Вибухи, обстріли, просування військ РФ, є поранені: оприлюднено інформацію, яка наразі надходить по каналах поліції щодо ситуації в Україні

Оприлюднено інформацію, яка наразі надходить по каналах поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

"Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи. В Одесі біля аеропорту вибух локатора. Запоріжжя біля аеропорту вибух. Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка. Львівська область село Батятичі чутно вибухи. Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет. Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників. Кіровоградська область місто Знам’янка обстріл в/ч. Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч. Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Херсонській області (пост "Азов" Генічеська) їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя.

"Вінницька область н.п Бохоники обстріл в/ч. Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту

Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч.

Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак.

Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи.

І-Франківська область обстріл в/ч.

Донецька область Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.

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Харків обстріл в/ч (зенітна частина)

Запоріжжя на околиці обстріл в/ч

Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.

Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів

Київська область село Ревне обстріл в/ч

Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч

Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково", - йдеться у повідомленні.