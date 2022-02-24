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Наступу РФ через кордон передує артобстріл, далі рухається військова техніка. Серед прикордонників є поранені, - ДПСУ

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Наступу РФ через кордон передує артобстріл, далі рухається військова техніка. Серед прикордонників є поранені, - ДПСУ

Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ у фейсбуці.

Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" і на інших напрямках.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З окупованого Криму відбувся рух російської військової техніки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

Наступу РФ через кордон передує артобстріл, далі рухається військова техніка. Серед прикордонників є поранені, - ДПСУ 01
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Топ коментарі
+19
Зараз бачу у Раді групу депутатів і там Бойко, Шуфрич. Чому їм ще не розірвали сраки?
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24.02.2022 09:04
+11
Гореть этим ***** сначала в технике, потом в аду!
Слава Украине!
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24.02.2022 09:04
+6
Только что, минуту назад смотрел прямое включение чешской журналистки с Харькова, нету там казламордых, не разгоняйте фейки.
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24.02.2022 09:30
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джавеліни є у прикордонниках?
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24.02.2022 09:02 Відповісти
Откуда ?
Це ж прикордоники, а не піхота.
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24.02.2022 09:28 Відповісти
а как же главнаркомандувач допустил, что только погранвойска прикрывают границу? это преступление...
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24.02.2022 09:03 Відповісти
Бо він був пацифістом який любить будувати дороги, далі подивимся
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24.02.2022 09:27 Відповісти
А вы карту вообще видели ?
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24.02.2022 09:49 Відповісти
та уже не долго осталось я так понял
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24.02.2022 09:05 Відповісти
В Україні є джавелини, треба їх використовувати
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24.02.2022 09:04 Відповісти
Гореть этим ***** сначала в технике, потом в аду!
Слава Украине!
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24.02.2022 09:04 Відповісти
Зараз бачу у Раді групу депутатів і там Бойко, Шуфрич. Чому їм ще не розірвали сраки?
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24.02.2022 09:04 Відповісти
У нас що зовсім не має артилерії чи ракет? Чому прикордонники відстрілюються з табельної зброї виключно?
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24.02.2022 09:06 Відповісти
Бо прикордоникам не положено мати щось окрім стрілецької зброї.
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24.02.2022 09:26 Відповісти
де байрактары???????????
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24.02.2022 09:09 Відповісти
Харьковчане говорят что по Харькову уже ростанки едут...
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Харьковчанє з Горловки ?
Немає в Харкові кацапських танків не вір фейкам.
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24.02.2022 09:25 Відповісти
Только что, минуту назад смотрел прямое включение чешской журналистки с Харькова, нету там казламордых, не разгоняйте фейки.
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24.02.2022 09:30 Відповісти
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24.02.2022 09:25 Відповісти
110
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24.02.2022 09:28 Відповісти
пошло на ЙУХ,
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24.02.2022 09:30 Відповісти
Главнокомандующий ВСУ приказал наносить максимальные потери врагу


Залужный сообщил, что ситуация контролируется. Российские войска несут потери.
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24.02.2022 09:31 Відповісти
Народ, прекратите сраться. Давайте мораторий на срач объявим (даже для 73%, понимаю, что трудно Я так понимаю, что мЕста на Земле нам рядом с козломордыми нет. Значит нужно давить гнид. Есть тероборона, ищем себе применение, где можем пригодиться. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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24.02.2022 09:49 Відповісти
 
 