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пожежа (3740) ДСНС (4458)

У військовій частині у Деснянському районі Києва сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується, - ДСНС. ФОТО

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В адміністративній будівлі військової частини в Деснянському районі Києва вранці сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 лютого о 06:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території військової частини, що у Деснянському районі столиці.

Як виявилося, загоряння сталося в 4-поверховій адміністративної будівлі військової частини: одна будівля - зруйновано 3 та 4 поверхи, пошкоджено 1 та 2 поверхи, друга будівля горить.

Є потерпілі, бригади швидкої медичної допомоги слідують", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підрозділами ДСНС проводиться ліквідація пожежі.

На місці події задіяно 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу.

У військовій частині у Деснянському районі Києва сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується, - ДСНС 01
Фото: ДСНС
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Пц . Дрг мокшанские и там засветились. Убивайте кацапов и их нацмитов всеми возможными средствами
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24.02.2022 09:57 Відповісти
Причем тут ДРГ? Ракетой расх***чили. Обломки разбросаны по всему двору
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24.02.2022 10:02 Відповісти
Шо там в Харькове? Говорят военные уже ходят рядом
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24.02.2022 10:07 Відповісти
ваєньіє ходят *****. Військові вбивають московита
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24.02.2022 10:09 Відповісти
в Харькове пока спокойно. на заправках в магазинах лютый трэш... хлеба говорят завоз не скоро будет
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24.02.2022 10:10 Відповісти
в трусы себе загляни - они такие же
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24.02.2022 10:16 Відповісти
Хрена се возгорание...
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24.02.2022 10:28 Відповісти
 
 