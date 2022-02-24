Термінове засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку

У Нью-Йорку розпочалося термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку зі зверненням проросійських незаконних формувань - так званих "ДНР" і "ЛНР" - до російського президента з проханням надати їм військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, проведення засідання Радбезу ініціювала Україна.

Цього дня, у середу відбулося засідання Генеральної Асамблеї ООН за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, де розглядалося ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

Кулеба закликав країни-члени до вжиття негайних заходів для запобігання подальшій агресії Росії проти України. Переважна більшість країн висловили підтримку України й засудили дії Росії.

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