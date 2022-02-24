УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14347 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 881 10
армія РФ (13463) війна (56332) вторгнення (361) МЗС (3559) Росія (47179)

Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти, активувавши пакет нових санкцій проти РФ, - заява МЗС щодо вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти, активувавши пакет нових санкцій проти РФ, - заява МЗС щодо вторгнення

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України. Мета російської наступальної військової операції - знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону.

"Це - акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісніть України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права. Бойовий дух українських військових високий, наші захисники готові дати рішучий відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю", - йдеться у заяві.

"Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти. Зупинити агресію Володимира Путіна проти України можуть лише об’єднані та рішучі кроки. Наші партнери мають негайно активувати пакет нових санкцій. Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати оборонноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив війну проти України. ВIДЕО

"Від нашої спільної відповіді зараз залежить не лише безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку", - резюмували в МЗС.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До дупи!
показати весь коментар
24.02.2022 06:37 Відповісти
Санкції вже не зупинять москалів.Москаля може зупинити,тільки зброя.
показати весь коментар
24.02.2022 06:40 Відповісти
Ну а пока кацапы продолжают обстреливать Бердянск , ещё по части ПВО и по складам на аэродроме
показати весь коментар
24.02.2022 06:41 Відповісти
Подождали ублюдки когда скорые приехали ,
показати весь коментар
24.02.2022 06:42 Відповісти
Зараз санкції повернуть крилаті ракети...
показати весь коментар
24.02.2022 06:41 Відповісти
наш посол в ООН говорит на заседании, что хватит тут дискутировать уже война
а российский - это не война, а спецоперация и все...
могу поспорить, что даже из ООН не исключат рашку после всего
показати весь коментар
24.02.2022 06:42 Відповісти
Зберігаємо спокій, допомагаємо ЗСУ. Потрібно вистояти, особливо в перші дні. Буде і допомога, буде і перемога. Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показати весь коментар
24.02.2022 06:47 Відповісти
Доречний був би статус окремого партнерства поза НАТО з бритами і янкі..але чи підуть вони на це. Для них це де-факто вступ у війну з парашкою...не підуть
показати весь коментар
24.02.2022 07:12 Відповісти
Да ***** те пакеты?

Рубите связь ******** с миром.

Утюжте раху
показати весь коментар
24.02.2022 07:14 Відповісти
 
 