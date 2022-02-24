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Лондон розширить економічні санкції проти РФ у разі продовження агресії, - постпред Великої Британії при ООН Вудворд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лондон розширить економічні санкції проти РФ у разі продовження агресії, - постпред Великої Британії при ООН Вудворд

Великобританія розширить економічні санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресивні дії проти України.

Про це заявила британський постпред при ООН Барбара Вудворд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розширимо економічні наслідки, якщо Росія продовжить свою агресію", - сказала вона.

"Все ще є час для того, щоб виявити стриманість, діяти розумно, досягти деескалації, але необхідно діяти зараз", - наголосила постпред.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Проснись и пой...
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24.02.2022 05:55 Відповісти
Уже, включайте парашу від swift, давайте ембарго на нафту і газ
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24.02.2022 05:56 Відповісти
На сколько они там во времени отстали?
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24.02.2022 05:56 Відповісти
ох .. страна зазеркалья какая-то
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24.02.2022 05:56 Відповісти
Пізно
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24.02.2022 05:58 Відповісти
продовжать вони санкції! це що злий жарт. В Одесі гримало з десяток разів
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24.02.2022 05:59 Відповісти
Неактуально, путлер напал
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24.02.2022 06:08 Відповісти
В очко себе засунь
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24.02.2022 06:18 Відповісти
Агресія вже продовжується,прокинтесь нарешті...
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24.02.2022 07:42 Відповісти
 
 