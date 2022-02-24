Зеленський провів термінову нараду в ОП: Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні

У зв’язку з початком Росією військової операції проти України Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору та економічного блоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах, а також про заходи, яких вживають сили безпеки й оборони для відсічі збройним силам РФ.

Також президент розповів про перемовини зі світовими лідерами щодо створення міжнародної коаліції з метою припинення російської агресії.

Крім того, були обговорені заходи із забезпечення життєдіяльності країни.

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