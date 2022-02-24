Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась. Наступу наземних сил на Харків не відбувається, - Бутусов

Росія завдала ракетні та авіаційні удари по радарах та зенітно-ракетних комплексах ППО; Авіабазах; Складах боєприпасів бригад сухопутних військ. Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстановка на 7.30. Росія завдала ракетні та авіаційні удари по радарах та зенітно-ракетних комплексах ППО; Авіабазах; Складах боєприпасів бригад сухопутних військ. Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась. Обидва порти під контролем України", - пише Бутусов.

За його словами, на північних кордонах атаковані військові частини та прикордонні пости, але наступу наземних сил на Харків не відбувається.

На кримському напрямку активність противника була відбита вогнем ЗСУ. Наразі наступу там нема.

"Активні бойові дії йдуть на Донбасі. Російські війська атакують місто Щастя. Українські війська накривають вогнем атакуючі підрозділи противника, управління військами зберігається. Противник намагається форсувати Северський Донець та вийти на оперативний простір в районі Лобачево", - додає він.

Бутусов також зауважує, що Росія намагається знищити нашу військову інфраструктуру та примусити Україну здати Донбас та капітулювати.

"Я перебуваю на Донбасі і бачу, як наші воїни ведуть бойову роботу. Працюють усі наші сили. Настрій бойовий, усі накази командування виконуються", - резюмує Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, - Бутусов