Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту запровадити руйнівні санкції проти Росії.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. П’ять першочергових дій:
1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT
2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах
3. Зброя та обладнання для України
4. Фінансова допомога
5. Гуманітарна допомога", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+13 Петр Иванов 418d5d02
показати весь коментар24.02.2022 07:18
+10 Константин См
показати весь коментар24.02.2022 07:20
+9 Victoriya Zabella
показати весь коментар24.02.2022 07:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ещё поборемся...
Ось тут молодець.
2. Запрет на использование доллара и других мировых валют.
3. Отключение от свифта(так, после запрета доллара - чисто формально).
4. 100%-ное эмбарго на все их товары, включая энергоносители.
5. Запрет на импорт им электроники и других технологий(им и их союзникам, особенно Беларуси).
Свіфт йще учора був актуальний . Сьогодні - теж як додаток . Але дрібний такий собі .
Через какое время ждать этих страшных санкций? Сегодня, завтра ... Неделю ждать?
Вот и посмотрим на расторопность доброжелателей.