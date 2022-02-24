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США та їхні союзники дадуть відповідь на напад Росії на Україну, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США та їхні союзники дадуть відповідь на напад Росії на Україну, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що США та їхні союзники дадуть відповідь на "напад" Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Білого дому.

Президент США Байден заявив, що США та їхні союзники дадуть відповідь на "напад" Росії на Україну: "Світ закликає Москву до відповіді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції" проти України. ВIДЕО

"Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад. США, їх союзники і партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ закличе Росію до відповіді",- цитує пресслужба Білого дому заяву Байдена.

Американський лідер анонсував зустріч із колегами з G7 та звернення до нації, в якому оголосить про подальші кроки щодо Росії за її напад на Україну. За його словами, він оголосить про подальші дії, які США з союзниками та партнерами зроблять проти Москви за "цей непотрібний акт агресії проти України, глобального миру та безпеки".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Джо, начни с Кремля:
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24.02.2022 05:43
+27
Изолируйте их от всего мира. И поскорее. Всех.
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24.02.2022 05:44
+21
Ну подивимось що ви дасте,союзнички.Меморандум підписали,ЯЗ ми віддали,а нам за це руку потиснули і все???
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24.02.2022 05:44
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Джо, начни с Кремля:
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24.02.2022 05:43 Відповісти
Байден ваш президент 😁😁😁
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24.02.2022 08:36 Відповісти
Ты даже себе не представляешь, насколько ты оказался близок к истине.
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24.02.2022 08:44 Відповісти
Дадут дадут, поговорят и ладно.
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24.02.2022 05:43 Відповісти
В течении часа можно? Так шоб все услышали
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24.02.2022 05:44 Відповісти
Изолируйте их от всего мира. И поскорее. Всех.
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24.02.2022 05:44 Відповісти
Ну подивимось що ви дасте,союзнички.Меморандум підписали,ЯЗ ми віддали,а нам за це руку потиснули і все???
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24.02.2022 05:44 Відповісти
Уже можете начинать, не?...
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24.02.2022 05:44 Відповісти
США від вас залежить доля України. Не підведіть, друзі....
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24.02.2022 05:47 Відповісти
Буде очєнь сєрьйозная озабочєнность і санкції проти декількох осіб не більше. У мене враження що наші союзники бажали такого конфлікту
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24.02.2022 05:50 Відповісти
Да пуйло уже со всего мира смеется, заседание ООН идет по Украине, а он вторжение начинает, типа ниче вы мне не сделаете, что хочу, то творю
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24.02.2022 05:50 Відповісти
Будуть з тиждень розкачуватись, бл...
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24.02.2022 05:51 Відповісти
Это правда что был ракетный удар по москве?
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24.02.2022 05:53 Відповісти
чим цікаво? також не виключено, що москалі і бахнули! треба ж якось ліпити з себе жертву! вони цим вже тижнями займаються!
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24.02.2022 06:05 Відповісти
Пишут что в Москве тоже бахи были.
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24.02.2022 05:54 Відповісти
Сами поди взрывают, чтоб спихнуть на нас
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24.02.2022 05:56 Відповісти
Ночью падаль объявлять войну - когда все спят. Делает все как делал гитлер 1 в 1 Мир эще не увидел что оно психически больное существо?
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24.02.2022 06:04 Відповісти
Мене бісить інше - в "день единства" "Зелене ЧМО" з кожного утюга розказувало які вони хороші! Байден встиг уже заяву зробить - а цей ублюдок МОВЧИТЬ!!!
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24.02.2022 06:35 Відповісти
приход ловить щоб відосик запиляти на тік-ток
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24.02.2022 06:52 Відповісти
Трохи запізно, хлопці! Але краще пізно, ніж ніколи...
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24.02.2022 06:52 Відповісти
Хай пуйло здохне. Негайно, прямо зараз!
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24.02.2022 08:01 Відповісти
США Украину уже сдали, я думаю. Просто уверен что Пуйло не сунулся бы если бы не был уверен что ему за это НИЧЕГО не будет. Очень подозрительной выглядела шумовая завеса в западных СМИ в последнее время. Вот теперь будет для Штатов проверка: ищзолируют ли они паРашу или опять ограничатся выражениями озабоченности. Пока, кроме 80 тонн патронов, одно шатание воздуха.
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24.02.2022 08:14 Відповісти
skoljko kubov gasprom prodal po toi spotovoi cene i toljko dochki gasproma kak pokupatelj ne vscjot, tak kak za erto vi sruskije zaplatili.
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24.02.2022 08:42 Відповісти
Они будут это обсуждать,блеать,или что то уже делается? Задолбали. Доигрались,как с гитлером в своё время. Дебилы.
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Боюсь что и от SWIFT'a не отключат уродов, и сведут мягко на нет первоначальный шок от агрессии паРаши. Если Запад за 30 лет реально не протянул руку Украине, почему Байден, который на Украине паразитировал не один год, вдруг перевоспитается? После ухода Трампа, чему радовались всей Украинй, Пуйло опять принялся хамить. С позволения Запада. Я так полагаю что если не устроили им серьёзных санкций, не отключили от СВИФТа и продолжают покупать у них нефтегаз, то это означает что мирятся с Пуйлом. А как это ещё понимать???
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24.02.2022 08:42 Відповісти
Что ,,,и сейчас от свифта не отключат?
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24.02.2022 08:32 Відповісти
Так єто ж нєгуманно
Так кажуть в ООН.
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24.02.2022 08:40 Відповісти
До хрена кацапских троллей! Баньте!
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ!
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24.02.2022 08:32 Відповісти
Президент США Джо Байден заявил, что США и их союзники ответят на "нападение" России на Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3318502


А ЩО, МОЖНО ЛИБИТИСЬ У ВСІ ЗУБИ КОЛИ ТВОЇ АЕРОДРОМИ І СКЛАДИ НЕ ********
ОТВЄТЯТ - ЦЕ АЙФОНИ НЕ БУДУТЬ ПОСТАЧАТИ В МАСКВУ ?
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24.02.2022 08:39 Відповісти
Шарахнуть тамагавками по лаптям на границе хотя бы...
Слабоват байден
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24.02.2022 08:43 Відповісти
"гарну" вони відповідь дають, якщо в Україні сьогодні почалась війна! продовжуйте "відповідати", "відповідачі"....
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24.02.2022 08:51 Відповісти
когда?
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24.02.2022 10:02 Відповісти
 
 