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Агресор атакував Україну. Офіс генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Агресор атакував Україну. Офіс генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати, - Венедіктова

Офіс генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедиктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати. Працює гаряча лінія! Агресор атакував Україну. Зараз ми маємо зберігати холодний розум, дбати про безпеку та пам’ятати, що вторгення РФ буде покаране. Фіксація всіх злочинів агресора надзвичайно важлива: фото, відеоматеріали, свідчення", - зазначила вона.

За її словами, для оперативного інформування про порушення у Офісі Генпрокурора цілодобово діють "телефони гарячої лінії":

- (044)-280-00-16;

- +38068-040-76-34 (Viber, WhatsApp, Telegram).

та електронна пошта: [email protected].

"Будь-яка особа може звернутись до Офісу Генерального прокурора за допомогою цих засобів зв’язку для повідомлення про злочини, пов’язані зі збройним конфліктом та агресією РФ. Отримана інформація терміново опрацьовуватиметься прокурорами для вжиття заходів згідно чинного законодавства" , - додала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові роблять усе, аби захистити українців та не дати агресору шансу на прорив, - Резніков

Агресор атакував Україну. Офіс генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати, - Венедіктова 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Арахламиду вже підвісили за причинне місче?
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24.02.2022 07:21
+5
у тебя испанский флаг, в Испании много украинцев ... узнайте где он живет и закошмарьте его к чертям
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24.02.2022 07:25
+4
Україна має покарати Ківу, який закликає Росію захистити російськомовних громадян України. Україна має оголосити Ківу у міжнародний розшук, щоб його екстрадували з Іспанії.
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24.02.2022 07:23
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За каждую гривну ущерба Мордор заплатит 100!
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24.02.2022 07:21 Відповісти
благо бабло кацапів на Заході
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24.02.2022 07:22 Відповісти
Арахламиду вже підвісили за причинне місче?
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24.02.2022 07:21 Відповісти
Еще из Украины или уже где-то за пределами?
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24.02.2022 07:21 Відповісти
Почни с себе, 100%-на.
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24.02.2022 07:22 Відповісти
Україна має покарати Ківу, який закликає Росію захистити російськомовних громадян України. Україна має оголосити Ківу у міжнародний розшук, щоб його екстрадували з Іспанії.
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24.02.2022 07:23 Відповісти
у тебя испанский флаг, в Испании много украинцев ... узнайте где он живет и закошмарьте его к чертям
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24.02.2022 07:25 Відповісти
самый главный преступник - тот который допустил свободной пролет ракет над Украиной
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24.02.2022 07:24 Відповісти
Від ракет нема захисту, навіть залізний купол не панацея.
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24.02.2022 07:29 Відповісти
Хмельницька область.Після великого прольоту авіації,десь дуже далеко бабахнуло.
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24.02.2022 07:25 Відповісти
Шановн! Зберігаємо спокій..та чистими кулемети
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24.02.2022 07:27 Відповісти
Отака вона "дружба" з кацапами
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24.02.2022 07:27 Відповісти
когда после новогодних каникул зевласти Украины придумали две недели еще каникул, они тогда еще все знали и быстро вывезли своих на острова. А украинцев успокаивали .
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24.02.2022 07:28 Відповісти
А как же врали кремляди и лукашенко что мол "никакого нападения не будет", это все истрия... Маски сняты, ставки повышены, а срок годности всей этой нечести истек
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24.02.2022 07:35 Відповісти
 
 