УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12146 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
26 034 41
війна (56332) Пентагон (1077) Кірбі (408)

Росія може атакувати будь-якої миті, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія може атакувати будь-якої миті, - Пентагон

Ознак того, що Путін йде на деескалацію, нема. Російські війська можуть атакувати в будь-який час.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

"Ми, безумовно, вважаємо, що (в Донецькій та Луганській області. - Ред.) перекидаються додаткові російські військові сили", - сказав він.

"Ми не можемо з якоюсь конкретністю підтвердити цифри, які підрозділи та які їх можливості, але ми впевнені, що це відбувається. Ми вважаємо, що зараз вони перебувають у стані готовності, коли можуть атакувати у будь-який час", - додав Кірбі.

Читайте: Російські війська прибувають в ОРДЛО, - Пентагон

Представник міністерства оборони США також сказав, що офіційні особи "на жаль не побачили жодних вказівок на те, що президент Росії Владімір Путін "готовий піти на деескалацію, повернути ці війська додому і фактично дійти якогось серйозного дипломатичного рішення. Швидше все вказує на те, що все навпаки".

Якщо Путін вирішить провести повномасштабне вторгнення, "це буде війна вибору… І вона не буде безкровною, - сказав Кірбі. - Будуть страждання, будуть жертви, і все це ляже на його плечі. Тому що він робить це на свій вибір".

Також читайте: Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає, - мер Маріуполя

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Будем бить российско-фашистких захватчиков до последнего патрона!
показати весь коментар
24.02.2022 02:22
+7
ми навіть Дип.Відносини та візовий режим не запровадили, навіть не закрили кордони... В усіх містах повно диверсійних групп та КОНСЕРВ таких як Ківа, які ждуть Пуйла...
показати весь коментар
24.02.2022 02:29
+5
А як же громадянська війна, адепти *****?
показати весь коментар
24.02.2022 02:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
4 ранку....24.... чомусь я так відчуваю. що почнеться.
показати весь коментар
24.02.2022 02:21 Відповісти
Что то очень на то похоже(( Лягли сайты Кабмина, СБУ, МИД. Говорили что с кибератаки все начнется
показати весь коментар
24.02.2022 02:26 Відповісти
Розвал РФ
показати весь коментар
24.02.2022 02:43 Відповісти
Не знаю не знаю... я маю іншу трохи думку... Україна така як зараз - зникне... Буде Україна, але інша....Розвал РФ ще не скоро... У них запаси більші набагато ніж наші.
показати весь коментар
24.02.2022 02:46 Відповісти
А в нас навіть ЖОДНОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДУ!!!
показати весь коментар
24.02.2022 02:47 Відповісти
С Крыма начало гупать конкретно... Минут пять назад...
показати весь коментар
24.02.2022 05:00 Відповісти
4 ранку по мск. Як я і казала.
показати весь коментар
24.02.2022 06:36 Відповісти
Будем бить российско-фашистких захватчиков до последнего патрона!
показати весь коментар
24.02.2022 02:22 Відповісти
Патронов хватит. До последнего захватчика
показати весь коментар
24.02.2022 02:41 Відповісти
Треба в Києві назвати вулицю - іменем Джонсона. І пару вулиць на честь Байдена, можна ще й парк якийсь.
показати весь коментар
24.02.2022 03:26 Відповісти
Ніч не спати..
показати весь коментар
24.02.2022 02:23 Відповісти
у них все по методичкам-4 утра
показати весь коментар
24.02.2022 02:23 Відповісти
байрактарам приготовится
показати весь коментар
24.02.2022 02:25 Відповісти
Но от Свифта мы Рашку не отключим, да?
показати весь коментар
24.02.2022 02:25 Відповісти
ми навіть Дип.Відносини та візовий режим не запровадили, навіть не закрили кордони... В усіх містах повно диверсійних групп та КОНСЕРВ таких як Ківа, які ждуть Пуйла...
показати весь коментар
24.02.2022 02:29 Відповісти
думаю все в нашу газовую трубу упирается.. Если розорвем дип. Отн тогда и вентиль на Европу нужна закрывать
показати весь коментар
24.02.2022 02:54 Відповісти
там же вроді би це питання піднімали, що транзит буде продовжено до ВТОРГНЕННЯ навіть при розриві дип.відносин.
показати весь коментар
24.02.2022 02:56 Відповісти
Світ европейский вроде, а там партньорьі)))
показати весь коментар
24.02.2022 02:31 Відповісти
Свіфт
показати весь коментар
24.02.2022 02:32 Відповісти
А як же громадянська війна, адепти *****?
показати весь коментар
24.02.2022 02:32 Відповісти
В Испании
показати весь коментар
24.02.2022 02:56 Відповісти
Да ніфіга не буде.
показати весь коментар
24.02.2022 02:39 Відповісти
Я бы сказал что кровь ляжет также и на плечи США ,которые сделали выбор и зассали завести сюда ПРО и свою авиацию,чтобы предотвратить вторжение рашонацистов.
показати весь коментар
24.02.2022 03:00 Відповісти
да что от них хотеть можно.вспомнить хотябы вторую мировую-пока гитлер им не обьявил войну они сидели и не рыпались,а до этого спокойно смотрели как немцы бомбили мирное население в варшаве.Они могли бы многое сделать,даже без закрытия неба.Просто дать еще пару тысяч джавилинов и стингеров-и это была бы уже другая история.А так и на том спасибо
показати весь коментар
24.02.2022 03:10 Відповісти
Комент від українця на Джойреакторі (до речі, там бувають на диво адекватні дописувачі з РФ, які в гробу ї[b]али цей акт агресії разом із ******, побільше було б таких):

Не в этом беда. У самолётов и ракетных установок боезапаса - кот наплакал. Его либо нет, либо не подвезли.
Этого добра не хватит, чтобы даже один город полностью разбомбить, тем более, миллионник.
Это не Дрезден, сейчас так не воюют. Плюс, у нас ограниченное ПВО и ПРО, да, но ПВО имеется, и сбивать самолёты у нас появляется чем (буквально пару часов назад Латвия прислала новые самолёты со Стингерами, и это только официально. Неофициально, мне кажется, нас этим ПВО и ПЗРК накачали на третью мировую по количеству.
И самолёты с вертолётами не дают тебе контролировать территорию. Город берёт пехота, даже танки туда не полезут. А городские бои с русскими - это просто анекдот, где население, раскупившее огнестрельное оружие (плюс новый закон, сегодня приняли, на хранение разрешили), плюс полиция, плюс Нацгвардия, плюс армия, плюс терроборона... там соотношение 6 к 1 будет не в пользу России. А брать город с превосходящими силами, пока остальная армия ВСУ может просто жахнуть тебя во фланг, разнеся ракетные комплексы и ПВО, после чего устроить тебе Иловайский котёл, но уже в сторону России.
И это один город. И даже если каким-то чудом город возьмут, то от армии России останется 50-80к в лучшем случае. Такой армией ты контратаку при враждебном населении и сопротивлении, не выдержишь.
показати весь коментар
24.02.2022 03:16 Відповісти
дуже оптимістично... але не забуваємо про Іскандери та інші ракетні установки.... Але допис цікавий. Дякую.
показати весь коментар
24.02.2022 03:23 Відповісти
И армия стерхов.
показати весь коментар
24.02.2022 04:53 Відповісти
КИЕВСКАЯ РУСЬ СВЯТАЯ - УКРАИНА! ПОДНИМЕМСЯ БРАТЬЯ ПРОТИВ МАСКОВСКОЙ ОРДЫ!
показати весь коментар
24.02.2022 03:17 Відповісти
а пам'ятаєте, як минулого року кацапія встановила історичний рекорд по літакопаду? і це було в мирний час!

а історія завжди одна і та сама, і ніколи не міняється! тому надвисока ймовірність, що цього року москалі оновлять свій рекорд по літакопаду.
показати весь коментар
24.02.2022 04:38 Відповісти
Наверх вы товарищи, все по местам...
показати весь коментар
24.02.2022 04:46 Відповісти
началось

началось
началось
началось
началосьначалось
началось
началось
началосьначалось
началось
началось
началось
началосьначалось
показати весь коментар
24.02.2022 05:00 Відповісти
Ув. следующие поколения Украинцев. Читайте эти новости в своих учебниках истории и помните, к такой ситуации привела жадность, коррупция и тупость украинской элиты. Которая за блеском монеты не видела как уничтожается страна их же руками.
показати весь коментар
24.02.2022 05:08 Відповісти
Давайте без паніки! Рано чи пізно це мало статись. Головне, що цивілізований світ за нас і знами. А це багато вартує. Кацапам буде не легко.
показати весь коментар
24.02.2022 05:14 Відповісти
На Святошинському напрямі тричі бахнуло. Свято відмови від ядерної зброї розпочалось?
показати весь коментар
24.02.2022 05:17 Відповісти
Живу в Меловом. По нам *******.
показати весь коментар
24.02.2022 05:18 Відповісти
Це де?
показати весь коментар
24.02.2022 05:29 Відповісти
 
 