Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Українські захисники відвоювали місто Щастя на Луганщині.

Про це у Facebook повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Щастя відбито, противник поніс втрати. М.Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай