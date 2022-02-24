Бомбардування військами РФ ВЧ у Подільску: 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі

В результаті бомбардування з боку війск РФ є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko із посиланням на офіційну інформацію по каналах поліції

Так, у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною.

О 08.36 в Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6- загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА

Розбомбили міст через річку Інгулець.

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Також повідомляється, що у Миколаївській області Миколаївського району на Кульбакінському військовому аеродромі під час обстрілу пораненено одну особу; населений пункт Семихатки Генічеський район Херсонська область під час обстрілу загинув 17-ти річний хлопець.