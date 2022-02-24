НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію РФ, не залишать Україну без підтримки, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію Росії й не залишать Україну без підтримки.

Про це Дуда написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Україна має отримати статус держави-кандидата на вступ до ЄС, - Дуда

"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, нічим не спровокованого та невиправданого нападу Росії. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, спільними зусиллями відповімо на жорстоку агресію Росії та не залишимо Україну без підтримки".