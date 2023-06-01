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Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко

Вторгнення РФ до України розпочалося.

Про це повідомив у Фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогодення у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера чи …", - написав він.

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Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Дайте Зеленскому-пианисту посмотреть Путину в глаза. Будет Верховный-Зеленский смотреть Путину в глаза получит позор и войну. Вместо того чтобы с 2019 укреплять вооруженные силы он занимался большим "будевництвом".
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24.02.2022 05:58
+18
Это провокация , где этот ******** Арохамия
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24.02.2022 05:59
+16
зеля все про мир та про мир урод
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24.02.2022 05:54
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де військовий стан?
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24.02.2022 05:51 Відповісти
Та буде стан
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24.02.2022 05:52 Відповісти
а что он тебе даст?
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24.02.2022 05:54 Відповісти
Чей Крым ?
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24.02.2022 05:57 Відповісти
кацап, на швабру
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24.02.2022 06:47 Відповісти
1. Диалог с тобой был? 2. Не надо рассказывать кто ты м как тебя зачали
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24.02.2022 06:54 Відповісти
хрюзге бидло, пиши нормальною мовою, вас запоребрикових тільки за хрюцкій будуть вбивати
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24.02.2022 07:03 Відповісти
Читай закон про мову дб
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24.02.2022 07:12 Відповісти
Хлопцям захисникам на передке тоже скажешь как им общаться ?
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24.02.2022 07:41 Відповісти
И да , почему у тебя в подписчиках вата ?
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24.02.2022 07:44 Відповісти
Уже есть
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24.02.2022 08:07 Відповісти
ДЕ ВОЄННИЙ СТАН????
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24.02.2022 05:53 Відповісти
Где Зеля?
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24.02.2022 05:53 Відповісти
зеля все про мир та про мир урод
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24.02.2022 05:54 Відповісти
Границу от Луганска, я одичало извиняюсь, до чего-чего?
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24.02.2022 05:58 Відповісти
По ТВ полный штиль ппц
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24.02.2022 05:57 Відповісти
Да чиновники на местах почти молчат. Переобуваются уже в полете
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24.02.2022 05:58 Відповісти
Смотри прямой. По г+г только сваты
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24.02.2022 08:08 Відповісти
після чотирьох далеких бахів, , щойно Нивки - шибки затремтіли
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24.02.2022 05:58 Відповісти
Это скорее всего по ПВО что в Василькове и по аэропорту.
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24.02.2022 06:17 Відповісти
какой город?
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24.02.2022 06:41 Відповісти
Київ.. після - ще десь п"ять бахів подалі
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24.02.2022 06:46 Відповісти
Дайте Зеленскому-пианисту посмотреть Путину в глаза. Будет Верховный-Зеленский смотреть Путину в глаза получит позор и войну. Вместо того чтобы с 2019 укреплять вооруженные силы он занимался большим "будевництвом".
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24.02.2022 05:58 Відповісти
зараз не начас згадувати це.. ти ж не колаборант?
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24.02.2022 08:07 Відповісти
где ПВО? или ответка по Москвабаду ... пусть горит
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24.02.2022 05:58 Відповісти
чем отвечать...разви что видосиками
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24.02.2022 06:00 Відповісти
Таки совсем нечем? Зеленский неоднократно возмущался по поводу паники, которую постят зарубежные СМИ, сливая инфу о решении Крошки Цахеса начать войну, мол, не нагнетайте, всё под контролем...И вот он, момент истины - ракеты падают, а отпора нет, контроля нет: лети - не хочу...
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24.02.2022 06:21 Відповісти
А отвечать должны были ПВО, которые за свои деньги обустроил барыга!
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24.02.2022 06:46 Відповісти
Это провокация , где этот ******** Арохамия
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24.02.2022 05:59 Відповісти
погранцов жалко. первые идут
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24.02.2022 05:59 Відповісти
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24.02.2022 06:02 Відповісти
Первыми сдадутся
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24.02.2022 06:23 Відповісти
русмартышка, пшло вон, тут водки нет.
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24.02.2022 06:38 Відповісти
они уже закончились наши ****** в ответ
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24.02.2022 08:30 Відповісти
момент істіни...
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24.02.2022 06:04 Відповісти
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні
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24.02.2022 06:07 Відповісти
Якщо дійсно щось буде, то ці "ізбраннікі" першими побіжать.
Взагалі було б чудово якби ото взяти тих міністрів, штаб зеЛьоних, тих опзж да відправити стрелятись.
Ох ці мрії про знищення внутрішнього ворога...
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24.02.2022 06:07 Відповісти
Російські війська висадились в Одесі (непідтверджено)
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24.02.2022 06:08 Відповісти
у меня на хрене они высадились.
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24.02.2022 06:10 Відповісти
Лахта - пішла на х*р
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24.02.2022 06:13 Відповісти
Гарне рішення - відсторонити актора від президенства імпічментом і владу дати комусь типа Пороху.
ОСЬ МОЖЕ ЧОМУ ВІН ВВІВ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН - МАЮЧИ 100 % ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАПАД
ЗРОБИВ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ЩОБ ЙОГО ВИПАДКОВО НЕ "ЗМІСТИЛИ" .
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24.02.2022 06:13 Відповісти
Пишут вроде корабельный десант и вертолетный
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24.02.2022 06:13 Відповісти
Район аеропорта Харкова - знову прильот чогось великого, одіночні вибухи
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24.02.2022 06:14 Відповісти
тоже и в Николаеве
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24.02.2022 06:53 Відповісти
вбийте арамічну мавпу...
кловану дайте ***** і на ґілляку...
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24.02.2022 06:21 Відповісти
Да,******** уже по ростову,хотя бы...
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24.02.2022 06:26 Відповісти
УКРАИНЦЫ,ДНИ ВАШЕЙ СЛАВЫ ПРИШЛИ ! ПОМНИТЕ,ЧТО С ВАМИ БОГ И ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР !
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24.02.2022 06:48 Відповісти
Дай Боже захисту наших прикордоникам, військовим і всім тим по кому кацапи ВЄРОЛОМНО нанесли ракетні удари.
РАСІЯ (Московія) ТОБІ ЦЕ НЕ ПРОБАЧЕТЬСЯ НІКОЛИ, ЗДОХНИ МОСКОВСЬКА ІМПЕРІЯ І ТЮРМА НАРОДІВ
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24.02.2022 06:48 Відповісти
Київ - тиша
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24.02.2022 06:55 Відповісти
Саме що може бути злочинного і дебільного це мовчати.. ***** ж вже все сказало, а не інформовані люди будуть додумувати казна що...Кажіть щось!
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24.02.2022 06:56 Відповісти
Я з Харкова. Тільки-но почув підозрілі звуки, трохи відчинив вікно й зрозумів, що щось сталося...
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24.02.2022 06:56 Відповісти
Ну в тебе і сон )
Я вже в 5 10 почув канонаду зі сторони Бєлгорода, в новинах кажуть що удар міг бути і по ТБ вежі у Лісопарку на Дерев янко.
Расія гори в огні
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24.02.2022 07:18 Відповісти
Що там уявляти -
МИ В ООН ВЕЛЬМИ ОБЄСПОКЄННІ, ХВАТІТ ВАМ, ПОМІРІТЄСЬ
Чи як сказав антихриста з Ватикану - Треба провести деаскалацію
на сході України 😆
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24.02.2022 07:21 Відповісти
Слухайте всі ви диванні коментаторі вставайте і йдіть Україну захищайте а не займайтеся тут тупими коментарями
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24.02.2022 07:26 Відповісти
Захищати як- мітлами ракети розганяти?
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24.02.2022 07:35 Відповісти
Ну дванам так ці ще 73 %
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24.02.2022 07:51 Відповісти
Началось собираемся вооружаемся обьединяемся все будет УКРАИНА
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24.02.2022 07:45 Відповісти
Шуфрича та Медведчука коли розстріляють? чи хочете щоб вони Путіна з короваєм зустрічали?
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24.02.2022 07:55 Відповісти
Юрій Бутусов

2 мин. ·



Обстановка на 7.30.

Россия нанесла ракетные и авиационные удары по радарам и зенитно-ракетным комплексам авиабазы; авиабазе; складам боеприпасов наземных войск.

Информация о высадке десанта
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24.02.2022 08:03 Відповісти
****, буть ты проклят *****!
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24.02.2022 08:03 Відповісти
Нуууу...они подумают...
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24.02.2022 08:26 Відповісти
Цензор ви що нагнітаете цур вам
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24.02.2022 08:10 Відповісти
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24.02.2022 08:16 Відповісти
⚡️CNN сообщает, что танки заходят на Украину со стороны Беларуси
https://t.me/sobinews/14147
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Я Русский, давно живу не в России.
Стыдно за мою родину. Во многом не согласен с позицией Украины. Но то что делает Россия подло и ужасно. Надеюсь что вы выстаите, желаю Украине и всем Украинцам скорейшего окончания этого подлого кошмара.
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24.02.2022 08:31 Відповісти
Фигово.....убивайте оккупантов!
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24.02.2022 09:24 Відповісти
Подписываюсь под вашим постом. Никогда, в страшном сне, не могла представить, что увижу полномасштабную войну России с Украиной. Стыдно даже не за Путина, там уже ничего человеческого не осталось, стыдно за тех россиян, которые этому радуются. Нет тут оправдания. Но они даже не понимают масштаба ситуации. Я очень редко плачу, но сегодня просто накрыло.
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24.02.2022 10:37 Відповісти
 
 