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Бомбардування військами РФ ВЧ у Подільску: 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі

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Бомбардування військами РФ ВЧ у Подільску: 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі

В результаті бомбардування з боку війск РФ є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko із посиланням на офіційну інформацію по каналах поліції

Так, у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною.

О 08.36 в Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6- загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА

Розбомбили міст через річку Інгулець.

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Також повідомляється, що у Миколаївській області Миколаївського району на Кульбакінському військовому аеродромі під час обстрілу пораненено одну особу; населений пункт Семихатки Генічеський район Херсонська область під час обстрілу загинув 17-ти річний хлопець.

Бомбардування військами РФ ВЧ у Подільску: 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі 01
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Топ коментарі
+60
Війська рфії це колективне *****. Вони не люди.
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24.02.2022 09:10
+57
Они пришли чтобы убивать...
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24.02.2022 09:09
+38
Пока их цель посеять панику, подавить моральный дух, чтобы наши побежали. В этом цель этих бомбардировок.
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24.02.2022 09:14
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Они пришли чтобы убивать...
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24.02.2022 09:09 Відповісти
Пока их цель посеять панику, подавить моральный дух, чтобы наши побежали. В этом цель этих бомбардировок.
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24.02.2022 09:14 Відповісти
И фейков.
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24.02.2022 09:14 Відповісти
А командующий написал потерь нет среди наших
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24.02.2022 09:09 Відповісти
Він писав про ЗСУ, а не цивільних.
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24.02.2022 09:11 Відповісти
так 6 загиблих в військовій частині це хто? цивільні?
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24.02.2022 09:11 Відповісти
Скільки потрібно часу, щоби все систематизувати та доповісти нагору? А по-друге, ви дійсно вважаєте, що на місцях одразу доповідають про надзвичайні події, а не намагаються прикрити власну дупу?
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24.02.2022 09:26 Відповісти
у місті Подільськ ВЧ 0173 - это кто не военные на военном обьекте?
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24.02.2022 09:12 Відповісти
дворніки з поварами
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24.02.2022 09:14 Відповісти
Военная часть рлс и связи
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24.02.2022 09:24 Відповісти
а военная часть это что
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24.02.2022 09:12 Відповісти
Нужно понимать, что новости не публикуются после происшествия...
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24.02.2022 09:11 Відповісти
Интересно, армия понимает, что надо действовать, а не ждать реакции наркомана-говнокомандующего?
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24.02.2022 09:15 Відповісти
Війська рфії це колективне *****. Вони не люди.
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24.02.2022 09:10 Відповісти
Trimaitesia, brate ukraincy. Nato von uže polčasa s 9:30 (našego vremeni) zasedajut.
Avosj nadumajut čego krome zaturbovannostj.
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24.02.2022 10:07 Відповісти
Твари,мрази,падаль.
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24.02.2022 09:11 Відповісти
Кацапи пишуть як добре буде ;памарадьоріть пару хат хахлов;.
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24.02.2022 09:11 Відповісти
а русня больше нихуя и не умеет...

Образ жизни такой.
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24.02.2022 09:14 Відповісти
Тому ***** і тримало їх напів голодними та босими, щоб одічалиє хотіли йти нас вбивати та грабувати.
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24.02.2022 09:22 Відповісти
Саме головне - вже кацапам "літаючим" на Донбасі "оскому збили" - не одна кацапка сьогодні заголосить по своєму льтчику! Вчасно "Стінгери" з "Перунами" підвезли! Подивимося що буде на Поліссі - там на білоруську територію посадили полк Ка-52 (30 шт)
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24.02.2022 09:22 Відповісти
Нападавших росфашистов меньше, чем нас, они будут уничтожены.
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24.02.2022 09:13 Відповісти
В режиме 24/7(?) мы делаем и сделаем все, чтобы вам было МИРНО, ТЕПЛО, СЫТНО и чтобы вы все были здоровы», - заверил президент

Зеленский

https://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-vtorzheniya-rossii-zelenskiy-uspokoil-ukraincev-obrashchenie-50211349.html
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24.02.2022 09:13 Відповісти
А мы не собираемся сдаваться.
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24.02.2022 09:28 Відповісти
Кацапи - не люди. Знищувати виродків без жалю
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24.02.2022 09:19 Відповісти
Сдохни ***** Слава Украине .
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24.02.2022 09:20 Відповісти
Спамим провокаторов и паникеров! Помогаем всем чем можем!
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24.02.2022 09:21 Відповісти
Виборці Зе мабуть зараз зашифруються як ніколи ....
А кацапи таки не люди.
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24.02.2022 09:23 Відповісти
дебилушка, а что не так делает Президент в данный момент?
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24.02.2022 10:03 Відповісти
Если сегодня Европа и США не перекроют кислород ху..лу ,то мы будем долго партизанить!
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24.02.2022 09:24 Відповісти
Пора вешать пятую колону. - Медведчука, Бойко, Шуфрича, Мураева и Ко. Настало время провести шмон в церквях гундяевского сатаната
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24.02.2022 09:25 Відповісти
Шария забыли. Нужен закон о калоборантах и тогда с чистой совестью можно в расход.
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24.02.2022 09:27 Відповісти
Тарас Черновол сегодня заявил на Прямом канале, касаемо работы Кулебы : Пропал Ермак и мы слышим голос нормального патриотического министра. Да и найвелычнишый в последние пару дней стал патриотом.

А теперь вопрос, где Дерьмак?
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24.02.2022 10:44 Відповісти
Ето они мрази так защищают рузкоязычных. В плен кацапских и белорузких мразей не брать.
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24.02.2022 09:26 Відповісти
Подільська - схоже з території придністров'я обстрілювали. Дуже близько до кордону
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24.02.2022 09:27 Відповісти
Я живу біля Рівненської АЕС, трохи страшно. Хто його знає, може виродки вдарять і по ядерному об'єкту
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24.02.2022 09:29 Відповісти
розумiю, щас всем страшно, но никто не паникует
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24.02.2022 10:04 Відповісти
Головна помилка усіх , хто виміряв , чи буде війна , чи ні (й моя , нажаль , те ж) ... ми вважали , що це "скот" , що це "тварина" , але з виду гомо-сапієнс .

Але хто сказав , що ***** це людина як біологічна одиниця ?!
Чи біологічна - це питання ??????? !!!!!

Це якийсь рептілойд ***** , може чорт , чи різновид птеродактеля .

Це й мій прорахунок теж !
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24.02.2022 09:33 Відповісти
Самое время уничтожить ПМР...
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24.02.2022 09:34 Відповісти
Слухайте офіційні повідомлення ВР, Кабміну, МЗС, ЗСУ! Цензор, прикрий хавало, не нагнітай!
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24.02.2022 09:51 Відповісти
Офіційні сторінки
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24.02.2022 09:53 Відповісти
В Умани тоже раненые. Склад разбомбили. Но ниче, народ выдыхает и готовится к обороне.
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24.02.2022 10:08 Відповісти
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі ї б у ч і!!!!!!
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24.02.2022 10:18 Відповісти
В Івано-Франківську зняли на відео ракету.
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24.02.2022 10:21 Відповісти
Почему командование не рассредоточило армию по населенным пунктам!!!! Было ясно что будут ракетные удары по военным. Это преступление!!
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24.02.2022 10:25 Відповісти
Вбивайте всіх росічн які хочуть вбити нас!
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24.02.2022 10:35 Відповісти
 
 