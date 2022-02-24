В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ, - Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська ЗС України повідомляють про знищення військової техніки військ РФ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сухопутних військ в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ", - йдеться у повідомленні.

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