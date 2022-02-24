Інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності, - глава Донецької ОДА Кириленко

Інформація про висадку десанту РФ та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.

Про це у Facebook повідомив Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно повідомляю: інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ", - йдеться в повідомленні.

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