Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти, активувавши пакет нових санкцій проти РФ, - заява МЗС щодо вторгнення

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України. Мета російської наступальної військової операції - знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону.

"Це - акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісніть України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права. Бойовий дух українських військових високий, наші захисники готові дати рішучий відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю", - йдеться у заяві.

"Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти. Зупинити агресію Володимира Путіна проти України можуть лише об’єднані та рішучі кроки. Наші партнери мають негайно активувати пакет нових санкцій. Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати оборонноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання", - йдеться далі.

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"Від нашої спільної відповіді зараз залежить не лише безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку", - резюмували в МЗС.