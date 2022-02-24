УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15337 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 354 32
війна (56332) Кулеба Дмитро (3165)

Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців в усьому світу.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"До українських громад в усьому світі:

Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.", - наголосив міністр.

Читайте: Розпочалася війна. Тиснемо для найшвидшої ізоляції Росії, - Кулеба

Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Цель России чтобы Украина запаниковала и начался бардак. Помните об этом. Надежный тыл очень важен.
показати весь коментар
24.02.2022 08:28
+7
У українців не було та не буде іньшої України тому ми повинні її захистити...Мордор буде зруйновано вщент...
показати весь коментар
24.02.2022 08:28
+4
Заткнувся б ти . Невже не розумієш,що граєш на стороні Пуйла. Після війни розберемося.
показати весь коментар
24.02.2022 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
один Кулеба не спит.
а где Зечмо? гундосик компилирует?
показати весь коментар
24.02.2022 08:27 Відповісти
Заткнувся б ти . Невже не розумієш,що граєш на стороні Пуйла. Після війни розберемося.
показати весь коментар
24.02.2022 08:30 Відповісти
ты своей войной с порохоботами и привел к этой ситуации, когда клоун кидал бабло на распил на асфальте, а не на оборону, да ещё игнорил все предупреждения
показати весь коментар
24.02.2022 08:35 Відповісти
Зараз єднатись потрібно, а не дестабілізацією займатись в мережі.
показати весь коментар
24.02.2022 08:30 Відповісти
а. поняв. слава найвеличнішому генералісімусу всіх часів!
показати весь коментар
24.02.2022 08:33 Відповісти
Оно проспало и просрало нападение на Украину
показати весь коментар
24.02.2022 08:35 Відповісти
Кацап ,закрий своє *****.!!!!Війна в Україні ми повинні бути єдині і сильні!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 08:37 Відповісти
та прикрою твой зад. не паникуй.
показати весь коментар
24.02.2022 08:55 Відповісти
Так вы же уже "объеднались" в прошлый раз и зробили под себя разом. Меня категорически не устраивает нынешнее удолбище. По хорошему, нужен какой-то временный (чуть не сказал чрезвычайный) комитет с передачей ему полноты власти. Гундосое чмо во главе армии - это лучший план героически просрать все полимеры.
показати весь коментар
24.02.2022 08:39 Відповісти
У українців не було та не буде іньшої України тому ми повинні її захистити...Мордор буде зруйновано вщент...
показати весь коментар
24.02.2022 08:28 Відповісти
Цель России чтобы Украина запаниковала и начался бардак. Помните об этом. Надежный тыл очень важен.
показати весь коментар
24.02.2022 08:28 Відповісти
в спам всіх паникерів, типу "сама відєла разбамбілі наше ПВО, всьо пропало!!!11"
показати весь коментар
24.02.2022 08:30 Відповісти
Сама не сама, а по телику видно как горит наше добро
показати весь коментар
24.02.2022 08:36 Відповісти
Путлєр капут! Головне, не засцяти й не засрати.Смерть мокшам.
показати весь коментар
24.02.2022 08:28 Відповісти
спец-хуйло объявило спец-операцию
показати весь коментар
24.02.2022 08:29 Відповісти
Ребята держитесь!!!!!!!!! Сил вам и Удачной охоты!!!!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 08:31 Відповісти
Информации много но разной проскакивают в чатах боты из Рашки ОРЛДО с угрозами мол нацики мы идем... ждемс.. да страшно да растерянность да да да все негативы мандраж потрясение и все такое... НО ЭТО ВОЙНА....
показати весь коментар
24.02.2022 08:31 Відповісти
да ХОРОШАЯ НОВОСТЬ СБИТО 5 САМОЛЕТОВ ВВС РОССИИ И 1 ВЕРТОЛЕТ .....В ГРУЗИИ МЕНЬШЕ БЫЛО СБИТО ЗА 7 СУТОК понимаю это вроде как ни о чем и о многом... кое кому война закончилась 200 статусом в лучшем случае 300 категории .... а еще краше статусом пленного...
показати весь коментар
24.02.2022 08:33 Відповісти
Дима, просто скажи, ты сейчас в Украине?
показати весь коментар
24.02.2022 08:32 Відповісти
коли Україна знесе цю всю зеленню...
я б собі секунду дав подумать за Кулебу....
показати весь коментар
24.02.2022 08:34 Відповісти
Зачем вообще думать про ту кулебу
показати весь коментар
24.02.2022 08:38 Відповісти
Кацап ти падоль здохни!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 08:39 Відповісти
закрийся....
показати весь коментар
24.02.2022 10:26 Відповісти
Ага. Еще бы людям оружие раздали чтобы было чем отбиваться и организовывать оборону своих сел. Знаю очень многих которые в армию не пойдут по разным причинам в том числе по здоровью. Но защищать свои дома будут зубами. Не делайте ошибок как в крыму где у людей собрали оружие под замок и ключи отдали окупантам.
показати весь коментар
24.02.2022 08:35 Відповісти
Считаю что США, Британия обязаны вмешаться и снести рашкостан с лица земли.. Никто не обязан на нашей планете терпеть такой беспредел, там палата по пациенту плачет и каждый, каждый ЧЕЛОВЕК на земле должен понимать что эту заразу нужно уничтожить! Что неужели в ********** никто не понимает или они его сами свергают, или принудительно, военным путем со всеми сочуствующими и всех под трибунал!
показати весь коментар
24.02.2022 08:38 Відповісти
Вот буду просто в шоке если именно так не произойдет!
Слава Украине!
показати весь коментар
24.02.2022 08:40 Відповісти
Не розганяйте прав,ми повинні бути єдині і сильні!!.Всіх ''сносітелей власті''у спам!!!
показати весь коментар
24.02.2022 08:41 Відповісти
Було б чудово, по кремлю ху№ловському чимось ує.енити!!! Від УКРАЇНИ з любовью!
показати весь коментар
24.02.2022 08:59 Відповісти
в 1926 р. Євген Маланюк сказав - ми боремося не з більшовицькою расією, а з московською нацією і в цій боротьбі нам треба перемогти, інших варіантів не розглядається
показати весь коментар
24.02.2022 09:23 Відповісти
 
 