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У районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів, - Генштаб ЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів, - Генштаб ЗС

За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

"Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України. За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+113
если так то Слава Украине!
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24.02.2022 08:03
+86
мочить козломордых
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24.02.2022 08:03
+84
Слава Україні! Хлопці, вбивайте виродків без жалю!!!
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24.02.2022 08:04
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Никакой паники братья, верим в ВСУ, волонтерим, помогаем чем, можем. Формируем отряды самообороны и готовимся клепать ватных тварей.
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24.02.2022 08:43 Відповісти
Скоты вонючие. Горите в аду.
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24.02.2022 08:45 Відповісти
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:46 Відповісти
Мочити кацапську тварюку!
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24.02.2022 09:04 Відповісти
Путлер это мерзость. Окурок. Фашист, нацист.
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24.02.2022 09:12 Відповісти
це дуже і дуже мало....
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24.02.2022 09:24 Відповісти
Сподіваюсь,пілоти знищени.
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24.02.2022 09:26 Відповісти
Ненавижу Путина и его прихлебателей, обломайте ему его гнилые зубы.
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24.02.2022 09:37 Відповісти
Путин напал как в 1941 году- Гитлер. Ну и чем он от Гитлера отличается ? А россияне такие же нацисты. как и немцы того времени. и закончат так же. Слава нашему войску Слава Украине!
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24.02.2022 09:37 Відповісти
бейте всегда х так,эту мразь рашистскую!победа будет за вами!СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.02.2022 10:04 Відповісти
полонених не брати..
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24.02.2022 10:20 Відповісти
Треба обстрілювати територію росії
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24.02.2022 10:43 Відповісти
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