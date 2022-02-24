Війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України, - Держприкордонслужба

Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Держприкордонслужби.

"Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей", - йдеться у заяві.

Крім того, як повідомляється, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.

Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється.

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