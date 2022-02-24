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Війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України, - Держприкордонслужба

Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Держприкордонслужби.

"Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей", - йдеться у заяві.

Крім того, як повідомляється, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.

Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється.

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Війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України, - Держприкордонслужба 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+75
ну что, кому-то "белоруссы братья" ещё до сих пор? а лукашенка батька??
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24.02.2022 07:27
+46
Горіти тварям в пеклі!
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24.02.2022 07:28
+31
мордор повинен бути зруйновано вщент...
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24.02.2022 07:28
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ну что, кому-то "белоруссы братья" ещё до сих пор? а лукашенка батька??
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24.02.2022 07:27 Відповісти
Какая же им пи****а
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24.02.2022 07:29 Відповісти
Вот этому ******
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24.02.2022 07:33 Відповісти
Горіти тварям в пеклі!
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24.02.2022 07:28 Відповісти
Где Зеля? Знакомится с текстом капитуляции?
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24.02.2022 07:28 Відповісти
заткнись
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24.02.2022 07:28 Відповісти
Що, "пєтушок", "закукурікав"? А як же - "працвєтание при Зеленском"?!!! **** ти! Це саме твоїми стараннями ця ГНИЛЬ зараз при владі!!!
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24.02.2022 07:36 Відповісти
Та є Зеля.Не в тік.
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24.02.2022 07:30 Відповісти
Держитесь. Всё будет хорошо.
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24.02.2022 07:28 Відповісти
мордор повинен бути зруйновано вщент...
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24.02.2022 07:28 Відповісти
Йо**АНІ БУЛЬБАШИ, Х*РОВІ БРАТИ
Ладно кацапи кончені.
Дай Боже захисту нашим прикордоникам і військовим ЗСУ.
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24.02.2022 07:29 Відповісти
Теперь у империи только одно направление - в небытие
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24.02.2022 07:29 Відповісти
Ось ця людина продовжує холоднокровно допомагати армії і Україні
беріть приклад з нього і нема чого верещати в тирнеті як першокурсниця-істеричка

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24.02.2022 07:30 Відповісти
Поменял мессию, убогий?
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24.02.2022 07:31 Відповісти
от саме на таких як ти і розраховують кремляді
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24.02.2022 07:36 Відповісти
та не. сначала мы вместе их, а потом тебе по шапке.
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24.02.2022 07:43 Відповісти
прорив кацапів зупинили перед Глуховом !
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24.02.2022 07:30 Відповісти
Романе, а більш детально?
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24.02.2022 07:38 Відповісти
почалось близько 5 години , кацапи захопили митницю Бачевськ , були обстріли , спробували прорватись по трасі Москва - Київ , наші зупинили перед Глуховом . наших поранених хлопців привезли в лікарню , більш нічого не знаю .
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24.02.2022 07:47 Відповісти
Дякую, тримайся!
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24.02.2022 07:51 Відповісти
А БОТИ КАЦАПСЬКІ РОЗГАНЯЮТЬ ФЕЙКИ ПРО ВИСАДКУ ДЕСАНТІВ ОДЕСІ І ЗАХОПЛЕННЯ МАРІУПОЛЯ.
Будьте обережні з інформацієй
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24.02.2022 07:31 Відповісти
По Харькову тоже. Большинство (не все) бахов это работают наши.
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24.02.2022 07:33 Відповісти
І слава Богу як що так.
Єдино що кордон біля Бєлгорода обстрілювали десь у 5 годині ранку, мабуть
з арти, або з РСЗО.
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24.02.2022 07:36 Відповісти
в Запорожье в районе аэропорта в начале 6-го тоже что-то бахнуло.
такие бахи слышно периодически - тут гранитный карьер рядом. но в пять утра...
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24.02.2022 07:37 Відповісти
Насчет участи Беларуси пока туманно. Вполне может быть, что запоребриковские войска, которые находятся в т.ч. и на территории Беларуси, полезли на нас, не спрашивая разрешения у бацьки. Очень надеюсь, что Беларусь с нами воевать не будет.
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24.02.2022 07:35 Відповісти
Білорусь може й ні, а ось у Бєлорусской області ніхто питати не буде.
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24.02.2022 07:41 Відповісти
Там не кому воевать. Разве что погнать пушечное мясо как в ОРДЛО.
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24.02.2022 07:42 Відповісти
Снаряди вибирать не будуть! Думаю що голосить скоро будуть не тільки в "дерєвнях" але і по "вёсках" (А я писав півтора року тому "сябрам" - "Не звалите Луку - Лука звалить вас!")
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24.02.2022 07:43 Відповісти
Почему ********* вы называете батькой? Вы - Витя, Дима или Коленька? Ребенка с именем "Игорь" у него нет.

Кстати Лу,ради удержания власти обратился к Путину,тот помог, а платой за помощь стало размещение российских войск в Беларуси для провокаций против Украины и устрашения местного населения на период "референдума" по изменению Конституции.

Именно на Лу и силовом блоке вина за эти действия против Украины.
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24.02.2022 07:54 Відповісти
Таки да - они из одного гавна лепленные....
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24.02.2022 07:41 Відповісти
Громадяни Білорусі,та Росії,робіть підривну діяльність на своїй території,по можливості!
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24.02.2022 07:43 Відповісти
Нажаль не з того тіста виліплені расцєянє щоб воювати проти свого царя
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24.02.2022 08:16 Відповісти
С ****** все понятно, а як же клятви білорусів? Ні каплі честі, ні каплі совісті
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24.02.2022 07:43 Відповісти
В Івано-Франковську стріляли по аеропорту.
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24.02.2022 07:44 Відповісти
ето украинские ПВО стреляли по беспилотнику
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24.02.2022 08:05 Відповісти
Коломойшу треба четвертувати на головній площі тупою сокирою -
це буде нагадування всім калоборантам, совкодрочерам, сєпарам,
ригам і слугам як поважати Україну
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24.02.2022 08:18 Відповісти
Будьте прокляті вбивці - вонючі кацапі та холуї бульбаші. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо, а ***** здохне як найгірша потвора!
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24.02.2022 07:55 Відповісти
Роздайте людям в приграничных городах оружие. Многие не пойдут в армию но возле своих домов стрелять по врагу будут. Не повторяйте ошибки крыма когда оружие собрали и под замок а ключи отдали окупантам.
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24.02.2022 07:58 Відповісти
когда были учебные стрельба из нлав и стугны? так сейчас повод подшкварить бывших братушек (на деле оказавшихся зелеными соплями) и порадовать землю украинскую кацапским удобрением, а металлургические предприятия неплохого качества скрапом от кацапских танков...
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24.02.2022 08:02 Відповісти
таракан, гори в аду! твой прах будет развеян над выгребной ямой.
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24.02.2022 08:08 Відповісти
Орда, одно слово. За 10 столетий ничего не изменилось. И где их сраная интеллегенция, оппозиция и прочая твари. Плюс бульбаши попрятались от одного усатого таракана. Это какими же рабами надо быть. 5 миллионов рабов, готовых идти на убой. Потом, после нашей победы, будут сидеть на болотах и выть о том что их обманули. Старая песня, знаем. Слава Украине.
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24.02.2022 14:11 Відповісти
 
 