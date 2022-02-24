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В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ, - Сухопутні війська ЗСУ
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Сухопутні війська ЗС України повідомляють про знищення військової техніки військ РФ.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сухопутних військ в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+52 Герхард
показати весь коментар24.02.2022 08:48
+41 Petrov Viktor
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+41 Виталий Харитонов f2132970
показати весь коментар24.02.2022 08:49
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Там мамахи рады, когда получают ******** в пакете.... это ж 50к фублей
Тримаймо кулаки, щоб ВСУ насипало кацапам так добре, щоб до вечора вони вже почали переговори.
Слава Украине!
Так держати хлопчики!
Здоров'я і Безпеки Вам!
І ми вистоїмо !
Як казав великий Тарас борітеся поборете, вам Бог помагає!
А імперія зла додасть собі зневаги.
Хай весь світ зрозуміє, що імперію зла треба руйнувати як пухлину планети Земля
Борімося і поборемо!
Позор империи зла!