Ахеджакова про визнання "ЛДНР": трапилося щось непоправне, це пахне оголошенням війни усьому світу
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Народна артистка Росії Лія Ахеджакова назвала рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежними так звані "ДНР" і "ЛНР" оголошенняа війни всьому світу.
Про це вона сказал у коментарі ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – сказала Ахеджакова.
Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса; народна артистка РФ (1994), лауреат Державної премії РРФСР ім. братів Васильєвих (1979). Дворазова володарка Національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Зображуючи жертву", в 2015 році удостоєна почесного призу премії "Ніка" в номінації Честь і гідність" за 2014 рік.
У березні 2014 року висловилася проти можливості введення російських військ на територію України.
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Denis Dovgopoliy@dennydov
22 февр.
А знаете, что еще важнее, чем бриллианты в Амстере, шоппинг в Милане и пати в Сант-Тропе?
Доступ к швейцарской и немецкой медицине.
Стареющей элите это важно.
Да, остался Израиль, к сожалению.
Иначе бесконечная война
МИД Израиля предлагает помощь в разрешении кризиса и беспокоится о судьбе своих граждан, находящихся в Украине
Власти Израиля заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Ранее, из-за тесных связей как с Киевом, так и с Москвой, власти Израиля не высказывали четкой позиции по военному и дипломатическому противостоянию между Россией и Украиной.
Обеспокоенность эскалацией ситуации на востоке Украины выразило министерство иностранных дел Израиля - страны, где примерно каждый пятый житель говорит по-русски или по-украински.
В сообщении министерства говорится, что Израиль «надеется, что будет найдено дипломатическое решение, которое приведет к восстановлению спокойствия, и готов оказать помощь, если она потребуется».
При этом в заявлении израильского МИДа, опубликованном в среду, Россия не упоминается.
Израиль также выразил обеспокоенность по поводу угрозы личной безопасности тысяч израильских граждан, проживающих в Украине, и судьбе большой еврейской общины страны. https://www.golosameriki.com/a/israel-supports-ukraine/6455486.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2972500-echo/
https://youtu.be/2cyQPN5xQtU
"Я отнесся к этому не просто положительно, а чрезвычайно положительно, никаких сомнений по этому поводу у меня не возникло ни на секунду. Я считаю, что это несколько запоздавший акт, надо было сделать это раньше". https://www.bbc.com/russian/features-60480884
Эти идиоты на полном серьезе считают, что их законы выше международных, а потом эти придурки удивляются, почему у них вокруг и везде враги, хотят на них напасть и воевать.