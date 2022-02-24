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Сьогодні Росія продовжила порушувати суверенітет України, ніхто не має забути цього дня, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сьогодні Росія продовжила порушувати суверенітет України, ніхто не має забути цього дня, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав події в Україні актом агресії.

"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Росія обрала конфлікт. Це неприхована агресія щодо демократичної країни", - наводить його слова телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Росія продовжила порушувати суверенітет України, ніхто не має забути цього дня", - наголосив він.

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За даними телеканалу, на 7:30 за місцевим часом (9:30 за Києвом) у Лондоні намічено проведення засідання комітету COBRA, присвяченого розвитку ситуації в Україні.
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24.02.2022 08:30 Відповісти
Міняємо память потім, на Ф-35 зараз.
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24.02.2022 08:31 Відповісти
Нє, тут головне для них запам"ятати цей день.
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24.02.2022 09:00 Відповісти
Бритам-респект за підтримку України...
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24.02.2022 08:31 Відповісти
Всем цемки. Не забудьте поставить лайк
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24.02.2022 08:38 Відповісти
 
 