.02.2022 04:47 Відповісти
Війна усьому світу була оголошена в 2014 році,нападом на Україну.
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24.02.2022 00:35 Відповісти
певно, це тому, що хлу вже ніхто й ніде не поможе

Denis Dovgopoliy@dennydov

22 февр.



А знаете, что еще важнее, чем бриллианты в Амстере, шоппинг в Милане и пати в Сант-Тропе?
Доступ к швейцарской и немецкой медицине.
Стареющей элите это важно.
Да, остался Израиль, к сожалению.
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24.02.2022 00:35 Відповісти
Паталоганатом їм у допомогу.
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24.02.2022 00:42 Відповісти
Не факт , Израиль очень зависим от США. И если станет вопрос поддержка США в обмен на санкции россии, то он выберет поддержку США , а это факт.
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24.02.2022 00:42 Відповісти
Израиль уже заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.
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24.02.2022 07:28 Відповісти
Это в десятку! Даже как-то забыл об этой важной возможности.
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24.02.2022 00:43 Відповісти
Израиль себе на уме...
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24.02.2022 00:46 Відповісти
Як завжди.
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24.02.2022 00:51 Відповісти
нет выхода.
Иначе бесконечная война
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24.02.2022 00:52 Відповісти
ага, на заднєм...

МИД Израиля предлагает помощь в разрешении кризиса и беспокоится о судьбе своих граждан, находящихся в Украине

Власти Израиля заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Ранее, из-за тесных связей как с Киевом, так и с Москвой, власти Израиля не высказывали четкой позиции по военному и дипломатическому противостоянию между Россией и Украиной.

Обеспокоенность эскалацией ситуации на востоке Украины выразило министерство иностранных дел Израиля - страны, где примерно каждый пятый житель говорит по-русски или по-украински.

В сообщении министерства говорится, что Израиль «надеется, что будет найдено дипломатическое решение, которое приведет к восстановлению спокойствия, и готов оказать помощь, если она потребуется».

При этом в заявлении израильского МИДа, опубликованном в среду, Россия не упоминается.

Израиль также выразил обеспокоенность по поводу угрозы личной безопасности тысяч израильских граждан, проживающих в Украине, и судьбе большой еврейской общины страны. https://www.golosameriki.com/a/israel-supports-ukraine/6455486.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it
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24.02.2022 00:54 Відповісти
Хахаха не переживай - для одного человека у них там есть и центры и прочая аппаратура и институты работают целые на кучку чинуш..
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24.02.2022 00:56 Відповісти
Лии респект, всегда за Украину была.
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24.02.2022 00:37 Відповісти
Практично одна за нас на всю кацапію.
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24.02.2022 00:40 Відповісти
Є там і інші, які збирали підписи проти війни з Україною, але, на жаль, це крапля у морі.

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2972500-echo/
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24.02.2022 00:58 Відповісти
Кто хорошо владеет англиш, эту трансляцию смотрят многие европейцы и русня нагнала туда ботов, нужно включить контр пропаганду.
https://youtu.be/2cyQPN5xQtU
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24.02.2022 00:42 Відповісти
Оон ка4 обычно - дипломатия диалог - какой смысл они уже напали фактически ... Взывают к диалогу .... Опаснее другое - Кортезка мутит , запрещает отправлять военных без одобрения конгресса . Тоесть бидон не сможет отправить военных в Европу сам
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24.02.2022 00:54 Відповісти
Пишилин и Моторола такие же герои как Невский и Кутузов ! ))
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24.02.2022 00:42 Відповісти
нажаль, таких як Лія, в расєє лічені одиниці... а більшість такі, як відомий режисер та актор расєї та України Володимир Бортко, (як це не сумно, але наш земляк), сказав наступне:

"Я отнесся к этому не просто положительно, а чрезвычайно положительно, никаких сомнений по этому поводу у меня не возникло ни на секунду. Я считаю, что это несколько запоздавший акт, надо было сделать это раньше". https://www.bbc.com/russian/features-60480884

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24.02.2022 00:44 Відповісти
Скрепы вытеснили мозг, который, судя по фильмам, был.
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24.02.2022 01:39 Відповісти
Объясните кто нибудь россиянам, что нарушение международного права автоматически ставит страну вне закона перед всем миром.

Эти идиоты на полном серьезе считают, что их законы выше международных, а потом эти придурки удивляются, почему у них вокруг и везде враги, хотят на них напасть и воевать.
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24.02.2022 00:46 Відповісти
- Таким каблуком и ***** по роже можно съездить... Надо брать.
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24.02.2022 01:19 Відповісти
Яка прірва розділяє Талант і Масштаб Ахеджаковоі та вальку пів стакана.!!!
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24.02.2022 01:21 Відповісти
 
 