У районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів, - Генштаб ЗС

За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України. За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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