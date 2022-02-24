Росія може атакувати будь-якої миті, - Пентагон

Ознак того, що Путін йде на деескалацію, нема. Російські війська можуть атакувати в будь-який час.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

"Ми, безумовно, вважаємо, що (в Донецькій та Луганській області. - Ред.) перекидаються додаткові російські військові сили", - сказав він.

"Ми не можемо з якоюсь конкретністю підтвердити цифри, які підрозділи та які їх можливості, але ми впевнені, що це відбувається. Ми вважаємо, що зараз вони перебувають у стані готовності, коли можуть атакувати у будь-який час", - додав Кірбі.

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Представник міністерства оборони США також сказав, що офіційні особи "на жаль не побачили жодних вказівок на те, що президент Росії Владімір Путін "готовий піти на деескалацію, повернути ці війська додому і фактично дійти якогось серйозного дипломатичного рішення. Швидше все вказує на те, що все навпаки".

Якщо Путін вирішить провести повномасштабне вторгнення, "це буде війна вибору… І вона не буде безкровною, - сказав Кірбі. - Будуть страждання, будуть жертви, і все це ляже на його плечі. Тому що він робить це на свій вибір".

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