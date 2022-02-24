Війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України, - Держприкордонслужба
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Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Держприкордонслужби.
"Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей", - йдеться у заяві.
Крім того, як повідомляється, атака відбувається з ТОТ АР Крим.
Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.
Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється.
Будь ласка, зачекайте...
Ладно кацапи кончені.
Дай Боже захисту нашим прикордоникам і військовим ЗСУ.
беріть приклад з нього і нема чого верещати в тирнеті як першокурсниця-істеричка
Будьте обережні з інформацієй
Єдино що кордон біля Бєлгорода обстрілювали десь у 5 годині ранку, мабуть
з арти, або з РСЗО.
такие бахи слышно периодически - тут гранитный карьер рядом. но в пять утра...
Кстати Лу,ради удержания власти обратился к Путину,тот помог, а платой за помощь стало размещение российских войск в Беларуси для провокаций против Украины и устрашения местного населения на период "референдума" по изменению Конституции.
Именно на Лу и силовом блоке вина за эти действия против Украины.
це буде нагадування всім калоборантам, совкодрочерам, сєпарам,
ригам і слугам як поважати Україну