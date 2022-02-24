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Кремль за це відповість, - спільна заява Мішеля та фон дер Ляєн щодо вторгнення РФ до України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн уранці в четвер оприлюднили спільну заяву на підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми жорстко засуджуємо необгрунтований напад Росії на Україну. У ці темні часи наші думки з Україною, із невинними жінками, чоловіками та дітьми, що стикнулися з цим непровокованим нападом і нині бояться за свої життя", - йдеться у заяві лідерів ЄС.
"Кремль за це відповість", - додали обидва лідери.
Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ на Україну із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.
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евроидиоты себе верны.