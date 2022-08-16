Кулеба і Гутерріш обговорили посилення ролі ООН в протидії агресивним діям Росії проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем посилення ролі ООН в протидії агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Кулеба детально поінформував генсекретаря ООН щодо ескалації Росією безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, а також щодо блокування Москвою політико-дипломатичного врегулювання.

Зі свого боку Гутерріш зазначив, що рішення РФ про "визнання" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях "незалежними республіками" є грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Генсек підкреслив, що такий односторонній акт суперечить Статуту ООН та міжнародному праву, а також фактично руйнує Мінські домовленості, які були підтримані резолюцією 2202 (2015) Ради безпеки ООН.

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Гутерріш повторив свою позицію щодо неприйнятності позиціонування Москвою російських окупаційних військ на сході України "учасниками операції з підтримання миру" і наголосив на критичній важливості політико-дипломатичного врегулювання ситуації.

Глава української дипломатії підкреслив важливість активного залучення ООН до дипломатичних зусиль, які вживаються Україною та партнерами на різних рівнях задля недопущення подальшого погіршення безпекової ситуації.

Кулеба і Гутерріш приділили окрему увагу крокам з нарощування гуманітарної відповіді ООН на російську агресію.