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Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Українські захисники відвоювали місто Щастя на Луганщині.

Про це у Facebook повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Щастя відбито, противник поніс втрати. М.Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!" - йдеться в повідомленні.

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Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+120
Спасибо вам ребятушки) Вы мощь) Бог с вами)
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24.02.2022 09:42
+97
смерть оркам! браво ЗСУ!
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24.02.2022 09:42
+71
Хлопці, ми за вас молимось.
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24.02.2022 09:42
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"Щастя в наших руках" - это лучшее в мире место для этой фразы!
Виват братове!!!
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24.02.2022 10:30 Відповісти
Счастье - это хорошо. Но когда же будут освобождены Воронеж, Ростов-на Дону, Минск???
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24.02.2022 10:31 Відповісти
Якое шчасця. Слава Украіні!
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24.02.2022 11:00 Відповісти
ФОТКИ ТРУПОВ РУСНИ СЮДА!!!
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24.02.2022 11:10 Відповісти
Trzymajcie się, jesteśmy z wami.
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24.02.2022 16:33 Відповісти
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