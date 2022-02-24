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Інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності, - глава Донецької ОДА Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності, - глава Донецької ОДА Кириленко

Інформація про висадку десанту РФ та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.

Про це у Facebook повідомив Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно повідомляю: інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сигнал повітряної тривоги оголошено на Херсонщині, - ОДА

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапи не мають переваги в живій силі для наземної операції. Кацап завжди щоче насрати в чужій квартирі
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24.02.2022 07:57 Відповісти
да, за 2 часа 500-тысячный город защищённый, конечно, верю кацапским ботам, дебилы ***
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24.02.2022 08:01 Відповісти
по Прямому сказали ,що наші завалили 5 літаків і гвинтокрил ! Слава ЗСУ!
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24.02.2022 08:01 Відповісти
Яке вжопу захоплення маріка , ? там зсу так вгризлися , для москальні там буде справжнє пекло
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24.02.2022 08:02 Відповісти
Под Горловкой все еще идет бой .Кацапы ломают зубы .
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24.02.2022 08:02 Відповісти
Как АТОшник и житель Мариуполя могу подтвердить - на данный момент, никакой высадки нет.

Но тут очень громко!!! На Левом дебилы рашистские школу раздолбали, идиоты!!!((((
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24.02.2022 08:03 Відповісти
кто имеет голову - смотрите веб-камеры городов. по одессе и марике - все спокойно.
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24.02.2022 08:11 Відповісти
А что про каховскую ГЭС. Правда или нет. По тв молчат.
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24.02.2022 15:02 Відповісти
 
 