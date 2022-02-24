Сьогодні Росія продовжила порушувати суверенітет України, ніхто не має забути цього дня, - міністр оборони Великої Британії Воллес
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав події в Україні актом агресії.
"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Росія обрала конфлікт. Це неприхована агресія щодо демократичної країни", - наводить його слова телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні Росія продовжила порушувати суверенітет України, ніхто не має забути цього дня", - наголосив він.
За даними телеканалу, на 7:30 за місцевим часом (9:30 за Києвом) у Лондоні намічено проведення засідання комітету COBRA, присвяченого розвитку ситуації в Україні.
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