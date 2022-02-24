Злітно-посадкову смугу аеропорту "Одеса" перекрито, щоб уникнути висадки десанту, - директор Семенченко

Термінал аеропорту "Одеса" евакуйовано, злітно-посадкову смугу перекрито, щоб уникнути висадки десанту.

Про це повідомив директор аеропорту Володимир Семенченко "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Смугу перекрили важкою технікою, щоб унеможливити десант", - сказав він.

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Як повідомлялося, вночі у четвер повітряний простір над Україною було закрито для польотів цивільної авіації. Пасажирські термінали столичних аеропортів "Бориспіль" та "Київ" були евакуйовані.