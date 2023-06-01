141 814 78
Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вторгнення РФ до України розпочалося.
Про це повідомив у Фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогодення у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера чи …", - написав він.
Топ коментарі
+29 Aleks_15
показати весь коментар24.02.2022 05:58
+18 Yakov Nemo
показати весь коментар24.02.2022 05:59
+16 Sergey Rafalovych
показати весь коментар24.02.2022 05:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі було б чудово якби ото взяти тих міністрів, штаб зеЛьоних, тих опзж да відправити стрелятись.
Ох ці мрії про знищення внутрішнього ворога...
ОСЬ МОЖЕ ЧОМУ ВІН ВВІВ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН - МАЮЧИ 100 % ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАПАД
ЗРОБИВ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ЩОБ ЙОГО ВИПАДКОВО НЕ "ЗМІСТИЛИ" .
кловану дайте ***** і на ґілляку...
РАСІЯ (Московія) ТОБІ ЦЕ НЕ ПРОБАЧЕТЬСЯ НІКОЛИ, ЗДОХНИ МОСКОВСЬКА ІМПЕРІЯ І ТЮРМА НАРОДІВ
Я вже в 5 10 почув канонаду зі сторони Бєлгорода, в новинах кажуть що удар міг бути і по ТБ вежі у Лісопарку на Дерев янко.
Расія гори в огні
МИ В ООН ВЕЛЬМИ ОБЄСПОКЄННІ, ХВАТІТ ВАМ, ПОМІРІТЄСЬ
Чи як сказав антихриста з Ватикану - Треба провести деаскалацію
на сході України 😆
2 мин. ·
Обстановка на 7.30.
Россия нанесла ракетные и авиационные удары по радарам и зенитно-ракетным комплексам авиабазы; авиабазе; складам боеприпасов наземных войск.
Информация о высадке десанта
https://t.me/sobinews/14147
Стыдно за мою родину. Во многом не согласен с позицией Украины. Но то что делает Россия подло и ужасно. Надеюсь что вы выстаите, желаю Украине и всем Украинцам скорейшего окончания этого подлого кошмара.