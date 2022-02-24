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Війська РФ перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, - Бутусов
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Росія атакувала Україну і її війська перетнули наші північні кордони.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
Росія атакувала Україну і її війська перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, передусім частини протиповітряної оборони, авіабази, системи управління.
Збройні сили Украіни чинять опір.
Топ коментарі
+80 kelman muksat
показати весь коментар24.02.2022 06:00
+52 Daro Doro
показати весь коментар24.02.2022 06:02
+51 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.02.2022 06:01
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Будь ласка, зачекайте...
Виходить що Зе фанати Голобородька вибрали КАПІТУЛЯНТА на посаду президента України.
их сейчас асвабадители первыми утилизируют.
Жить то хочется человеку (и всей его шобле), сами то прикиньте?
Мобильную связь отключили(Харьковская обл.)
які на сильних не нападають, тільки на ослаблених.
Без наземной операции даже ковровая бомбардировка не имеет смысла.
45 туысяч мешков для трупов, заказанные МО РФ, тому доказательство.
Они же, вроде, только на чужой территории собирались воевать, концепция у них такая.
Может, что в той концепции поправить?
Волонтер и экс-советник Минобороны Юрий Бирюков написал: "Так. Шквал разрозненной информации, поэтому даю только то, что получил подтверждение от военных.
❗️ Удары по военным аэродромам: Чугуев, Краматорск, Озерное, Кульбакино, Васильков.
❗️Удары по базам хранения и арсеналам.
❗️ Морской десант в Одессе - нет, такого не подтверждают. Танковые колонны на въезде в Харьков/Сумы/Чернигов/Киев - нет, такого не подтверждают. Это не означает, что это не может быть - но на сейчас это не подтверждают.
❗️Плотно по линии фронта... хотя теперь уж фронт везде... РСЗО. По знакомым бригадам - потерь нет, просто густой обстрел, но бестолковый.
Я понимаю в каком вы сейчас состоянии, но.
❗️Наши ПВО работают (как могут и чем могут). Многие "взрывы" которые вы слышали - это пуски.
Сотрудники телеканала в Киеве слышали взрывы с востока в направлении международного аэропорта города. Пользователи соцсетей сообщили, что услышали несколько взрывов в районе Борисполя, который находится в 25 км от аэропорта. Информация об обстреле аэропорта не была подтверждена.
Видите ли, ни Гитлер, ни Сталин, хоть и были знатными людоедами, торговлей метамфетаминами как-то не промышляли...
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!