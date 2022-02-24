У МВС радять українцям до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати "тривожну валізу" напоготові

У Міністерстві внутрішніх справ України радять громадянам поки до оповіщення сирени знаходитись вдома, але тримати готовою "тривожну валізу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це у коментарі сказала речниця МВС Олена Матвєєва.

"Поки сирени немає, нехай громадяни знаходяться вдома. Як тільки буде сигнал оповіщення. Для свого заспокоєння нехай зараз зайдуть на сайт ДСНС, там прописані інструкції. Там прописано, що треба робити після того, як почули сигнал оповіщення. І нехай перевірять тривожну валізку, чи у всіх вона зібрана, і чи всі речі там є", - сказала речниця МВС.

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