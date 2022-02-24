Кабмін та інші органи влади працюють у Києві, у режимі воєнного стану, - Шмигаль

О 5 ранку Росія розв’язала повномасштабну війну проти України. Атаковані кордони, завдані удари по військовій інфраструктурі. Наші Збройні Сили дають достойну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент запровадив воєнний стан. Кабінет Міністрів та інші органи влади працюють в Києві, у режимі воєнного стану. Зараз важливо зберігати спокій. Не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях. Тримаємо стрій. Вірте в українську армію. Разом, до перемог", - зазначив Шмигаль.

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