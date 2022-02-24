"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах", - Кулеба
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Росія почала повномасштабну війну проти України. Світ може і має зупинити Путіна.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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могу. - ти не вона і не він - ти воно..
КРЕМЛІВСЬКА КРИСА НАХАБНО НАПАЛА НА УКРАЇНУ, БО ВЛАДА ВИСЛИЗАЄ З
ІЇ БОТОКСНИХ РУЧОНОК. ХОЧА ЦЕ НАПАД РАСІЇ В ЦІЛОМУ І ВСІ РАСІЯНИ
ХТО ЦЬОМУ НЕ ЗАВАЖАВ ТАКОЖ АГРЕСОРИ РАЗОМ З ПУКІНИМ
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
ДАУНЕЦК БУДЕТ РАЗРУШЕН!!!
За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.
Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
Разом переможемо!
Слава Україні!
Ukraina, vi otstoite svoju svobodu, merzkije sozdanija rusnja i belorusi budet razbiti.