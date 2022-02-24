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Цілу ніч відбувалися атаки на всі базові інформаційні ресурси України, – Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Події

Цілу ніч відбувалися атаки на всі базові інформаційні ресурси України, – Мінцифри

Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що від ночі до ранку 24 лютого відбувається атака на базові інформаційні ресурси України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федоров заявив у Telegram

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"Всю ніч ми боронили кібер-простір.

Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок.

Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо!".

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У кого вночі було спроба зламати ак в FB?
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24.02.2022 08:45 Відповісти
 
 