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"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія почала повномасштабну війну проти України. Світ може і має зупинити Путіна.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Гутерріш обговорили посилення ролі ООН в протидії агресивним діям Росії проти України

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах, - Кулеба 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
Слава нації...смерть москалям.
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24.02.2022 06:00
+32
Кацапня, умиєтеся кров'ю, жалю не буде до вас
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24.02.2022 06:02
+31
Підтримуємо нашу армію, смерть москалям!
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24.02.2022 06:02
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Слава нації...смерть москалям.
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24.02.2022 06:00 Відповісти
Дом ходуном ходит, ***** конченное.
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24.02.2022 06:00 Відповісти
Де
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24.02.2022 06:06 Відповісти
в Николаеве бомбили Кульбакинский военный аэродром с 4 до 6 утра было примерно 10 взрывов
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24.02.2022 06:32 Відповісти
Я саме був в селі Миколаївськом на зміні власне почув вибухові хвилі.
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24.02.2022 11:17 Відповісти
Смерть русне
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24.02.2022 06:01 Відповісти
В Харькове гремят взрывы с 5-00. Слышно со стороны аэропорта. Это южная часть города.
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24.02.2022 06:01 Відповісти
Кацапня, умиєтеся кров'ю, жалю не буде до вас
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24.02.2022 06:02 Відповісти
Підтримуємо нашу армію, смерть москалям!
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24.02.2022 06:02 Відповісти
moscow - 404!
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24.02.2022 06:03 Відповісти
а шо это бл происходит? летают истребители!!!! правительство уроды где сирены????
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24.02.2022 06:05 Відповісти
Ну все, рашка и путлер подписали себе приговор.
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24.02.2022 06:06 Відповісти
Почему молчит Зеля?
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24.02.2022 06:06 Відповісти
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24.02.2022 06:09 Відповісти
Обісрався.
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24.02.2022 06:11 Відповісти
Слушать надо,провокатор гребанный
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24.02.2022 06:13 Відповісти
Вот именно. Слушать, а не блеять 3 месяца про дезинформационную кампанию западных СМИ.
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24.02.2022 06:15 Відповісти
Пошел на 3 веселые буквы,гнида
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24.02.2022 06:28 Відповісти
Гниды - это те, кто 3 месяца умышленно саботировал подготовку к обороне перед неминуемым ударом русни. Не просто гниды, а предатели. А ты - их подельница.
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24.02.2022 06:31 Відповісти
Ты сам русня,флажок измени,а ТО позоришь США
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24.02.2022 06:38 Відповісти
пшло вон, мразь подзаборная.
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24.02.2022 06:39 Відповісти
Закрий хавальник, лайно сєпарське.
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24.02.2022 06:41 Відповісти
Где ты увидел,что я сепарасист?
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24.02.2022 06:44 Відповісти
нігде - ти сепаротісточка
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24.02.2022 06:47 Відповісти
Даже ответить,петух москальский не можешь, время придет твое - ответишь!!!!
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24.02.2022 06:51 Відповісти
чому не могу?
могу. - ти не вона і не він - ти воно..
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24.02.2022 07:01 Відповісти
То ти ще й мужик.
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24.02.2022 07:20 Відповісти
А ты баба базарная,иди на фронт , чудак на букву М , сколько у тебя ников,!!!
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24.02.2022 07:24 Відповісти
"Мул" із штанів витрушує!
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24.02.2022 06:45 Відповісти
..дивно що інтернет поки що є.. хйло хоче розголосу?, почути паніку та відчай?
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24.02.2022 06:07 Відповісти
А что интернету они сделают?
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24.02.2022 06:11 Відповісти
Зелох говорил что расися не нападет
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24.02.2022 06:07 Відповісти
От **** путинская!
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24.02.2022 06:09 Відповісти
Данилов, Резников!!!Теперь видите и слышите????!!
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24.02.2022 06:09 Відповісти
Де, що? ударні угруповання ще не сформовані
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24.02.2022 06:11 Відповісти
Де ці падли, що робити людям?
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24.02.2022 06:09 Відповісти
Таке саме питання! Залишатися вдома? Чи ні?
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24.02.2022 06:15 Відповісти
Дніпро: щойно вибухнуло з боку військової частини за містом.
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24.02.2022 06:11 Відповісти
В Одесі також були вибухи
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24.02.2022 06:14 Відповісти
Пво
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24.02.2022 06:46 Відповісти
сьогодні кінець не тільки України, але І КАЦАПСТАНУ!!
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24.02.2022 06:11 Відповісти
Сегодня возрождение Украины, и да конец **********!
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24.02.2022 06:18 Відповісти
Раздайте людям сброю по мiстах ,щащж ви робите Зеленi утирки
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24.02.2022 06:12 Відповісти
Утирок ти тут
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24.02.2022 06:28 Відповісти
Нащо волаєш ? Зброя також потрібна, бо за ракетами піде піхота кацапська.
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24.02.2022 06:45 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.
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24.02.2022 06:14 Відповісти
Братья украинцы объединяемся - помогаем друг другу. Нет разницы кто и от куда. С сегодняшнего дня нет богатых и бедных - мы все в одной лотке и только держась за руки, плече в плече мы выстоим и размажем эту мерзость чтобы кацапы на все века запомнили - не они русы, а мы!
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24.02.2022 06:16 Відповісти
Спасибо НАТО за то, что они вывели все свои корабли из черного моря ! Хотя в прошлом году как герои плавали целыми косяками !
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24.02.2022 06:17 Відповісти
пу их запугал ядерным ударам
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24.02.2022 06:22 Відповісти
Замовчіть,хренові коментатори!!!!!! Нам треьа гуртуватись!!!! *****
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24.02.2022 06:17 Відповісти
Брати автомат та чекати гостей
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24.02.2022 06:22 Відповісти
согласен,лучше чем высеры строчить пошли бы записываться как минимум в тероборону
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24.02.2022 06:24 Відповісти
Знає кожний громаданян, хто ***** у світі №1
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24.02.2022 06:21 Відповісти
Чорти рогаті полізли на Україну, в пеклі їм горіти.
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24.02.2022 06:21 Відповісти
А де Агрохимия тоже не накручивайте
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24.02.2022 06:22 Відповісти
Вот же падлы.
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24.02.2022 06:33 Відповісти
Я так мірнкую , що Мертветчука вже ростріляли ?!
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24.02.2022 06:35 Відповісти
Он уже в Ростове
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24.02.2022 06:38 Відповісти
Киву в первую очередь
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24.02.2022 06:54 Відповісти
Це ******* вже на Ібіці . Його тільки в Гаагу можливо передати .
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24.02.2022 06:56 Відповісти
НУ ОСЬ І ДОЧЕКАЛИСЬ.
КРЕМЛІВСЬКА КРИСА НАХАБНО НАПАЛА НА УКРАЇНУ, БО ВЛАДА ВИСЛИЗАЄ З
ІЇ БОТОКСНИХ РУЧОНОК. ХОЧА ЦЕ НАПАД РАСІЇ В ЦІЛОМУ І ВСІ РАСІЯНИ
ХТО ЦЬОМУ НЕ ЗАВАЖАВ ТАКОЖ АГРЕСОРИ РАЗОМ З ПУКІНИМ
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24.02.2022 06:43 Відповісти
У нас в Кишинёве слышатся раскаты как будто взрывы. Приднестровская армия решила напасть на Молдову.
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24.02.2022 06:52 Відповісти
Бийте росіян... Всіх
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24.02.2022 07:13 Відповісти
Атаковать цели и скопления войск на территории противника. Они должны бояться и так же понимать что такое война
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24.02.2022 07:17 Відповісти
Сцикуни диванні підривайте свою сраку і їдіиь УКРАЇНУ ЗАХИЩАТИ .коментують тут вони

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24.02.2022 07:36 Відповісти
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
ДАУНЕЦК БУДЕТ РАЗРУШЕН!!!
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24.02.2022 08:15 Відповісти
do tebja skotina, chtob tebe obnulitj / adres dai i kto po blizhe podskochit ili zasal ti skotina
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24.02.2022 08:18 Відповісти
бігти будеш ти, уйобок фашистський
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24.02.2022 08:21 Відповісти
чую, як хутєнскій пуй у тебе в роті перекочується від щоки до щоки, уйобок фашистський
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24.02.2022 09:09 Відповісти
Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України

За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

Разом переможемо!
Слава Україні!

Ukraina, vi otstoite svoju svobodu, merzkije sozdanija rusnja i belorusi budet razbiti.
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24.02.2022 08:16 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:17 Відповісти
чому досі не заарештований жопоблок??!!
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24.02.2022 08:19 Відповісти
Ну і де зараз ці бл...ді Ротару з Лободою та ім тварям подібні?Нахабно сміються, відсмокчуя у Пукіна!
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24.02.2022 09:29 Відповісти
 
 