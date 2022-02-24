Російські війська прибувають в ОРДЛО, - Пентагон

Російські війська прибувають до так званих "Луганської та Донецької народних республік".

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Збройні сили Російської Федерації прибувають до ОРДЛО, але поки що не виходять за їхні межі", - сказав він.

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