УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16771 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
93 594 101
армія РФ (13463) війна (56332) Бутусов Юрій (3126)

Армія РФ веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Армія РФ веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях, - Бутусов

Російська армія веде наземний наступ в декількох областях.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях. Збройні сили України чинять опір агресорам", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ б'ють з РСЗО з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+129
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.
показати весь коментар
24.02.2022 09:35
+62
Не днів, а місяців, Америка давала попередження ще до офіційних заяв Байдена
показати весь коментар
24.02.2022 09:39
+58
...Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі ї б у ч і!!!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Слава Україні!

Ми переможемо!!! Дякую нашим ЗСУ і низький уклін всім добровольцям.
показати весь коментар
24.02.2022 11:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 