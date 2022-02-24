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Російські війська прибувають в ОРДЛО, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська прибувають в ОРДЛО, - Пентагон

Російські війська прибувають до так званих "Луганської та Донецької народних республік".

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Збройні сили Російської Федерації прибувають до ОРДЛО, але поки що не виходять за їхні межі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Там і здохнете, тварюки
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24.02.2022 01:02
+15
Ну что ж, пришло и время для нашего поколения! Как наши деды, прадеды показывали москалям что Украина не Россия, не Малороссия! Так и мы должны показать российско-фашистким захватчикам что ихнее место за поребриком, на свалке истории ! Слава Украине !
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24.02.2022 01:10
+12
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24.02.2022 01:06
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Как в матрице. Нужно еще больше.
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24.02.2022 01:02 Відповісти
Там і здохнете, тварюки
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24.02.2022 01:02 Відповісти
ВЧК-ОГПУ: СРФОЧНО . Источник рассказал, что в 45 ой бригаде ВДВ обозначен час "X" 5.45 по Москве.
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24.02.2022 01:05 Відповісти
спасибо, ага
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24.02.2022 01:07 Відповісти
в пабликах крыма пишут о колонах техники которые двигаются к украинским позициям уже 4 часа без остановки
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24.02.2022 01:22 Відповісти
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24.02.2022 01:06 Відповісти
нравится не нравится НАТО приближается)
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24.02.2022 01:10 Відповісти
Ихтамнеты или войска РФ? Уточняйте
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24.02.2022 01:07 Відповісти
маски сброшены,конечно что регулярные войска РФ
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24.02.2022 01:11 Відповісти
А як вони можуть вийти за їх межі?
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24.02.2022 01:08 Відповісти
...бо гарматному м'ясу гроші без потреби

В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций
Запад готовит против России пакеты санкций, и если в результате его действий средства государства за рубежом будут заблокированы, сбережения россиян могут быть конфискованы.

Такое мнение NEWS.ru высказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

У России есть 640 млрд долларов золотовалютных резервов, которые, по словам депутата, находятся «за границей», и капитал олигархов, который Арефьев оценивает в 470 млрд долларов. При этом Запад обсуждает санкции вплоть ограничений валютных расчетов и отключения SWIFT.

«Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения», - сказал Арефьев.

По словам депутата, речь идет о сумме около 60 триллионов рублей. И эти деньги могут потребоваться, «чтобы выйти из положения».
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24.02.2022 01:09 Відповісти
Ну что ж, пришло и время для нашего поколения! Как наши деды, прадеды показывали москалям что Украина не Россия, не Малороссия! Так и мы должны показать российско-фашистким захватчикам что ихнее место за поребриком, на свалке истории ! Слава Украине !
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24.02.2022 01:10 Відповісти
Только не как деды и прадеды. В это раз надо побеждать.
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24.02.2022 01:22 Відповісти
А де поділася Надя Савченко? Який добровольчий батальон вона очолює разом з сестрою Вєрою?
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24.02.2022 01:10 Відповісти
Оббріховачок Пороха.
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24.02.2022 01:13 Відповісти
Це не її війна
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24.02.2022 01:15 Відповісти
Смерть вас чекає на кожному метрі української землі
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24.02.2022 01:11 Відповісти
Воріженьки облизують ласо
Хижі губи, гидкі сусала:
Нам не стати гарматним м'ясом
У країні гарматного сала!..

А. Бондар
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24.02.2022 01:15 Відповісти
Это не остановит озверевших рашистов, 50% населения
готовы уничтожить ненавистную им Украину. Только тысячи кацапских трупов могут их заставить задуматься.
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24.02.2022 01:16 Відповісти
Спокійно, Народ! Повоюємо! Чи ви думаєте, що малолітні уй..........ки московські не сцать нас ?!

БЕЗ ПАНІКИ! Це крах московії!
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24.02.2022 01:16 Відповісти
А никто и не истерит. Отбоялись уже.
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24.02.2022 01:24 Відповісти
пора вату кончать. Тихо мирно, они уже ушки на макушке))
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24.02.2022 01:18 Відповісти
Есть информация, что основной удар будет не на Донбассе, а с юга и севера. В Москве всех сотрудников спецслужб вызвали на работу. Предполагаемое время начала операции пять утра по Киеву.
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24.02.2022 01:23 Відповісти
Вже вісім років удари... Кац, придумай шось інше!
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24.02.2022 01:28 Відповісти
Ваня, иди домой, водки нет
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24.02.2022 01:33 Відповісти
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24.02.2022 01:29 Відповісти
Да не пугайте. Пускай кацапские ублюдки боятся. Они будут дохнуть за маразмы сошедшего с ума деда. А мы воюем за свою землю и свои дома. Воюем для того чтобы потом как кацапы не быть пушечным мясом в их армии как сейчас крысчаны и даунбаситы.
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24.02.2022 01:37 Відповісти
Фарион уже пошла освобождать Донбасс?
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24.02.2022 01:37 Відповісти
Фаріонша тільки язиком вміє пи@діти і всіх повчати , а не воювати
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24.02.2022 01:44 Відповісти
Москальня нахабно і безсоромно преться на нашу землю , нас вбивати , але ніяк не можуть навіть збагнути яке пекло чекає на цих незваних гостей 😡
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24.02.2022 01:43 Відповісти
Россия закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной для гражданской авиации. - CNN.
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24.02.2022 01:45 Відповісти
 
 