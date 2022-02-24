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Зеленський провів термінову нараду в ОП: Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський провів термінову нараду в ОП: Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні

У зв’язку з початком Росією військової операції проти України Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору та економічного блоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах, а також про заходи, яких вживають сили безпеки й оборони для відсічі збройним силам РФ.

Також президент розповів про перемовини зі світовими лідерами щодо створення міжнародної коаліції з метою припинення російської агресії.

Крім того, були обговорені заходи із забезпечення життєдіяльності країни.

Також дивіться: Путін хоче знищити нашу державу, закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти нього, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Ермака не забыл пригласить?
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24.02.2022 09:28 Відповісти
Танки в Харькове
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24.02.2022 09:31 Відповісти
термінова наради заради нарадчої наради - то файно... але... хочется спросить у главнаркомандувача - почему до сих пор - через 5 часов после объявления вонючей кацапией войны Украине до сих пор действует раскольническая кацапсинская церковь? почему? это ум, задУМ или план?
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24.02.2022 09:31 Відповісти
какая в писду церковь?? Не разводи зраду
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24.02.2022 09:35 Відповісти
Больше нечего делать ,кроме как бегать кацапские церкви закрывать.
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24.02.2022 09:35 Відповісти
"У зв'язку з початком Росією військової операції" .... Шо ти мелешь! Це напад. Це оголешення війни!
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24.02.2022 09:41 Відповісти
буба - предатель і зрадник.
саме так його сприймають на заході..
допомогають Україні - не бубі...
памьятаемо це.....
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24.02.2022 09:45 Відповісти
Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 09:52 Відповісти
 
 