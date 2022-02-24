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Пожежі у військових частинах та на складах, у Луцьку підірвано телевежу, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Пожежі у військових частинах та на складах, у Луцьку підірвано телевежу, - МВС

Оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.

- Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.

- Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

- м. Луцьк – підірвано телевежу.

- Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.

Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.

Пожежі у військових частинах та на складах, у Луцьку підірвано телевежу, - МВС 01
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Топ коментарі
+21
Главное дороги построили. А армия и ПВО то такое
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24.02.2022 08:14
+9
Земли вам своей мало, будет вам земля росфашисты гореть под ногами.
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24.02.2022 08:14
+7
Тримаймося. Без паніки.
Але сбу профукала диверсантів, це вам не бурштин кришувати....
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24.02.2022 08:16
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кто знает что в Кульбакино?одни говорят разбомбили, другие - всё ок, что в Очакове
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24.02.2022 08:13 Відповісти
Заходьте на фейсбук мерів цих міст.
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24.02.2022 08:15 Відповісти
я здесь живу, мэр ничего не пишет
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24.02.2022 08:24 Відповісти
я живу в Мешковке,только что встретил семью,которая приехала с Кульбакино,они живут как раз напротив аэродрома,говорят что видели разрыв а остальное-ето хлопки ,когда самолет переходил сверхзвуковую скорость
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24.02.2022 08:46 Відповісти
только что позвонил друг (военнослужащий) сказал что на Кульбакино сработала закладка мины ДРГ,а летал наш самолет
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24.02.2022 08:53 Відповісти
от суки, Сенкевич в фейсбуке за потери в Кульбакино ничего не говори
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24.02.2022 08:57 Відповісти
Главное дороги построили. А армия и ПВО то такое
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24.02.2022 08:14 Відповісти
Та хватит ******* уже за те дороги
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24.02.2022 08:33 Відповісти
не ной,а лучше иди в военкомат
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24.02.2022 08:47 Відповісти
Земли вам своей мало, будет вам земля росфашисты гореть под ногами.
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24.02.2022 08:14 Відповісти
Я с Луцка, подорвали вышку с самолета, сначала был звук летящего самолета реактивного высоко, потом три подряд взрыва
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Так мали ж закрити небо союзники...от же ***😡
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24.02.2022 08:17 Відповісти
Мы рядом с Беларусью, оттуда залететь минута времени и назад, а вышка скорее всего использовалась для военных целей нашими военными а козломордые это знали, вышка рядом с аэродромом военным стояла
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24.02.2022 08:20 Відповісти
Да нет, не обещали.
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24.02.2022 08:22 Відповісти
А хто ж саме наші союзники??? Хто вам мав небо закрити?
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24.02.2022 08:45 Відповісти
давайте бобики, расскажите про склады
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Нужно под шумок навернуть кацапне крымский мост
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24.02.2022 08:16 Відповісти
И **** с того моста ? По складам надо бить
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24.02.2022 08:35 Відповісти
під ростовом ахеренній склад був
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24.02.2022 08:42 Відповісти
Тримаймося. Без паніки.
Але сбу профукала диверсантів, це вам не бурштин кришувати....
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24.02.2022 08:16 Відповісти
Пишут самолетом взорвали
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24.02.2022 08:20 Відповісти
Хоть известно, что применялось: ракеты или авиация?
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24.02.2022 08:17 Відповісти
в Николаеве на Кульбакинском аэропорту ДРГ подорвало мину,а летал наш самолет
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24.02.2022 08:54 Відповісти
и если кто-то сейчас скажет, что не надо разгонять ментов со СлаБоУмными - тот будет не прав... это они просирают Украину... но сначала - суд... а потом за жопу касьяненок, ганжей и прочих **********...
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24.02.2022 08:27 Відповісти
Ті дібил. Вас кацапов разгонять будем
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24.02.2022 08:34 Відповісти
Аеородром в Івано-Франківську, одні кажуть ракетний удар, інші ,що диверсія.
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24.02.2022 08:27 Відповісти
 
 