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Війська РФ б'ють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС
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Війська РФ здійснили обстріл по позиціях ДПСУ з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.
"В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув", - йдеться у повідомленні.
Інформація про інші жертви встановлюється.
Топ коментарі
+15 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар24.02.2022 09:28
+13 Мобильный крематорий
показати весь коментар24.02.2022 09:34
+8 Petrov Viktor
показати весь коментар24.02.2022 09:32
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Это надо же, такую муйню городить. Впрочем для парашника или 73-х % это не удивительно.