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На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС

Станом на 06:30 зафіксовано загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин травмовано 3 співробітники ДСНС", - йдеться у заяві.

На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
заканчивай истерику
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24.02.2022 07:49
+10
Прийшов час очистити Україну від кацапської нечисті і 5-ї колони. Заборонити ОПЗЖ, явних кацапів інтенувати
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24.02.2022 07:50
+8
Потому что у нас 30 процентов колаборантов.
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24.02.2022 07:49
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это вы так защищаете? почему известны местарасположений военных баз? бл.... ну есть мозги вообще?
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24.02.2022 07:48 Відповісти
Потому что у нас 30 процентов колаборантов.
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24.02.2022 07:49 Відповісти
заканчивай истерику
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24.02.2022 07:49 Відповісти
так а я ж и не стерю... думаю логически
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24.02.2022 07:57 Відповісти
лучше скажи ты в тероборону уже записался? я щас поем и иду
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24.02.2022 09:30 Відповісти
я - женщина..... но посмотрю....
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24.02.2022 09:40 Відповісти
А як ви засекретите місцезнаходження баз, як це знають тисячі людей? Крім того їх розташування не мінялося з часів СССР, думаю. Для цього має бути про
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24.02.2022 07:51 Відповісти
ну я думаю ввиду предупреждений разведки можно было сообразить и дислокации изменить - времени уйма была. хотя бы основную часть.... как как... каком кверху
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24.02.2022 07:56 Відповісти
Те що ви зміните завтра буде знати розвідка, бо спорудження такої бази це сотні людей будівельників, персоналу бази, транспортників і т д. Тільки про і пво
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24.02.2022 08:05 Відповісти
сложно конечно рационально спорить))) в такой ситуации... не будем циклиться, впереди много интересного
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Що ж буде, як всі склади *********** згорять? У Росії горять склади *********** чи тільки в Україні?
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24.02.2022 07:48 Відповісти
Вони зараз вистрілюють все своє високоточне,його запас обмежений,можливості відновлення також,довго це продовжуватись не буде.
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24.02.2022 07:55 Відповісти
до тех пор, пока у ***** будет весеннее обострение,а потом доктор даст таблетку и война прекратиться
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24.02.2022 09:31 Відповісти
Є інформація про збитий москальський літак.
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24.02.2022 07:49 Відповісти
Прийшов час очистити Україну від кацапської нечисті і 5-ї колони. Заборонити ОПЗЖ, явних кацапів інтенувати
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24.02.2022 07:50 Відповісти
А беспилотники могут взрывать российские склады ?
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24.02.2022 07:50 Відповісти
Звичайно! Їх там вже чекають...
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24.02.2022 07:54 Відповісти
при рішучому президенті так
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24.02.2022 07:54 Відповісти
все як передбачалося - до останнього не озброювали тероборону та народ - дерев'яні автомати блд.

Тепер згорить
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24.02.2022 07:51 Відповісти
Всіх панікерів на замітку!
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24.02.2022 07:51 Відповісти
Узбагойтесь.
Штаб НГУ в Нрвых Петривцях - не более, чем сарай при стрельбище.
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24.02.2022 07:53 Відповісти
Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України

За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Разом переможемо!
Слава Україні!
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24.02.2022 07:56 Відповісти
Українці беріть на замітку панікерів і провокаторів.
Прийде час і вони заселять "дивні північні території"
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24.02.2022 07:56 Відповісти
 
 