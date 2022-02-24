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Кремль за це відповість, - спільна заява Мішеля та фон дер Ляєн щодо вторгнення РФ до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кремль за це відповість, - спільна заява Мішеля та фон дер Ляєн щодо вторгнення РФ до України

Керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн уранці в четвер оприлюднили спільну заяву на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми жорстко засуджуємо необгрунтований напад Росії на Україну. У ці темні часи наші думки з Україною, із невинними жінками, чоловіками та дітьми, що стикнулися з цим непровокованим нападом і нині бояться за свої життя", - йдеться у заяві лідерів ЄС.

"Кремль за це відповість", - додали обидва лідери.

Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ на Україну із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Читайте також: Глави країн ЄС проведуть 24 лютого спеціальне засідання щодо ситуації навколо України

Автор: Ірина Дашківська
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.....озаботілісь......
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24.02.2022 08:34 Відповісти
Нічому Європу історія не вчить. Але ми вистоїмо. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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24.02.2022 08:34 Відповісти
Что Вы?! Какой свифт? Это же партнеры торговые! А газ с нефтью? Неет, только глубокая ощабоченность и персональные ссанкции.
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24.02.2022 08:41 Відповісти
Бла-бла-бла…
евроидиоты себе верны.
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24.02.2022 08:40 Відповісти
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24.02.2022 08:46 Відповісти
И это конечно нехорошо, пуйло проверяет реакцию и она как всегда никакая😡
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24.02.2022 08:47 Відповісти
Підерляйнен і мішель, ***, "заявили"... Двоє калік, що вдають із себе гладіатора.
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Когда??
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24.02.2022 08:58 Відповісти
 
 