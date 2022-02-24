Пожежі у військових частинах та на складах, у Луцьку підірвано телевежу, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.
- Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
- Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
- м. Луцьк – підірвано телевежу.
- Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.
Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.
Топ коментарі
+21 Valter Valter
показати весь коментар24.02.2022 08:14
+9 Petrov Viktor
показати весь коментар24.02.2022 08:14
+7 крик душі
показати весь коментар24.02.2022 08:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але сбу профукала диверсантів, це вам не бурштин кришувати....