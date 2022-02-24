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"Не молчите! Путин делает из всех вас преступников!", - "Океан Ельзи" звернувся до росіян

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Гурт "Океан Ельзи" звернувся до жителів Росії у зв’язку з обстрілом росіянами українських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення вони опублкували у Фейсбуці.

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"Россияне!!! Не молчите! Обезумевший Путин делает из всех вас преступников! Выходите на улицы, требуйте прекратить войну с Украиной!".

Музиканти додали: "В 4 утра сегодня начались обстрелы украинских городов вашими войсками - Харьков, Киев".

Вони зацитували повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України і тривають удари по мирних українських містах.

"Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі
+19
Вони і не мовчать. Вони радіють. Пишуть що це за Донбас.
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24.02.2022 09:23
+18
Шо той Славко меле?
Кацапи зараз всі в вялічії, радіють.
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24.02.2022 09:23
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Вони і не мовчать. Вони радіють. Пишуть що це за Донбас.
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24.02.2022 09:23 Відповісти
Шо той Славко меле?
Кацапи зараз всі в вялічії, радіють.
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24.02.2022 09:23 Відповісти
Думал, что белорусы не смолчат, но видимо хорошо в стойло загнали в 2021
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24.02.2022 09:24 Відповісти
Білоруси не знаюсь! Я своїй подрузі стрим роблю. Вона у шоці. В них жодної новини про це.
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24.02.2022 09:29 Відповісти
у нее что, интернета нет? Даже рашаньюз пишут, правда в своей неповторимой манере
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24.02.2022 09:40 Відповісти
Вже знають... Пішли на наші сторінки, які в них не заблоковано. Цензор, Кореспондент, Укр-нет в них заблоковані, а на своїх з ранку нічого не було. Завдяки друзям та родичам з України дізнались. Але вони вже відчули, тому що їх банки припинили продаж валюти та заблокували зйом вкладів. Та ходять чутки, що їм знову відключать інтернет.
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24.02.2022 10:25 Відповісти
КОЛЕКТИВНЕ ЛАПАТНЕ ***...О НАРАЗІ РАДІЄ...
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24.02.2022 09:24 Відповісти
Наивный призыв в пустоту...
********, к слову, и не молчат, они радуются и поддерживают своего поехавшего царька.
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24.02.2022 09:24 Відповісти
до кого ти звертаєшся, Славко? Їбанувся?
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24.02.2022 09:25 Відповісти
Росияне,семьи военных и все кто молча поддерживает - ублюдки, какая нахрен честь офицеров если тупо захватчики в 21м веке.
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24.02.2022 09:25 Відповісти
Касаби носи в сраку засунули
...до *****
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24.02.2022 09:28 Відповісти
к кому обращаться? к дебилам?
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24.02.2022 09:33 Відповісти
РАссИянцы - подлые лживые мрази. Они не люди.
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24.02.2022 09:35 Відповісти
Четвертий кремлівський рейх отримає поразку.
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24.02.2022 09:36 Відповісти
Не трать силы. Крик вопиющего в пустыне.

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24.02.2022 09:37 Відповісти
Затягне вас росіяни ********** у свою могилу, вже почалося.
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24.02.2022 09:38 Відповісти
Океан Ельзи прочитав лекцію вовкам про користь веганства.
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24.02.2022 09:54 Відповісти
не волкам, шакалам.
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24.02.2022 11:43 Відповісти
 
 