Армія РФ веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях, - Бутусов
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Російська армія веде наземний наступ в декількох областях.
Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російська армія веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях. Збройні сили України чинять опір агресорам", - розповів він.
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