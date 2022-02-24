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В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ, - Сухопутні війська ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ, - Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська ЗС України повідомляють про знищення військової техніки військ РФ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сухопутних військ в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+52
Добре.
Тримаймо кулаки, щоб ВСУ насипало кацапам так добре, щоб до вечора вони вже почали переговори.
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24.02.2022 08:48
+41
Борімося хлопці, якщо здамося, ніхто нас не пожаліє, та не буде надавати допомогу.
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24.02.2022 08:48
+41
Щас наши войдут в азарт и пойдет))))
Слава Украине!
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24.02.2022 08:49
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Уже военным можно стрелять?
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Дідусю, не єхиднічай в такий час!
З повагою!
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Ще ні не будемо провокувати "ту сторону"
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Юродствував той, хто таке придумав, а хлопці гинули
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25.02.2022 05:42 Відповісти
Ну літаки вже є збиті.
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24.02.2022 08:54 Відповісти
П'ять літаків, два танки в хлам.
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24.02.2022 08:58 Відповісти
Я тебе перший раз тут бачу.
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24.02.2022 09:14 Відповісти
Это не на долго.
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24.02.2022 09:20 Відповісти
круче - уже в берлине!
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24.02.2022 09:15 Відповісти
не пи...ди
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24.02.2022 09:18 Відповісти
Кацапы врут всегда и везде.
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24.02.2022 08:54 Відповісти
Тююю, якесь там ППО... Вони Марс вже захопили! Більше слухайте...
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24.02.2022 09:46 Відповісти
Заткнись,тварь
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24.02.2022 09:03 Відповісти
Сейчас подадут жаркоє.
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24.02.2022 08:48 Відповісти
ПОХОРОНОК В РАШКУ ПРИБЫВАЕТ надо счет на десятки тысяч может тогда начнут орать путина в отставку! Долой Войну! как знать...
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24.02.2022 08:51 Відповісти
Неначнут...

Там мамахи рады, когда получают ******** в пакете.... это ж 50к фублей
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24.02.2022 09:01 Відповісти
Борімося хлопці, якщо здамося, ніхто нас не пожаліє, та не буде надавати допомогу.
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Добре.
Тримаймо кулаки, щоб ВСУ насипало кацапам так добре, щоб до вечора вони вже почали переговори.
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Зкрывайте БОСФОР для росии
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Який Босфор? Хану Ердогану важливіше помідори, та туристи в Анталії з Нижнього Тагилу
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24.02.2022 08:52 Відповісти
Эрдоган сказал что нейтрален. Так что вряд ли.
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24.02.2022 08:54 Відповісти
Турция в нато,так что он не может быть нейтрален.
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24.02.2022 09:21 Відповісти
Щас наши войдут в азарт и пойдет))))
Слава Украине!
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24.02.2022 08:49 Відповісти
Слава ЗСУ!
Так держати хлопчики!
Здоров'я і Безпеки Вам!
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24.02.2022 08:49 Відповісти
Якщо вистоїмо, нас буде поважати увесь світ!
І ми вистоїмо !
Як казав великий Тарас борітеся поборете, вам Бог помагає!
А імперія зла додасть собі зневаги.
Хай весь світ зрозуміє, що імперію зла треба руйнувати як пухлину планети Земля
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25.02.2022 05:53 Відповісти
Хлопці молодці!!! Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.02.2022 08:49 Відповісти
круче - сразу берлин, кацап))
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24.02.2022 09:16 Відповісти
ну наконец-то пошли приятные слуху новости... единственная просьба - надо улучшить производительность в несколько раз... и пусть кацапские трупы удобряют украинскую землю...
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24.02.2022 08:49 Відповісти
и берлин тоже?
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24.02.2022 09:16 Відповісти
ну шо, крымский мост сносить будем или на рояле играть
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Чем
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24.02.2022 08:53 Відповісти
Тем, чего у нас стало вдосталь за последние два года - асфальтоукладчиками !
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24.02.2022 08:56 Відповісти
С Чехии будешь стрелять
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24.02.2022 08:54 Відповісти
Успіху нашім хлопцям!
Борімося і поборемо!
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24.02.2022 08:50 Відповісти
От би так ще по бульботанкам!
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Героям слава!!!
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24.02.2022 08:50 Відповісти
беспілотники у повітря підіймати
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24.02.2022 08:52 Відповісти
Скорее всего их уже нет.
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24.02.2022 09:01 Відповісти
Тримайтесь, брати! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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24.02.2022 08:52 Відповісти
ЗСУ-ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА....
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24.02.2022 08:52 Відповісти
Слава Україні, Україна понад усе!
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24.02.2022 08:52 Відповісти
А шо, Каломой за танки больше премий не дает????????
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24.02.2022 08:53 Відповісти
за наши
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24.02.2022 09:06 Відповісти
Приємно, радію за наші перші сьогоднішні успіхи. Вдячний нашим військовим.
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24.02.2022 08:53 Відповісти
кацапские ********, суки твари животные гниды.
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24.02.2022 08:54 Відповісти
Вроде был прорыв в сумской области,но под Глуховом насыпали и остановили, но это не точно.
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24.02.2022 08:56 Відповісти
Знищуйте кацапню без жалю, в полон нікого не беріть
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24.02.2022 08:58 Відповісти
Ну офицеров уровня капитан и выше брать всё таки надо .Всё таки сведениями они ценными располагают
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24.02.2022 09:06 Відповісти
брать можно.. но ненадолго..
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24.02.2022 09:17 Відповісти
Шото ефекту внєзапності у них не вийшло особливого, ну а тепер все - Путлєр-капут, і ніяк інакше.
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24.02.2022 09:00 Відповісти
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24.02.2022 09:01 Відповісти
Смерть рашистким оккупантам. и украинским гнидам ОПЖоперам
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24.02.2022 09:03 Відповісти
Окей, а что делать с *******, которые лезут из Крыма
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24.02.2022 09:04 Відповісти
....мочити...звідти лізуть такі ж скоти, як із з інших напрямків...
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24.02.2022 09:11 Відповісти
Этих тоже встретим
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24.02.2022 09:14 Відповісти
Ху@ло-фюрер та бульбо-фюрер підписали собі смертельні вироки
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24.02.2022 09:05 Відповісти
Ми вас крисят крестили, ми ж вас і відспіваємо, Слава Україні, Боже бережи ЗСУ
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24.02.2022 09:11 Відповісти
ПНХ, козломордый!
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24.02.2022 15:15 Відповісти
Дятлы долбят, а страна не сдается!
Позор империи зла!
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25.02.2022 05:59 Відповісти
Мы злой росийской нечисти загоним пулю в лоб.Губитель человечества ******** народ.
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24.02.2022 09:51 Відповісти
 
 