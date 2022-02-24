Армія РФ веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях, - Бутусов

Російська армія веде наземний наступ в декількох областях.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях. Збройні сили України чинять опір агресорам", - розповів він.

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