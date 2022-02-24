Євросоюз готовий запровадити другий пакет санкцій проти РФ у разі подальшого вторгнення на територію України, - Домбровскіс

Європейський Союз буде готовий запровадити другий пакет санкцій проти Росії, включаючи експортний контроль, якщо російські війська вийдуть за межі окупованих українських регіонів.

Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Якщо буде подальша агресія Росії та подальше вторгнення на територію України, ми готові активізувати нашу відповідь також у плані санкцій", - сказав Домбровскіс.

На запитання, що таке посилення означатиме, Домбровскіс сказав:

"Це стосуватиметься економічних санкцій у сфері торгівлі, наприклад експортного контролю. ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо запровадити швидко та ще більше посилити санкції та зробити це в співпрацю з США, Великобританією та іншими країнами".

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Представник ЄС сказав, що конфлікт, санкції та потенційні російські контрсанкції матимуть економічні наслідки для ЄС, але серйозність того, що поставлено на карту, означає, що блок, який складається з 27 членів, має їх ухвалити.

"Введення жорстких санкцій проти Росії матиме певний вплив на економіку ЄС, і ми повинні бути до цього готові. Але тут на карту поставлена безпека та територіальна цілісність України, і ми маємо ширшу архітектуру безпеки, тому ми повинні бути в змозі реагувати, а також нести певні економічні витрати, якщо це необхідно", – сказав Домбровскіс.

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