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Війська РФ перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, - Бутусов

Росія атакувала Україну і її війська перетнули наші північні кордони.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Росія атакувала Україну і її війська перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, передусім частини протиповітряної оборони, авіабази, системи управління.

Збройні сили Украіни чинять опір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко

Війська РФ перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, - Бутусов 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+80
От ***** ***** ******
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24.02.2022 06:00
+52
почалось те в що так не хотілось вірити. Далі справа в нашій мужності.
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24.02.2022 06:02
+51
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
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24.02.2022 06:01
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От ***** ***** ******
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24.02.2022 06:00 Відповісти
Владо , інформуй народ,спиш..., чи тікаєш...?Говоріть же щось...?
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24.02.2022 06:29 Відповісти
Воно очі ще не продерло, а може вже на чартері в Оман ломанувся )
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24.02.2022 06:37 Відповісти
Воно поки не подпише капітуляції не заспокїться.
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24.02.2022 06:50 Відповісти
Тре щоб не ЗСУ не виконували наказ шмарклі.
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24.02.2022 06:56 Відповісти
Запоребриковый, не пались
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24.02.2022 07:42 Відповісти

Виходить що Зе фанати Голобородька вибрали КАПІТУЛЯНТА на посаду президента України.
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24.02.2022 07:11 Відповісти
'Зе фанати Голобородька"
их сейчас асвабадители первыми утилизируют.
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24.02.2022 07:55 Відповісти
Да подписал капитуляцию Бубочка уже, он огласить боиться!
Жить то хочется человеку (и всей его шобле), сами то прикиньте?
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24.02.2022 07:54 Відповісти
напевно всі знають де живе 5 колона
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24.02.2022 07:07 Відповісти
На канарах в Іспанії
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24.02.2022 08:16 Відповісти
В Києві чути вибухи,потужні
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24.02.2022 06:01 Відповісти
Наземной операции как таковой (кроме Донбасса) не будет. Как писал неделю назад, пуйло атакует ракетами и уничтожит основную военную инфраструктуру, в первую очередь системы ПВО, военные аэродромы и объекты управления, вторая очередь- оборонные предприятия. Главная цель не захват территории, а нанесение непоправимого ущерба ВСУ и экономике Украины
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24.02.2022 06:23 Відповісти
пишут на севере фашисты пересекли границу
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24.02.2022 06:30 Відповісти
Хотя бы хто написал, кто там живет.
Мобильную связь отключили(Харьковская обл.)
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24.02.2022 08:06 Відповісти
Дуже на те схоже - Расія це не ведмідь - Расія це стая шакалів, сцикливих шакалів,
які на сильних не нападають, тільки на ослаблених.
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24.02.2022 07:13 Відповісти
"Главная цель не захват территории"

Без наземной операции даже ковровая бомбардировка не имеет смысла.
45 туысяч мешков для трупов, заказанные МО РФ, тому доказательство.
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24.02.2022 07:56 Відповісти
Стратег с пуйла конечно... Рашу сейчас или завтра вообще от всего отрубят, и кто кому ущерб экономике нанесёт?
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24.02.2022 08:18 Відповісти
В Одессе тоже три раза прилетело , и наше ПВО что-то сбило
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24.02.2022 06:28 Відповісти
Ага, освобождение Украины от цивилизации
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24.02.2022 06:02 Відповісти
освободилку оторвем *****, выдвигайся в военкомат, клавиатурщик.
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24.02.2022 06:03 Відповісти
Чуваки бомбят полУкраины, а оно себя освободителем считает. Ум туда не завезло.
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24.02.2022 06:04 Відповісти
сдохни, тварь
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24.02.2022 06:10 Відповісти
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
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24.02.2022 06:01 Відповісти
почалось те в що так не хотілось вірити. Далі справа в нашій мужності.
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24.02.2022 06:02 Відповісти
оружие надо было делать ,а не дороги.Это и касается и пороха.Только понты вместо реальных действий
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24.02.2022 06:08 Відповісти
вже рік тут пишу, що від людей з іменем ВОЛ ДЕ МОР (що з французької перекладається, як "політ смерті") ніколи нічого доброго не було для України в її історії! А сьогодні над Україною знущаються АЖ ДВА ВОЛ ДЕ МОРИ!!
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24.02.2022 06:03 Відповісти
Юрий Евгеньевич, что мы можем в Киеве сделать для отпора?
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24.02.2022 06:09 Відповісти
Режим козломордых!!! В плен живых не брать
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24.02.2022 06:09 Відповісти
Молимося на наших хлопців на передку!
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24.02.2022 06:10 Відповісти
всё, ***** рашке от санкций. сделают из неё северную корею.
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24.02.2022 06:14 Відповісти
Надеюсь. Есть повод, только вопрос воли
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24.02.2022 08:37 Відповісти
Люся - на куй.
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24.02.2022 06:27 Відповісти
Обстрілюють Краснопілля,чути у Сумах
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24.02.2022 06:27 Відповісти
Якщо це хлопці дійсно так, то зранку збираємося біля воєнкоматів....
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24.02.2022 06:27 Відповісти
Але більшість побачите біля БАНКОМАТІВ(:
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24.02.2022 06:32 Відповісти
Пішов ти кацапський довбойоб,якщо я не піду,казати мене завтра з палко відправлять Київ штурмувати
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24.02.2022 06:34 Відповісти
К 8 00 В ВОЕНКОМАТ
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24.02.2022 06:31 Відповісти
бить нужно было в ответ по сепарам и их домам не жалеть население, а то территорию потерять
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24.02.2022 06:40 Відповісти
Пишут что ответка по Белгороду была - видимо от туда стреляли https://www.youtube.com/shorts/ma0SzbYO6YE
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24.02.2022 06:42 Відповісти
может ракета точки"У" долетела наша.?
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24.02.2022 07:02 Відповісти
Друг звонил из Славутича, пока относительно тихо
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24.02.2022 07:25 Відповісти
В Белгороде и Белгородской области власти отменили занятия в школах.
Они же, вроде, только на чужой территории собирались воевать, концепция у них такая.
Может, что в той концепции поправить?
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24.02.2022 07:58 Відповісти
РФ страна нЕлюдей.
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24.02.2022 06:44 Відповісти
военное положение нужно было не голосовать а вводить немедленно еще вчера по всей территории
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24.02.2022 06:47 Відповісти
По Сватово говорят ВСУ долбанули аж лапти по сторонам разлетелись
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24.02.2022 06:49 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/YrAD9D5-2SU Удар по Сватово от куда стреляли по Украине
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24.02.2022 06:50 Відповісти
Так Сватово же на подконтрольной территории. Как оттуда могли стрелять?
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24.02.2022 08:00 Відповісти
Сватово в Украине. Не пиши ерунды.
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24.02.2022 09:14 Відповісти
давайте ответку по всему не обращайте внимания на население они не не будут жалеть никого
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24.02.2022 06:51 Відповісти
Маньяк.
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24.02.2022 06:54 Відповісти
Ну что кацапы - я вас выродков предупреждал. И не такая уже и немощная Украина раз нанесла по вашим объектам удары.
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24.02.2022 06:55 Відповісти
путин падаль начал операцию - мы украинцы ее закончим в москве.
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24.02.2022 06:56 Відповісти
давайте інфу з своїх районів
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24.02.2022 07:05 Відповісти
что в Харькове??
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24.02.2022 07:11 Відповісти
что в Одессе?
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24.02.2022 07:14 Відповісти
Вроде пока так.

Волонтер и экс-советник Минобороны Юрий Бирюков написал: "Так. Шквал разрозненной информации, поэтому даю только то, что получил подтверждение от военных.
❗️ Удары по военным аэродромам: Чугуев, Краматорск, Озерное, Кульбакино, Васильков.
❗️Удары по базам хранения и арсеналам.
❗️ Морской десант в Одессе - нет, такого не подтверждают. Танковые колонны на въезде в Харьков/Сумы/Чернигов/Киев - нет, такого не подтверждают. Это не означает, что это не может быть - но на сейчас это не подтверждают.
❗️Плотно по линии фронта... хотя теперь уж фронт везде... РСЗО. По знакомым бригадам - потерь нет, просто густой обстрел, но бестолковый.
Я понимаю в каком вы сейчас состоянии, но.
❗️Наши ПВО работают (как могут и чем могут). Многие "взрывы" которые вы слышали - это пуски.
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24.02.2022 08:04 Відповісти
Ніякого нападу не буде, не все СМІ західні накаляють, не переживайте. Хламідія так сказала
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24.02.2022 07:24 Відповісти
хламідії краще б самому повіситись...
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24.02.2022 08:07 Відповісти
Народ мы все в шоке. Не хотелось верить в это до самого конца. Но это случилось. Понятно, что все немного растеряны, это нормально. Но все же не надо поддаваться панике и впадать в истерику. На войне всегда дефицит информации и куча всяких слухов. Нет смысла сейчас гнать на власть, это только москалям на руку. Помогаем друг другу, фильтруем кацапские вбросы и думаем что делать дальше.
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24.02.2022 07:32 Відповісти
Есть информация по Кривому Рогу?
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24.02.2022 07:41 Відповісти
Репортеры американского телеканала CNN сообщили, что слышали взрывы рано утром 24 февраля в крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта в Киеве.

Сотрудники телеканала в Киеве слышали взрывы с востока в направлении международного аэропорта города. Пользователи соцсетей сообщили, что услышали несколько взрывов в районе Борисполя, который находится в 25 км от аэропорта. Информация об обстреле аэропорта не была подтверждена.
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24.02.2022 07:48 Відповісти
Слава Украине! Все россияне сдохнут на украинской земле!
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24.02.2022 07:48 Відповісти
Смерть русско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 07:51 Відповісти
Гитлеру что бы напасть на Польшу нужно было организовать повод...Сталину что бы напасть на Финляндию тоже нужно было организовать повод... Путину что бы напасть на Украину и повода не нужно.. Достаточно того что он объявил что выступает для разоружения Украины и борьбы с "нацистами". Вот вам и повод...Так что превзошел своих "попередников".
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24.02.2022 07:52 Відповісти
Как бы Вам объснить.
Видите ли, ни Гитлер, ни Сталин, хоть и были знатными людоедами, торговлей метамфетаминами как-то не промышляли...
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24.02.2022 07:59 Відповісти
Он ******* (с) Немцов.
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24.02.2022 08:02 Відповісти
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:02 Відповісти
а "крымский мост" еще не пострадал?
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24.02.2022 08:08 Відповісти
похоже наши сдерживают удар
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24.02.2022 08:14 Відповісти
Друзья главное без паники. Формируем отряды самообороны и готовимся клепать ватный тварей.
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24.02.2022 08:33 Відповісти
дай БОГ МУЖЕСТВА ВСЕМ украинцам и скорейшей победы над погаными кацапами!
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24.02.2022 10:00 Відповісти
 
 