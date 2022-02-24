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Ракетним ударом військ РФ знищено пункт управління аеродромом у Ніжині, - мер Кодола

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракетним ударом військ РФ знищено пункт управління аеродромом у Ніжині, - мер Кодола

У Ніжині на Чернігівщині ракетним ударом зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом.

Про це повідомив міський голова Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Униан.

Він зазначив, що наразі працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Всі, хто не залучений до роботи критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома! Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. Міська влада на робочих місцях. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста", - повідомив він.

У коментарі журналістам Кодола уточнив, що під завалами перебувають шість осіб. Тривають роботи з деблокування людей. Про їхній стан наразі нічого не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Московія буде знищена! Смерть ворогам!🇺🇦
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24.02.2022 08:45
+7
ПВО під асфальтом...
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24.02.2022 08:51
+5
Я в 70-х прожив 5 років в Ніжині. Тоді там базувався полк розвідників на літаючих гробах Ту-22. Зараз на цьому аеродромі базується авіація МНС.
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24.02.2022 08:46
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Все ожидаемо... должны были быть готовы...
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24.02.2022 08:45 Відповісти
Московія буде знищена! Смерть ворогам!🇺🇦
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24.02.2022 08:45 Відповісти
Я в 70-х прожив 5 років в Ніжині. Тоді там базувався полк розвідників на літаючих гробах Ту-22. Зараз на цьому аеродромі базується авіація МНС.
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24.02.2022 08:46 Відповісти
по Миргородській авіабазі в 4:00 нанесено потужній удар чому не пишите
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24.02.2022 08:47 Відповісти
а у нас вообще ПВО Есть или только на бумаге???
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24.02.2022 08:49 Відповісти
ПВО під асфальтом...
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24.02.2022 08:51 Відповісти
В нас, пілять дороги є!
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24.02.2022 08:51 Відповісти
Европа ще спить по Гринвічу на 3 години відстає ..тому кацапня в 4:00 і полізла ..В обід росеї винисуть смертельний приговор кацапи сьогодні підписали його самі ...за нами правда - ми переможемо
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24.02.2022 08:49 Відповісти
Калибрами накрывали. Босфор закрывайте росии
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24.02.2022 08:52 Відповісти
Тварини прут из Крима, танки, БТРи. Вбивати, вбивати й ще раз вбивати кацапів
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24.02.2022 08:52 Відповісти
Ми можемо у два три-рази збільшити ЗСУ, але тоді ми не зможемо будувати дороги. А ще Байден, ****, паніку нагнітає, на лижах кататись мішає...
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24.02.2022 08:53 Відповісти
А ще Байден паніку нагнітає, візьми в лапки і буде ок.
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24.02.2022 08:58 Відповісти
а кораблики топить неплохо бы.
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24.02.2022 08:54 Відповісти
чем?
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24.02.2022 09:00 Відповісти
вопрос к главнаркомандувачу - а как обстоит дело с работой в особый период? или быканов все прикрыл?
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24.02.2022 08:54 Відповісти
кремлівські фашисти почали нищити нас, нищимо їх нещадно, до останнього окупанта.
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24.02.2022 08:59 Відповісти
Не гавкаємо на Зеленського , йому тепер важко, підтримуємо!
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24.02.2022 09:00 Відповісти
Не п....зди, бо прийдуть!
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24.02.2022 09:11 Відповісти
Дійсно, ****, шашлики, лижі, а тут війна якась, Знаєш, як то тяжко....
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24.02.2022 09:28 Відповісти
срочно восстанавливать! должны быть резервные системы!
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24.02.2022 09:05 Відповісти
От моего дома 2 к
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24.02.2022 09:05 Відповісти
Смерть рашистам! Орков уничтожать всех, поголовно. Потому как против этого НИКТО в паРаше не протестует. Значит все заслуживают утилизации!
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24.02.2022 09:13 Відповісти
 
 