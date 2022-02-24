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ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни

Наслідки обстрілів з боку військ РФ фіксуються на території низки міст нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДНСН.

Інформуємо про наслідки ворожих обстрілів на території країни ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 01

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02Оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02Обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02м. Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:25
+9
5 кацапских самолетов и 1 вертолет ВСЬО!!!
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24.02.2022 08:28
+8
А где список городов и других объектов в параше, по которым нанесла ответный удар Украина?
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24.02.2022 08:25
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Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:25 Відповісти
А где список городов и других объектов в параше, по которым нанесла ответный удар Украина?
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24.02.2022 08:25 Відповісти
ты обнутый??
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24.02.2022 14:01 Відповісти
ИДИ НА СВОЁ }{УЙЛО И БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ ВОНЯЙ.
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24.02.2022 14:13 Відповісти
путин больной ублюдок
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24.02.2022 08:25 Відповісти
Це все авіаційні удари?

А де наша хоча б старенька ППО?

Де старенькі С-200?
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24.02.2022 08:26 Відповісти
5 кацапских самолетов и 1 вертолет ВСЬО!!!
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24.02.2022 08:28 Відповісти
сбили 5 самолетов и 1 вертолет в зоне ССО
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24.02.2022 08:41 Відповісти
Путлєр капут! Як снаряд міг влучити в військову частину в Івано-Франківську?
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24.02.2022 08:26 Відповісти
нурс?
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24.02.2022 08:27 Відповісти
Обстріл з трьох сторін,Донбас,Крим,Білорусь,керованими ракетами.
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24.02.2022 08:29 Відповісти
Бердянск, ЗП область - 4 ракеты прилетело в военную часть ПВО
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24.02.2022 08:26 Відповісти
постраждалi э?
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24.02.2022 08:42 Відповісти
Горіть тобі в пеклі лисий карлик!
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24.02.2022 08:26 Відповісти
Вы лучше скажите что там с Байрактарами? Ето самая важная цель была для кацапов. Хоть додумались их перепрятать или нет?
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24.02.2022 08:26 Відповісти
як і чим обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області? який снаряд долетить?
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24.02.2022 08:28 Відповісти
Керованими ракетами.
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24.02.2022 08:30 Відповісти
*****! І це все, на що здатні твої орки?
Зуйово якось із ефективністю...
Кацапи, ви серйозно вважаєте, що 150.000 ваньок зможуть впоратися із Україною?
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24.02.2022 08:31 Відповісти
Тобто как коалиция в Ираке? ПВО походу все. Обидно, блин
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24.02.2022 08:36 Відповісти
 
 