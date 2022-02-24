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Термінове засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Термінове засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку

У Нью-Йорку розпочалося термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку зі зверненням проросійських незаконних формувань - так званих "ДНР" і "ЛНР" - до російського президента з проханням надати їм військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, проведення засідання Радбезу ініціювала Україна.

Цього дня, у середу відбулося засідання Генеральної Асамблеї ООН за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, де розглядалося ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

Кулеба закликав країни-члени до вжиття негайних заходів для запобігання подальшій агресії Росії проти України. Переважна більшість країн висловили підтримку України й засудили дії Росії.

Також читайте: США готують проєкт резолюції РБ ООН у зв'язку з початком агресії РФ проти України

Автор: Богдан Гуньковський
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цензор.. текст!
для запобігання подальшій агресії України проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3318533
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24.02.2022 07:37 Відповісти
імпотенти
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24.02.2022 07:38 Відповісти
Треба виключати рф зі складу радбезу ООН.
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24.02.2022 07:38 Відповісти
взагалі із ООН! як свого час турнули Совдепію за напад на Фінляндію
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24.02.2022 07:43 Відповісти
не из оон, а из лиги наций
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24.02.2022 07:47 Відповісти
Не паникуйте, все будет
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24.02.2022 07:46 Відповісти
Вводьте одразу санкції проти найближчого оточення *****. Якщо є можливість підштовхнути їх до палацового перевороту - цю можливість треба опрацьовувати і зробити все можливе на цьому напрямку.
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24.02.2022 07:52 Відповісти
 
 