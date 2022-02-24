Лондон розширить економічні санкції проти РФ у разі продовження агресії, - постпред Великої Британії при ООН Вудворд

Великобританія розширить економічні санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресивні дії проти України.

Про це заявила британський постпред при ООН Барбара Вудворд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розширимо економічні наслідки, якщо Росія продовжить свою агресію", - сказала вона.

"Все ще є час для того, щоб виявити стриманість, діяти розумно, досягти деескалації, але необхідно діяти зараз", - наголосила постпред.

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