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"Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія має негайно припинити військову акцію проти України.

Про це у Twitter повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

"Напад Росії на Україну є кричущим порушенням міжнародного права. Ніщо не може виправдати його. Німеччина рішуче засуджує цей безрозсудний вчинок президента Путіна. Наша солідарність з Україною та її народом. Росія має негайно припинити цю військову акцію. Сьогодні ми будемо тісно координувати свої дії у рамках G7, НАТО та ЄС. Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Нет, глубокую озабоченность немчура выразит
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24.02.2022 08:13
+14
Німці-у більшості лицемірні покидьки...
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24.02.2022 08:13
+12
так че, оружие дадите ?
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24.02.2022 08:12
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так че, оружие дадите ?
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24.02.2022 08:12 Відповісти
Нет, глубокую озабоченность немчура выразит
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24.02.2022 08:13 Відповісти
ещё тыщу касок и две штуки бонусом.
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24.02.2022 08:19 Відповісти
Нікчеми
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24.02.2022 08:12 Відповісти
Німці-у більшості лицемірні покидьки...
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24.02.2022 08:13 Відповісти
Триндеть - не мешки ворочать. Хоть бы пару ржавых касок для вида поислали
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24.02.2022 08:13 Відповісти
5000 збирались і десь в путі патєрялісь. І польовий шпиталь також десь там... в путях... хз чиїх.
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24.02.2022 08:14 Відповісти
та все норм, касками що ви дали відіб'ємося.
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24.02.2022 08:14 Відповісти
беда в том --что ВОНО неадекватен-не понимает-- что ОН неадекватен ---потому- что неадекватен..
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24.02.2022 08:15 Відповісти
вимикай північний потік або не платіть кацапам за газ !
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Ще касок пришлете ?
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Передай "привет" суке Меркель.
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Якби не ваші 5000 касок, то взагалі капець. А так - німці далекоглядно запобігли ескалації...
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24.02.2022 08:16 Відповісти
А ви й далі купуйте газ у агресора.
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24.02.2022 08:18 Відповісти
возможно то что происходит СЕЙЧАС СПОСОБНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ЕВРОПУ США МИР ВООБЩЕ ПОТОМ УЖЕ ВОЙНЫ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАКАЗНЧИВАЮТСЯ И КАК ПРАВИЛО ПОРАЖЕНИЕМ АГРЕССОРА.. а потом фундаментально будут переработаны и НОРМЫ всемирного сосуществования механизмы запобижныки механизм профилактики упреждения реформа НАТО Евросоюза в вопросах членства категорий кандидаты в члены НАТО ЕС с определенными гарантиями и правами и обязанностями надо кардинально делать реформу ООН.. может создавать новые институты ООН Европы или филиал ООН Европы или аналог...
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24.02.2022 08:18 Відповісти
Ну что наездились в гости к путину? Поговорили по душам?
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24.02.2022 08:19 Відповісти
Все НАТО то сцикуни ! Ви тварі , вимусили Україну відмовитися від ядерної зброї, обіцяли безпеку і знали що не будете виконувати !!!!
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24.02.2022 08:20 Відповісти
німецький підар
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24.02.2022 08:21 Відповісти
Каску надень, придурок
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24.02.2022 08:21 Відповісти
" Росія має негайно припинити військову акцію проти України." И выразил нам огромную-ю-ю озабоченность, моральную поддержку и воздушные поцелуи.
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24.02.2022 08:21 Відповісти
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24.02.2022 08:23 Відповісти
Шольц, а ты поедь и ещё раз }{уйло в дупу поцелуй. Ему это нравится.
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24.02.2022 08:23 Відповісти
Довбані шваби! Досмоктались.
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24.02.2022 08:24 Відповісти
Шредеру нехай привіт передасть. А також діжку варення і корзину печива.
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24.02.2022 08:24 Відповісти
- Дайте нам гаубицы!
- Нене, мы за мир...
- Так х""йло нас обстреливает!
- А мы с ним поговорим, он больше не будет...
Гер Шольц, шо теперь скажете?
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24.02.2022 08:24 Відповісти
может к немецкой жопе дойдет, что им надо извиняться перед украинцами, а не перед козломордым кацапьем...
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24.02.2022 08:36 Відповісти
Опять "сильная обеспокоенность" и "глубокая озабоченность"?
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24.02.2022 09:14 Відповісти
Вони озабочені
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24.02.2022 09:18 Відповісти
що ти **** ***** зробило щоб не було війни
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24.02.2022 09:18 Відповісти
Штаны на стуле перед Путиным протерло
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24.02.2022 09:53 Відповісти
тварь немецкая.....
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24.02.2022 11:26 Відповісти
 
 