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Лондон і його партнери дадуть відповідь на жахливий акт агресії РФ в Україні, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лондон і його партнери дадуть відповідь на жахливий акт агресії РФ в Україні, - Трасс

Глава МЗС Великої Британії заявила, що Лондон працюватиме з партнерами, щоб відреагувати на дії РФ щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у твіттері.

"Рішуче засуджую неспровоковану атаку Росії в Україні. Ми – з Україною і працюватимемо з міжнародними партнерами над тим, щоб відповісти на цей жахливий акт агресії", - написала Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти, активувавши пакет нових санкцій проти РФ, - заява МЗС щодо вторгнення

Лондон і його партнери дадуть відповідь на жахливий акт агресії РФ в Україні, - Трасс 01
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Росії до одного місця санкції, тут уже треба діяти військовим
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24.02.2022 06:47 Відповісти
Давайте уже
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24.02.2022 06:48 Відповісти
Леді та джентльмени !!! Не забудьте, будьласка, про Гаагу для ***** !!!
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24.02.2022 06:49 Відповісти
 
 