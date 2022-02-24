УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16617 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
20 626 32
війна (56332) МВС (2877)

Війська РФ б'ють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ б'ють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС

Війська РФ здійснили обстріл по позиціях ДПСУ з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

"В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув", - йдеться у повідомленні.

Інформація про інші жертви встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бомбардування військами РФ ВЧ у Подільску: 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі

Війська РФ бють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Ответка надеюсь есть? Сколько орков уничтожено?
показати весь коментар
24.02.2022 09:28
+13
Украинцы, всей душой за вас! Бейте кацапскую мразь и их подсосноков! Никакой пощады!
показати весь коментар
24.02.2022 09:34
+8
Хлопці якщо у вас є зброя вбивайте фашистів окупантів, вони вас вбивають без жалю.
показати весь коментар
24.02.2022 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ответка надеюсь есть? Сколько орков уничтожено?
показати весь коментар
24.02.2022 09:28 Відповісти
Это война кто тебе расскажет
показати весь коментар
24.02.2022 09:30 Відповісти
Если бы Кравчук не слил ядерное оружие, санкции давно бы были и со стороны США и РФ.
показати весь коментар
24.02.2022 09:36 Відповісти
Позиция предателя и труса
показати весь коментар
24.02.2022 09:41 Відповісти
!Тень на плетень! Если бы враг рода человеческого, больное на голову *****, не напало, то и войны не было б!Пообещал кацапам Рай, гореть в Аду будут все ,кто пойдёт на нас с мечом! Смерть путинским фашистам!"
показати весь коментар
24.02.2022 11:13 Відповісти
А если бы Петька не про***бал 5 складос с боеприпасами то нам бы на год хватило стрелять по купантах особо не целясь
показати весь коментар
24.02.2022 09:36 Відповісти
А Петька, что, лично на складах нёс караульную службу?
Это надо же, такую муйню городить. Впрочем для парашника или 73-х % это не удивительно.
показати весь коментар
02.04.2022 09:18 Відповісти
Хлопці якщо у вас є зброя вбивайте фашистів окупантів, вони вас вбивають без жалю.
показати весь коментар
24.02.2022 09:32 Відповісти
отвечайте по оккупированным территориям в чем проблема?
показати весь коментар
24.02.2022 09:32 Відповісти
********* мост, отрезайте крым
показати весь коментар
24.02.2022 09:32 Відповісти
Это они напрасно. Пипец Крыму.
показати весь коментар
24.02.2022 09:32 Відповісти
Украинцы, всей душой за вас! Бейте кацапскую мразь и их подсосноков! Никакой пощады!
показати весь коментар
24.02.2022 09:34 Відповісти
Ни кто не пишет что Украина отвечает на кацапские обстрелы.
показати весь коментар
24.02.2022 09:34 Відповісти
ворогів убивати треба тихо і без галасу!
показати весь коментар
24.02.2022 09:41 Відповісти
цвинтар ******** тишу!
показати весь коментар
24.02.2022 09:51 Відповісти
Судя по всему, на всех этих опасных направлениях, были только погранцы... Иначе почему куча видео с камер наблюдения, где техника РФ спокойно проезжает !? Здается мне ,что тут на лицо предательство.
показати весь коментар
24.02.2022 09:34 Відповісти
а почему не отдан приказ о применении беспилотников? или на столе стынет водка с холодцом или в глазах педофила появилась какая-то прогалина?
показати весь коментар
24.02.2022 09:35 Відповісти
Похоже клоун продал Украину.
показати весь коментар
24.02.2022 09:35 Відповісти
а ты что, покупатель? ПНХ
показати весь коментар
24.02.2022 09:37 Відповісти
Смерть российско-фашистким оккупантам!
показати весь коментар
24.02.2022 09:51 Відповісти
и вы бейте по ним
показати весь коментар
24.02.2022 10:12 Відповісти
А ми чому Крим і Росію не обстрілюємо...Хуйло має бути знищене разом з своїми людьми.
показати весь коментар
24.02.2022 10:32 Відповісти
час закрити моськовську церкву
показати весь коментар
24.02.2022 10:46 Відповісти
 
 