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Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту запровадити руйнівні санкції проти Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. П’ять першочергових дій:

1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT
2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах
3. Зброя та обладнання для України
4. Фінансова допомога
5. Гуманітарна допомога", - наголосив міністр.

Читайте: "Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Уничтожьте экономику этих ублюдков.
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24.02.2022 07:18
+10
вчера под вечер пошли разговоры даже о немыслимом - полном отказе от рос углеводородов, нефте-газовое эмбарго, то чего не было даже против "империи зла" в 80-х! так что всё очень серьёзно
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24.02.2022 07:20
+9
Ось тут КУЛЕБА ти правильно СКАЗАВ... а не так як відповідав Мосійчучці на Г+Г - що ти втомився від ЗАХОДУ.
Ось тут молодець.
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24.02.2022 07:18
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Уже как бы поздновато...
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24.02.2022 07:17 Відповісти
Не впевнений...деколи потрібно витримати перший удар, щоб дати належну відповідь згодом.
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24.02.2022 07:25 Відповісти
Чем поздно то. Как раз таки ещё не поздно. Или ты считаешь что кацапы нас уже захватили?

Ещё поборемся...
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24.02.2022 07:33 Відповісти
Полной изоляции не будет, но полные экономические санкции введут.
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24.02.2022 07:17 Відповісти
Ви оптиміст
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24.02.2022 07:18 Відповісти
Не введут, вот увидите... Сопли жуют, собираются, разговаривают.
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24.02.2022 07:19 Відповісти
cnn сообщает, что это будет сегодня. Просто есть некоторое время нужно.
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24.02.2022 07:23 Відповісти
вчера под вечер пошли разговоры даже о немыслимом - полном отказе от рос углеводородов, нефте-газовое эмбарго, то чего не было даже против "империи зла" в 80-х! так что всё очень серьёзно
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24.02.2022 07:20 Відповісти
Ось тут КУЛЕБА ти правильно СКАЗАВ... а не так як відповідав Мосійчучці на Г+Г - що ти втомився від ЗАХОДУ.
Ось тут молодець.
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24.02.2022 07:18 Відповісти
Они не верили. Они еще вчера собирались с Россией договориться. Арахмия там что-то говорило о встрече.
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24.02.2022 07:19 Відповісти
Обізяна Гаварящая галава - мабуть уже в тунелі Метро риє нову ветку до АОЕ.
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24.02.2022 07:21 Відповісти
Уничтожьте экономику этих ублюдков.
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24.02.2022 07:18 Відповісти
Мордор будет уничтожен!!!
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24.02.2022 07:20 Відповісти
Вот и посмотрим на наших союзников, отключат или нет.
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24.02.2022 07:21 Відповісти
1. Арест их "650 млрд $" в европейских банках.
2. Запрет на использование доллара и других мировых валют.
3. Отключение от свифта(так, после запрета доллара - чисто формально).
4. 100%-ное эмбарго на все их товары, включая энергоносители.
5. Запрет на импорт им электроники и других технологий(им и их союзникам, особенно Беларуси).
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24.02.2022 07:25 Відповісти
Беларусь и рашу надо полностью изолировать, Путин подписал своей стране приговор, возомнивши себя пупом галактики.
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24.02.2022 07:27 Відповісти
В мене нема сумнівів, що все це буде в дуже урізаному вигляді. Як вони кажуть, треба "тримати відкрите вікно для дипломатії".
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24.02.2022 07:35 Відповісти
Настав час істини-хочеться побачити зв'язок слів і РЕАЛЬНИХ СПРАВ
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24.02.2022 07:27 Відповісти
Єдиною санкцією , яка може хоч на щось впливати це повне ембарго на торгівлю з РФією . Не тільки нафта та газ -- усе , що продає й покупає ********** .
Свіфт йще учора був актуальний . Сьогодні - теж як додаток . Але дрібний такий собі .
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24.02.2022 07:28 Відповісти
Обещали стр-р-рашные санкции КАК ТОЛЬКО ***** нападет на нас. Вот он НАПАЛ!
Через какое время ждать этих страшных санкций? Сегодня, завтра ... Неделю ждать?
Вот и посмотрим на расторопность доброжелателей.
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24.02.2022 07:32 Відповісти
 
 