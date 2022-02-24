Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН в зв’язку зі зверненням ватажків "Л/ДНР" по військову допомогу до Путіна, - Кулеба

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням ватажків "ЛДНР" по військову допомогу до Путіна.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", - написав очільник МЗС у твіттері.

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