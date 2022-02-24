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Російські війська прибувають в ОРДЛО, - Пентагон
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Російські війська прибувають до так званих "Луганської та Донецької народних республік".
Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Збройні сили Російської Федерації прибувають до ОРДЛО, але поки що не виходять за їхні межі", - сказав він.
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В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций
Запад готовит против России пакеты санкций, и если в результате его действий средства государства за рубежом будут заблокированы, сбережения россиян могут быть конфискованы.
Такое мнение NEWS.ru высказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.
У России есть 640 млрд долларов золотовалютных резервов, которые, по словам депутата, находятся «за границей», и капитал олигархов, который Арефьев оценивает в 470 млрд долларов. При этом Запад обсуждает санкции вплоть ограничений валютных расчетов и отключения SWIFT.
«Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения», - сказал Арефьев.
По словам депутата, речь идет о сумме около 60 триллионов рублей. И эти деньги могут потребоваться, «чтобы выйти из положения».
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