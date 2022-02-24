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Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію: "Світ має примусити Росію до миру"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію:

Сьогодні Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію у зв’язку з початком широкомасштабного наступу РФ на нашу державу. Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні до лідерів США, Німеччини, Британії, Польщі та ЄС глава України закликав негайно зупинити Путіна.

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"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу. Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України. Закриття повітряного простору. Світ має примусити Росію до миру", - написав Зеленський.
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Топ коментарі
+23
Притомний світ повинен знищити расею вщент...
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24.02.2022 08:37
+12
Росії - пізда
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24.02.2022 08:44
+10
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24.02.2022 08:43
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Притомний світ повинен знищити расею вщент...
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24.02.2022 08:37 Відповісти
Баньте провокаторів
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24.02.2022 09:01 Відповісти
Руський Іван в бан
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24.02.2022 09:02 Відповісти
придурок мира уже быть не может Украине обьявили войну!
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24.02.2022 08:42 Відповісти
Да, принудить к миру - это глупое выражение, когда идут боевые действия. Уничтожить Путина и наказать страну - агрессора вот так надо говорить. сегодня россияне стали для украинцев врагами в квадрате, как и их лидер Путин.
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24.02.2022 10:57 Відповісти
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24.02.2022 08:43 Відповісти
У нас тоже такой же - мелкий и мстительный
Он мстит Пороху за то, что он поднимал армию и защищал Украину.
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Баньте панікерів-провокаторів.
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24.02.2022 09:03 Відповісти
от тебе, і потрібно першого!
Народ, розспамте діда!
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24.02.2022 09:54 Відповісти
Росії - пізда
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24.02.2022 08:44 Відповісти
Но не забывай чмо. Война все не спишет. До тебя и твоих холуев мы еще доберемся после победы. Слава Украине ! Мы победим.
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24.02.2022 08:44 Відповісти
"Про це він написав у Twitter"
_ПЗДЦ...
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24.02.2022 08:45 Відповісти
Баньте провокаторів,не час для чвар
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24.02.2022 09:04 Відповісти
ваву под трибунал зелень отстранить от власти
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Поки ще більше шкоди не наробили
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24.02.2022 08:53 Відповісти
Що ти там в очку ***** побачив? Чи навіть не дав тобі подивитися?
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24.02.2022 09:00 Відповісти
Так це що значить, Великого будівництва Доріг не буде поки? (вибачте за гумор в такий час)
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24.02.2022 09:01 Відповісти
Буде,військовополоненими руССькими алексами
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24.02.2022 09:05 Відповісти
Да они там офигевшие все сидят. 21 век на дворе.Долбаная западная демократия опять собственными руками выкормила фюрера. История ничему не учит 🤦
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24.02.2022 09:04 Відповісти
Це зеленському потрібно склоняти росію до миру, щоб вона і забезпечувала йому корупцію, а українцям потрібно знищення російської імперії, рівно як і всьому світу.
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24.02.2022 09:08 Відповісти
спочатку заспам їх тут, зокрема Алекс СЕМИН,, і розспам тих, хто ще з 2019-го попереджав...
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24.02.2022 09:56 Відповісти
зеленский ты бредишь о капитуляции, но ***** тебя замочит первым..
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24.02.2022 09:31 Відповісти
 
 