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Вибухи, обстріли, просування військ РФ, є поранені: оприлюднено інформацію, яка наразі надходить по каналах поліції щодо ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибухи, обстріли, просування військ РФ, є поранені: оприлюднено інформацію, яка наразі надходить по каналах поліції щодо ситуації в Україні

Оприлюднено інформацію, яка наразі надходить по каналах поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

"Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи. В Одесі біля аеропорту вибух локатора. Запоріжжя біля аеропорту вибух. Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка.  Львівська область село Батятичі чутно вибухи. Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет. Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників. Кіровоградська область місто Знам’янка обстріл в/ч. Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч. Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Херсонській області (пост "Азов" Генічеська) їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя.

"Вінницька область н.п Бохоники обстріл в/ч. Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту
Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч.

Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак.
Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи.
І-Франківська область обстріл в/ч.
Донецька область Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.

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Харків обстріл в/ч (зенітна частина)
Запоріжжя на околиці обстріл в/ч
Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів

Київська область село Ревне обстріл в/ч
Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч

Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+29
Готуйся щур, вже скоро...

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24.02.2022 08:33
+28
Не паникуйте ребята. Эта война надолго, блицкриг не пройдет. Вспомните Гитлера, как быстро он наступал и как вдвое быстрее драпал. Будет тоже самое.
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24.02.2022 08:35
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и что ты ему продавишь? Хоть бы думал когда пишешь.
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24.02.2022 08:47 Відповісти
ПНХ, ублюдок.
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24.02.2022 09:02 Відповісти
Закрой #бало, подкацапский выродок.
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24.02.2022 09:09 Відповісти
Так ці "зеленосракі" не побіжать на передову А будуть ховаться по норам! Як вони цим і до того займалися!
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24.02.2022 09:29 Відповісти
Про водное перемирие знаешь? Нам зараз треба зміцнюватися. Всім все зрозуміло.
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24.02.2022 08:42 Відповісти
якщо 73/43%зебілам зрозуміло стало - я хочу побачити від них якщо не покаяння,, невіть не вибачення, а хоча би визнання власної помилки!

Цього не бачу!
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24.02.2022 08:52 Відповісти
ПНХ, тварь. Без вас, ублюдков справимся.
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24.02.2022 09:03 Відповісти
ах ти ж сволота зебільна здохни скотина, побачу - задушу голими руками
Народ, розспамте мене
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24.02.2022 09:31 Відповісти
Груз 200 уже пошел в Россию, этого хотелось?
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24.02.2022 09:52 Відповісти
гавнюк, рано чи пізно тебе знайдуть
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24.02.2022 10:58 Відповісти
Готуйся щур, вже скоро...

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24.02.2022 08:33 Відповісти
А откуда это фото?
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24.02.2022 08:45 Відповісти
Москалям не потрібно було ніякої причини, щоб напасти. Вони це в наглу зробили.
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24.02.2022 08:34 Відповісти
Скільки американських літаків мораторили небо України. Сподіваємо, що бодай частину ВПС та ППО ЗСУ врятували?
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24.02.2022 08:35 Відповісти
вчора вночі два безпілотника літало
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24.02.2022 08:43 Відповісти
Не паникуйте ребята. Эта война надолго, блицкриг не пройдет. Вспомните Гитлера, как быстро он наступал и как вдвое быстрее драпал. Будет тоже самое.
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24.02.2022 08:35 Відповісти
ця війна вже йде ВІСІМ РОКІВ! і щось поки що якось не сильно Україна виграє я би сказав, бо ******** УКРАЇНУ І ВБИВАЮТЬ НАС, а не навпаки!!!!
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24.02.2022 08:58 Відповісти
А як там просувається велике будівництво від зе-президента?!
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24.02.2022 08:36 Відповісти
Тебя, моральный урод, волнует только это?
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24.02.2022 08:42 Відповісти
Ну как, нормально продвинулось. Найвелычниша дрысля вселенной дороги строил по заданию *****. Что-бы танкам репоедов не по болоту ездить, а по асфальту.
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Штани підтягни, "виїжджатель"!
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24.02.2022 09:32 Відповісти
Що Молдова мовчить, якщо з їхньої території напад?
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24.02.2022 08:39 Відповісти
ми вистоємо! україна понад усе
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24.02.2022 08:40 Відповісти
Оставили ПНР у себя в тылу. Военное снабжение ПНР идёт из Московии через Украину. Вот дождались от них авиаудар по Котовску.
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24.02.2022 08:40 Відповісти
Брехня
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24.02.2022 10:59 Відповісти
Казав і кажу -

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24.02.2022 08:43 Відповісти
Ильин не мог такого сказать. Он был славянофилом и противником большевизма. А вот его цитата: "Живя и творя на своем языке, русский народ, как надлежит большому культурному народу, щедро делился своими дарами со своими замиренными соседями, вчувствовался в их жизнь, вслушивался в их самобытность, учился у них, воспевал их в своей поэзии, перенимал их искусство, их песни, их танцы и их одежды и простосердечно и искренно считал их своими братьями. «Россия есть живой организм»".
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24.02.2022 09:32 Відповісти
Лахта пішла на х*р в спам
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24.02.2022 09:52 Відповісти
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:45 Відповісти
А где взрывы и обстрелы в воронежской,брянской, ,белгородской областях ?
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24.02.2022 08:52 Відповісти
уже что-то...
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24.02.2022 09:18 Відповісти
Чернігів весь час спав, мабуть Атроха пік коровай..
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24.02.2022 08:54 Відповісти
АБСОЛЮТНИЙ ПРОВАЛ ЗЕЛЕН-ОГО!
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24.02.2022 08:55 Відповісти
а чому тільки його провал ? до цього долучилися усі, від Байдена до наших бомжів
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24.02.2022 09:05 Відповісти
Бо бломжі не так відповідальні... та й в Байдена своя країна є...І чомусь на неї ніхто не зазіхається
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24.02.2022 09:13 Відповісти
не скажи.... заходу вигідна слабка Україна, як і слабка рашка, тільки до них не доходить, що якщо Україна - фсьо, то рашка потім поповзе на них! в реальності в заходу дуже і дуже низька мотивація РЕАЛЬНО допомагати нам... поки що низька!
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24.02.2022 09:28 Відповісти
О чем ты? Наш МИД работал как никогда! Кабмин еще были тормоза, но тоже работает. ВСУ ответят. Зеленский приказал уничтожить как можно больше захватчиков, это по факту пленных не брать.
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24.02.2022 09:58 Відповісти
"залетіли 2 літаки з Придністров'я " ...
не зрозумів ,стінгер їх не дістав?
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24.02.2022 09:18 Відповісти
Напевно там підземна ЗПП, або то були У-2
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24.02.2022 09:31 Відповісти
 
 