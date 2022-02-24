США готують проєкт резолюції РБ ООН у зв'язку з початком агресії РФ проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що терміново готуватиме резолюцію у зв'язку з початком російської спецоперації в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Прямо зараз президент Путін виступив із посланням війни, - сказала Томас-Грінфілд на екстреному засіданні РБ ООН. - Це надзвичайна ситуація, і завтра (у четвер. - Ред.) ми представимо резолюцію щодо цього питання".
Її підтримали представники Великої Британії, Франції, Німеччини та деяких інших країн.
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