"Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - Шольц

Росія має негайно припинити військову акцію проти України.

Про це у Twitter повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

"Напад Росії на Україну є кричущим порушенням міжнародного права. Ніщо не може виправдати його. Німеччина рішуче засуджує цей безрозсудний вчинок президента Путіна. Наша солідарність з Україною та її народом. Росія має негайно припинити цю військову акцію. Сьогодні ми будемо тісно координувати свої дії у рамках G7, НАТО та ЄС. Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - йдеться в повідомленні.

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