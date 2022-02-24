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Тримайте напоготові "тривожну валізку", документи та необхідний мінімум речей, - Кличко звернувся до киян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тримайте напоготові

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці на тлі агресії РФ.

Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.
Тримаємося! Ми повинні вистояти!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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24.02.2022 06:53 Відповісти
Может быть, мой совет сочтете дурацким, но ночью, когда спите, ставьте обувь( ту, которая у вас прилагается к тревожному рюкзаку) под кровать. В случае близкого взрыва стекло от окон влетит внутрь, шоб вам босиком по осколкам не бегать.
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24.02.2022 06:52 Відповісти
Угу. Я шось упустил этот момент, нервничаю.....
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24.02.2022 07:15 Відповісти
 
 