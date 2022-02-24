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НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію РФ, не залишать Україну без підтримки, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію РФ, не залишать Україну без підтримки, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію Росії й не залишать Україну без підтримки.

Про це Дуда написав  у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

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"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, нічим не спровокованого та невиправданого нападу Росії. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, спільними зусиллями відповімо на жорстоку агресію Росії та не залишимо Україну без підтримки".
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Топ коментарі
+21
Укроп2, йди *****, кацап.
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24.02.2022 09:15
+20
нахер отрезать от финансов, эмбарго нефти и газа
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24.02.2022 09:16
+13
йди *****, кацап.
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24.02.2022 09:16
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Укроп2, йди *****, кацап.
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24.02.2022 09:15 Відповісти
йди *****, кацап.
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Дивуюсь, що цензор не блокує за слово "йди *****, кацап". Значить це вже літературна фраза
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24.02.2022 09:58 Відповісти
Значит слишком слабые санкции, раз Хло поперло в открытую. Надо было такие вводить, чтобы Россия буквально лягла. А слабые санкции только спровоцировали этого сталиниста, союлазнили его на войну.
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24.02.2022 09:29 Відповісти
нахер отрезать от финансов, эмбарго нефти и газа
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24.02.2022 09:16 Відповісти
может газ стоит перекрыть?
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24.02.2022 10:27 Відповісти
можливо війська відвели в глибину території щоб не оточили відразу
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24.02.2022 09:21 Відповісти
Джавелины и NLAW для городских боев. В голой степи стрелка обнаружат и уничтожат еще на подходе.
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24.02.2022 09:25 Відповісти
ДУЖЕ ПОВІЛЬНО, ЦЕ ПОТРІБНО РОБИТИ НАБАГАТО ШВИДШЕ...
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Хлопці ми боронимо Україну, у нас більше військових та сил, бо *********** треба прикривати ще всю свою територію. Тримаймося їм буде капець.
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Всю територію? Від кого вони там її мають захищати, від білих ведмедів. Там тільки Китай з яким покищо вони цілуються в десна.
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24.02.2022 09:19 Відповісти
Не звізді.
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24.02.2022 09:28 Відповісти
***** ,закрий *****!!! Іди підмийся ,ти всрався і смердить!!!!
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24.02.2022 09:30 Відповісти
Дадуть?Це повино було статися ще позавчора!
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Відповідь мала бути ще вчора
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24.02.2022 09:17 Відповісти
Европа в очередной раз наступает на грабли - умиротворяли агрессора, пока не смотивировали на войнушку...
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24.02.2022 09:22 Відповісти
A chto bilo delatj to, osobenno, jesli vi sami vibrali dolbodjatla sebe verhovnim komandujuschim. prinuditj vas k razumu, net, nasiljno ljubim ne budesh, eto tak toljko rusnja postupajet.
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24.02.2022 09:34 Відповісти
долбодятлы возможно у вас. У нас президент, и главнокомандующий
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24.02.2022 09:43 Відповісти
Latvija vidvinula predlozhenije otkljuchitj rashku ot vsevo mira. Posle togo kak zagonjat obratno v stoilu, pustj tam i razvivajetsia do obezjan.
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24.02.2022 09:31 Відповісти
Levits aicina Krieviju izolēt no pārējās pasaules

https://www.delfi.lv/news/national/politics/levits-aicina-krieviju-izolet-no-parejas-pasaules.d?id=54091302
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24.02.2022 09:35 Відповісти
Санкціі війни не зупинять,санкції були повинні перешкодити війні.
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24.02.2022 09:33 Відповісти
Хватить вже телебеніти. Вводьте в Україну війська НАТО!
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24.02.2022 09:43 Відповісти
Федерасти - самогубці. самі вклали скальпель до рук "хірургів". Відріжуть все гнилля, по саму шию, попілом притрусять, щоб краще розірвало тулуб "необъятной". То ж відновлюте мистецтво плетіння лаптів, зможете ними ще й "Щі" сьорбати, коли жерти не уде чого. Путло вас нагодує, вже закупив 45 000 сміттевих лантухів для трупів.
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24.02.2022 09:48 Відповісти
 
 