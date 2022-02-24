Інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності, - глава Донецької ОДА Кириленко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інформація про висадку десанту РФ та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.
Про це у Facebook повідомив Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно повідомляю: інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Но тут очень громко!!! На Левом дебилы рашистские школу раздолбали, идиоты!!!((((