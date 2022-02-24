Військові роблять усе, аби захистити українців та не дати агресору шансу на прорив, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців та закликав зберігати спокій.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.
Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.
Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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НО Укрправда - тот еще источник...