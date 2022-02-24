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Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась. Наступу наземних сил на Харків не відбувається, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась. Наступу наземних сил на Харків не відбувається, - Бутусов

Росія завдала ракетні та авіаційні удари по радарах та зенітно-ракетних комплексах ППО; Авіабазах; Складах боєприпасів бригад сухопутних військ. Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстановка на 7.30. Росія завдала ракетні та авіаційні удари по радарах та зенітно-ракетних комплексах ППО; Авіабазах; Складах боєприпасів бригад сухопутних військ. Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась. Обидва порти під контролем України", - пише Бутусов.

За його словами, на північних кордонах атаковані військові частини та прикордонні пости, але наступу наземних сил на Харків не відбувається.

На кримському напрямку активність противника була відбита вогнем ЗСУ. Наразі наступу там нема.

"Активні бойові дії йдуть на Донбасі. Російські війська атакують місто Щастя. Українські війська накривають вогнем атакуючі підрозділи противника, управління військами зберігається. Противник намагається форсувати Северський Донець та вийти на оперативний простір в районі Лобачево", - додає він.

Бутусов також зауважує, що Росія намагається знищити нашу військову інфраструктуру та примусити Україну здати Донбас та капітулювати.

"Я перебуваю на Донбасі і бачу, як наші воїни ведуть бойову роботу. Працюють усі наші сили. Настрій бойовий, усі накази командування виконуються", - резюмує Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, - Бутусов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
на 1+1 сказали що збиті 5 ворожих літаків і один вертоліт
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24.02.2022 07:56
+10
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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24.02.2022 07:57
+10
Дом этого ****** и его шоблы по прежнему охранят полиция?
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24.02.2022 08:00
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Вот вам достоверная информация, а то начали кукарекать про "десант".
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24.02.2022 07:56 Відповісти
на 1+1 сказали що збиті 5 ворожих літаків і один вертоліт
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24.02.2022 07:56 Відповісти
Укрправда - распространитель фейков.
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24.02.2022 07:57 Відповісти
Ну теперь делай выводы, кого читать)
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24.02.2022 07:58 Відповісти
Та сажать таких скотов надо, как минимум.
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24.02.2022 07:58 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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24.02.2022 07:57 Відповісти
Героям Слава!
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24.02.2022 08:01 Відповісти
Это важно и своевременно. А то уже пошли вбросы про десант от неназванных источников.
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24.02.2022 07:57 Відповісти
Если источник незнакомый это 1000% расейски или прорасейски ублюдки.
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24.02.2022 08:24 Відповісти
З нами Бог!
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24.02.2022 07:58 Відповісти
Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України

За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.
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24.02.2022 07:59 Відповісти
👊
ЗСУ@ArmedForcesUkr·5

минВажливо ❗❗❗
За попередньою оперативною інформацією в Луганській області збито 5 літаків і 1 вертольот росії.
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24.02.2022 07:59 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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24.02.2022 07:59 Відповісти
Дом этого ****** и его шоблы по прежнему охранят полиция?
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24.02.2022 08:00 Відповісти
Так убежал же он, и его зазноба тоже собрала вещи и уехала
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24.02.2022 08:01 Відповісти
Появилось видео вроде как движения со стороны металлолома бывшей республики беларусь ... не знаю на счет достоверности
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24.02.2022 08:01 Відповісти
мог бы и пруф выложить
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24.02.2022 09:22 Відповісти
Не хочу ничего плохого сказать за харьковчан, но там много прох""йловского гавна натекло за эти 8 лет, сейчас они могут активизироваться - прикрывайте спины!
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24.02.2022 08:02 Відповісти
этого гавна кругом натекло много
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24.02.2022 08:26 Відповісти
Шо да - то да...
Так шо при случае - не мелочитесь!
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24.02.2022 08:32 Відповісти
Ждем расейских тварей.
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24.02.2022 08:26 Відповісти
Респект!
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24.02.2022 08:30 Відповісти
как сказать, я в Николаеве знаю нескольких из прох""йловского гавна ,так вот один мне сказал что ***** ********, другой даже собирается записать ся в тероборону! война меняет взгляды людей
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24.02.2022 09:25 Відповісти
А мы, люди, тем и отличаемся от животных в человечьем обличьи - мы способны признавать свои ошибки...
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24.02.2022 10:51 Відповісти
Смерть кацапам! Хлопці із ЗСУ - топіть їх у крові на підходах!
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24.02.2022 08:04 Відповісти
Ну и цирк ***** нам устроило, "полководец", ити его.
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24.02.2022 08:04 Відповісти
просто ***** ******** на старости лет
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24.02.2022 09:26 Відповісти
давайте без фейков и перепостов. Только то что вижу сам
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24.02.2022 08:07 Відповісти
а як там кримській міст, не хитається?
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24.02.2022 08:10 Відповісти
Неплохо бы карту агрессии по всем границам Украины давать
Сейчас смотрим словацкие новости - у них информации явно не хватает , оперируют старыми картами военных действий.
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24.02.2022 08:12 Відповісти
Дай сил боже нашим ребятам)

Параша теперь проклята на века
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24.02.2022 08:22 Відповісти
Що на південному напрямку (Херсонщина)? Показали відео з КПП на кордоні з окупованих Кримом - йдуть колони російських військових вантажівок
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24.02.2022 09:05 Відповісти
сказали что активность с Крыма отбита нашими ЗСУ
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24.02.2022 09:28 Відповісти
Держитесь, украинцы, вы сейчас не только себя защищаете.
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24.02.2022 09:06 Відповісти
 
 