Лондон і його партнери дадуть відповідь на жахливий акт агресії РФ в Україні, - Трасс

Глава МЗС Великої Британії заявила, що Лондон працюватиме з партнерами, щоб відреагувати на дії РФ щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у твіттері.

"Рішуче засуджую неспровоковану атаку Росії в Україні. Ми – з Україною і працюватимемо з міжнародними партнерами над тим, щоб відповісти на цей жахливий акт агресії", - написала Трасс.

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