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На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 06:30 зафіксовано загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин травмовано 3 співробітники ДСНС", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
+11 Иннокентий beer
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+10 Muron
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+8 Aleksey NotBad
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Тепер згорить
Штаб НГУ в Нрвых Петривцях - не более, чем сарай при стрельбище.
За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.
Разом переможемо!
Слава Україні!
Прийде час і вони заселять "дивні північні території"