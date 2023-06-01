Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко

Вторгнення РФ до України розпочалося.

Про це повідомив у Фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогодення у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера чи …", - написав він.

Читайте також: Потужні вибухи пролунали у низці українських міст