Цілу ніч відбувалися атаки на всі базові інформаційні ресурси України, – Мінцифри

Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що від ночі до ранку 24 лютого відбувається атака на базові інформаційні ресурси України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федоров заявив у Telegram

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"Всю ніч ми боронили кібер-простір.

Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок.

Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо!".

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