Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію: "Світ має примусити Росію до миру"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сьогодні Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.
Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію у зв’язку з початком широкомасштабного наступу РФ на нашу державу. Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
У зверненні до лідерів США, Німеччини, Британії, Польщі та ЄС глава України закликав негайно зупинити Путіна.
"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу. Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України. Закриття повітряного простору. Світ має примусити Росію до миру", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 08:37
+12 Vitaliy Darmits
показати весь коментар24.02.2022 08:44
+10 Ole Lahti
показати весь коментар24.02.2022 08:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Он мстит Пороху за то, что он поднимал армию и защищал Украину.
Народ, розспамте діда!
_ПЗДЦ...