6 263 5
Злітно-посадкову смугу аеропорту "Одеса" перекрито, щоб уникнути висадки десанту, - директор Семенченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Термінал аеропорту "Одеса" евакуйовано, злітно-посадкову смугу перекрито, щоб уникнути висадки десанту.
Про це повідомив директор аеропорту Володимир Семенченко "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Смугу перекрили важкою технікою, щоб унеможливити десант", - сказав він.
Як повідомлялося, вночі у четвер повітряний простір над Україною було закрито для польотів цивільної авіації. Пасажирські термінали столичних аеропортів "Бориспіль" та "Київ" були евакуйовані.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Надо и его перекрыть