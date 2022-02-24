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Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН в зв’язку зі зверненням ватажків "Л/ДНР" по військову допомогу до Путіна, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН в зв’язку зі зверненням ватажків

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням ватажків "ЛДНР" по військову допомогу до Путіна.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", - написав очільник МЗС у твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пушилін та Пасічник звернулися до Путіна по військову допомогу. ДОКУМЕНТ

Автор: Володимир Янченко
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ООН у анабіозівже давно!
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24.02.2022 00:45 Відповісти
Уже почали потроху ворушитися. "Це не миротворчі війська", - Гуттерош про війська кацапердії на домбасі. Нетипова для нинішньої ООН категоричність. Сподівання, що під егідою ООН створять війська на зразок тих, що воювали у Південній Кореї (фактично це була армія США). Хоча, не дуже віриться, але, що буде робити світ, дивлячись на злодійства масового вбивці?!
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24.02.2022 00:54 Відповісти
Да толку мало, слушать противно... Блаблабла и все.... Бидона завтра сами его демократы обнулят в конгрессе . Кортезка сказала что хотят запретить бидону принимать решение об отправке солдат ( вообще имелось ввиду за пределы сша) Я думаю что экономически не вытянут этой войны РФ. Проблема в том насколько они продвинутся вперёд при активной фазе, если такая начнётся вскоре.... Вся Надежда на нато- но как я понял НАТО приняло условия игры ВВП. Да и выступают там какие-то непонятные страны - как вчера одна Африка... Ценз хоть и хромой но можно хоть более оперативно видеть общую ситуаци
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24.02.2022 01:23 Відповісти
Українська влада має зробити так само. Мешканці фронтової і прифронтової зони мають звернутися по допомогу до НАТО і ООН. Це має бути офіційне звернення, щоб світові СМІ про це звернення знали. Наприклад зачитати такий лист на засіданні ООН. Треба бити кацапів їх же зброєю.
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24.02.2022 04:33 Відповісти
 
 