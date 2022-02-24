Росія може атакувати будь-якої миті, - Пентагон
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Ознак того, що Путін йде на деескалацію, нема. Російські війська можуть атакувати в будь-який час.
Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.
"Ми, безумовно, вважаємо, що (в Донецькій та Луганській області. - Ред.) перекидаються додаткові російські військові сили", - сказав він.
"Ми не можемо з якоюсь конкретністю підтвердити цифри, які підрозділи та які їх можливості, але ми впевнені, що це відбувається. Ми вважаємо, що зараз вони перебувають у стані готовності, коли можуть атакувати у будь-який час", - додав Кірбі.
Представник міністерства оборони США також сказав, що офіційні особи "на жаль не побачили жодних вказівок на те, що президент Росії Владімір Путін "готовий піти на деескалацію, повернути ці війська додому і фактично дійти якогось серйозного дипломатичного рішення. Швидше все вказує на те, що все навпаки".
Якщо Путін вирішить провести повномасштабне вторгнення, "це буде війна вибору… І вона не буде безкровною, - сказав Кірбі. - Будуть страждання, будуть жертви, і все це ляже на його плечі. Тому що він робить це на свій вибір".
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Не в этом беда. У самолётов и ракетных установок боезапаса - кот наплакал. Его либо нет, либо не подвезли.
Этого добра не хватит, чтобы даже один город полностью разбомбить, тем более, миллионник.
Это не Дрезден, сейчас так не воюют. Плюс, у нас ограниченное ПВО и ПРО, да, но ПВО имеется, и сбивать самолёты у нас появляется чем (буквально пару часов назад Латвия прислала новые самолёты со Стингерами, и это только официально. Неофициально, мне кажется, нас этим ПВО и ПЗРК накачали на третью мировую по количеству.
И самолёты с вертолётами не дают тебе контролировать территорию. Город берёт пехота, даже танки туда не полезут. А городские бои с русскими - это просто анекдот, где население, раскупившее огнестрельное оружие (плюс новый закон, сегодня приняли, на хранение разрешили), плюс полиция, плюс Нацгвардия, плюс армия, плюс терроборона... там соотношение 6 к 1 будет не в пользу России. А брать город с превосходящими силами, пока остальная армия ВСУ может просто жахнуть тебя во фланг, разнеся ракетные комплексы и ПВО, после чего устроить тебе Иловайский котёл, но уже в сторону России.
И это один город. И даже если каким-то чудом город возьмут, то от армии России останется 50-80к в лучшем случае. Такой армией ты контратаку при враждебном населении и сопротивлении, не выдержишь.
а історія завжди одна і та сама, і ніколи не міняється! тому надвисока ймовірність, що цього року москалі оновлять свій рекорд по літакопаду.
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