Тримайте напоготові "тривожну валізку", документи та необхідний мінімум речей, - Кличко звернувся до киян

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці на тлі агресії РФ.

Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.

Тримаємося! Ми повинні вистояти!" - йдеться в повідомленні.

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