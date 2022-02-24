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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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Євросоюз готовий запровадити другий пакет санкцій проти РФ у разі подальшого вторгнення на територію України, - Домбровскіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Євросоюз готовий запровадити другий пакет санкцій проти РФ у разі подальшого вторгнення на територію України, - Домбровскіс

Європейський Союз буде готовий запровадити другий пакет санкцій проти Росії, включаючи експортний контроль, якщо російські війська вийдуть за межі окупованих українських регіонів.

Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Якщо буде подальша агресія Росії та подальше вторгнення на територію України, ми готові активізувати нашу відповідь також у плані санкцій", - сказав Домбровскіс.

На запитання, що таке посилення означатиме, Домбровскіс сказав:

"Це стосуватиметься економічних санкцій у сфері торгівлі, наприклад експортного контролю. ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо запровадити швидко та ще більше посилити санкції та зробити це в співпрацю з США, Великобританією та іншими країнами".

Також читайте: Євросоюз остаточно запровадив санкції за визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Представник ЄС сказав, що конфлікт, санкції та потенційні російські контрсанкції матимуть економічні наслідки для ЄС, але серйозність того, що поставлено на карту, означає, що блок, який складається з 27 членів, має їх ухвалити.

"Введення жорстких санкцій проти Росії матиме певний вплив на економіку ЄС, і ми повинні бути до цього готові. Але тут на карту поставлена безпека та територіальна цілісність України, і ми маємо ширшу архітектуру безпеки, тому ми повинні бути в змозі реагувати, а також нести певні економічні витрати, якщо це необхідно", – сказав Домбровскіс.

Читайте: США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
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24.02.2022 01:17
+6
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24.02.2022 01:19
+5
Крах московії на горизонті! Без паніки, українці!
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24.02.2022 01:18
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24.02.2022 01:17 Відповісти
Крах московії на горизонті! Без паніки, українці!
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24.02.2022 01:18 Відповісти
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24.02.2022 01:19 Відповісти
Ты рубль покажи и фондовый рынок РФ... уже флот весь «олигархов» сье#вает кто куда...Снялись с якоря все
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24.02.2022 01:25 Відповісти
агов, турки, а закрийте Дарданелли

Кіт Вчений@TedTeddycat

2 ч



Яка хитра тактика: закрити у мишоловці Чорного моря геть увесь наявний московський флот з усього світу! Він весь вже там.
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24.02.2022 01:28 Відповісти
суворий московський флот закритієм Дарданел не залякаеш, вони знають що робити - вони знову відкриють кінгстони біля Севастополя
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24.02.2022 01:38 Відповісти
Блина, смотри внимательней, он же рупь и показал)))
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24.02.2022 01:29 Відповісти
МлТь .... школоло я все посмотрел мне эти лололо нафиг не нужны... Это для детей , Пусть скинет основные индексы Московской фондовой биржи - там все в минус бумага туалетная уже а не акции
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24.02.2022 02:33 Відповісти
Фондовый рынок РФ уже окуел....
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24.02.2022 02:34 Відповісти
Сбербанк упал на 21% ВТБ и прочие .... Доллар в Украине поднимаютспекулянты
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24.02.2022 02:37 Відповісти
Воїни України, понад дві тисячі років проживають, на цій землі … І нічого ,цьому - не змінити
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24.02.2022 01:21 Відповісти
Есть в войсках такая команда - "Огонь по готовности"...
Пли!!!
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24.02.2022 01:27 Відповісти
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24.02.2022 01:30 Відповісти
Самое страшное, что херло вообще не видит горизонтов, и походу, это реально его последняя "битва", ему плевать на санкции, ему плевать даже на своих людей, он вообще никак уже не реагирует ни на кого...ему уже нечего терять. Либо его остановят его же люди, либо война неизбежна..и это страшно, так как непонятно, что у него в голове происходит. Сил нам..
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24.02.2022 01:31 Відповісти
он сатана.
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24.02.2022 01:38 Відповісти
Петр Петров@Rooftop564

4 ч



Я вам зараз велику тайну відкрою, що не всі знають.
УСІ безготівкові долари у світі лежать в американських банках.
В банках України чи РФ немає жодного безготівкового долара, є лише записи про кореспондентські рахунки.
УСІ безготівкові долари, що були у ВЄБ РФ, лежали у Бенк оф Нью
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24.02.2022 01:34 Відповісти
Россия закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной до 18 мая.
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24.02.2022 01:35 Відповісти
Оце так:
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24.02.2022 01:38 Відповісти
Світові треба зупиняти ***** зараз. Крапка.
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24.02.2022 01:42 Відповісти
а як готовий, запроваджуй і ґотуй третій пакет...
утовщення бутилкі - це кацапам тільки в балалайку-радість!
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24.02.2022 01:44 Відповісти
 
 