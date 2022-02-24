Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
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Українські захисники відвоювали місто Щастя на Луганщині.
Про це у Facebook повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.
"Щастя відбито, противник поніс втрати. М.Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+120 elena kosakovskaya
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+97 Андрей Саган
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+71 Vitaliy Mykhasko
показати весь коментар24.02.2022 09:42
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Виват братове!!!