УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14347 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 717 9
війна (56332) ООН (2759) Росія (47179) США (14460) Томас-Грінфілд Лінда (47)

США готують проєкт резолюції РБ ООН у зв'язку з початком агресії РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США готують проєкт резолюції РБ ООН у зв'язку з початком агресії РФ проти України

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що терміново готуватиме резолюцію у зв'язку з початком російської спецоперації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прямо зараз президент Путін виступив із посланням війни, - сказала Томас-Грінфілд на екстреному засіданні РБ ООН. - Це надзвичайна ситуація, і завтра (у четвер. - Ред.) ми представимо резолюцію щодо цього питання".

Її підтримали представники Великої Британії, Франції, Німеччини та деяких інших країн.

Також читайте: Зеленський скликав РНБО. Буде запроваджено воєнний стан, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бюрократы в бюрократию играются
показати весь коментар
24.02.2022 06:29 Відповісти
толк от вашей резолюции ? в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
показати весь коментар
24.02.2022 06:30 Відповісти
молодці, резолюції це надзвичайно ефективні засоби щоб зупинити війну.
показати весь коментар
24.02.2022 06:30 Відповісти
В жопу вашу резолюция собаки
показати весь коментар
24.02.2022 06:31 Відповісти
Ни о чем
показати весь коментар
24.02.2022 06:40 Відповісти
Война войной,а обед по расписанию....Це все треба було робить ще позавчора...В 2014році все боялись карлика розгнівить.Ох біда.Діточок шкода.Тримаймось розом,допомогаймо один одному.Разом витримаєм.Слава України була і навіки буде!Бережи Боже нас всіх.
показати весь коментар
24.02.2022 06:46 Відповісти
Думаю решительное осуждение в самый раз будет
показати весь коментар
24.02.2022 07:16 Відповісти
Резолюция может быть только одна - Мордор нах из ООН и войска НАТО в Украину!
показати весь коментар
24.02.2022 07:22 Відповісти
Ваші резолюціі до сракі
показати весь коментар
24.02.2022 09:51 Відповісти
 
 