Лондон і його партнери дадуть відповідь на жахливий акт агресії РФ в Україні, - Трасс
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Великої Британії заявила, що Лондон працюватиме з партнерами, щоб відреагувати на дії РФ щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у твіттері.
"Рішуче засуджую неспровоковану атаку Росії в Україні. Ми – з Україною і працюватимемо з міжнародними партнерами над тим, щоб відповісти на цей жахливий акт агресії", - написала Трасс.
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Александр Зубченко bdb6e89d
показати весь коментар24.02.2022 06:47 Відповісти Мені подобається 6
Vlad Fedchuk
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Грышка Распутный 2
показати весь коментар24.02.2022 06:49 Відповісти Мені подобається 2
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