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Військові роблять усе, аби захистити українців та не дати агресору шансу на прорив, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Військові роблять усе, аби захистити українців та не дати агресору шансу на прорив, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців та закликав зберігати спокій.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Наша армия,на которой экономил Зе...Мальчики держитесь , Господь храни Вас ,молимся!
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24.02.2022 07:14
+21
Все военные эксперты говорили, что признаки вторжение видно за несколько дней а вы его полностью проспали !
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24.02.2022 07:13
+20
Слава ЗСУ.Українську націю не здолати та не перемогти...
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24.02.2022 07:12
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24.02.2022 07:11 Відповісти
Курс рубля улетел вверх, гривна к сожалению тоже
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24.02.2022 07:11 Відповісти
Где ты это мог увидеть интересно, если сейчас действует курс, установленный вчера, а сегодняшний НБУ еще не опубликован?
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24.02.2022 07:13 Відповісти
Вобще-то да. Каким он был неделю назад?
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24.02.2022 07:16 Відповісти
вчера на 19:00 Евро 34,8.
https://kurs.com.ua/blackmarket
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24.02.2022 07:27 Відповісти
И?
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24.02.2022 07:32 Відповісти
Слава ЗСУ.Українську націю не здолати та не перемогти...
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24.02.2022 07:12 Відповісти
Шо падло побачило загрозу ......
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24.02.2022 07:12 Відповісти
ударили по базе где служит мой сын черниговская обл
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24.02.2022 07:12 Відповісти
Це вже ударні угруповання чи ще ні?
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24.02.2022 07:12 Відповісти
Проект "СтРАНА РАССИЯ" закривається
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24.02.2022 07:12 Відповісти
якому сході?!Миколаів ********
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24.02.2022 07:13 Відповісти
И Киев с Житомиром
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24.02.2022 07:18 Відповісти
только кульбакинский военный аэродром с 4 до 7 утра было несколько разрывов
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24.02.2022 08:11 Відповісти
и как сам аэродром? вы с Николаева
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Все военные эксперты говорили, что признаки вторжение видно за несколько дней а вы его полностью проспали !
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24.02.2022 07:13 Відповісти
Наша армия,на которой экономил Зе...Мальчики держитесь , Господь храни Вас ,молимся!
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24.02.2022 07:14 Відповісти
А шо там про несформовані ударні групи?
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24.02.2022 07:14 Відповісти
Херячьте по им в ответ по России включительно пусть не думают что могут спать спокойно.
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24.02.2022 07:15 Відповісти
Вобще-то сейчас надо херячить по наступающим, а не спящим на Роисе.
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24.02.2022 07:21 Відповісти
звичайно, але і в Ростові має бути паніка
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24.02.2022 07:44 Відповісти
Та заткнувся б уже...на пару з членограєм. Війська чекають наказів - вогонь на ураження.
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24.02.2022 07:16 Відповісти
Нафта 98 Дол. За барель. Писав ще 3 тижні тому. Як стане 98 ***** попре
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24.02.2022 07:16 Відповісти
Необходимо наносить ответные удары по территории параши !!!
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24.02.2022 07:16 Відповісти
Всем.
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24.02.2022 07:45 Відповісти
пришло время разбомбить Воронеж ?
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24.02.2022 07:17 Відповісти
в Черкасах два вибухи щойно, мабуть аеропорт, аж будинок затрясся
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24.02.2022 07:18 Відповісти
шановні, в кого є реальна інфа з Одеси?
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24.02.2022 07:20 Відповісти
Хз. На Упячке пишут, что в Одессе и Марике высадился кацапский десант.

НО Укрправда - тот еще источник...
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24.02.2022 07:24 Відповісти
нет , это вброс
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24.02.2022 08:16 Відповісти
Уже знаю.
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24.02.2022 08:20 Відповісти
Вроде про десант фэйк, а что бахало люди пока не знают.
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24.02.2022 07:24 Відповісти
треба негайно роздавати народу (перевіреним патріотам) та тер.обороні зброю із складів поки її окупанти не знищили. А то влада боялась озбройного народу більше ніж окупантів))
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24.02.2022 07:22 Відповісти
стреляй в русского !
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24.02.2022 07:24 Відповісти
Наснаги...терпіння .нашим воїнам
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24.02.2022 07:24 Відповісти
В 5 утра ударили по аэродрому кульбакино Николаев. Был рядом думал стекла в машине вылетят.
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24.02.2022 07:29 Відповісти
Перед ударом успели взлететь пару самолётов . Сразу врубали форсаж
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24.02.2022 07:31 Відповісти
Форсаж всегда включается при взлете
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24.02.2022 07:47 Відповісти
патронов для отстрела русских хищных зверьков унтерменшевских не жалеть !
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24.02.2022 09:57 Відповісти
 
 