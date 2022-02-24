У військовій частині у Деснянському районі Києва сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується, - ДСНС. ФОТО

В адміністративній будівлі військової частини в Деснянському районі Києва вранці сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 лютого о 06:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території військової частини, що у Деснянському районі столиці.

Як виявилося, загоряння сталося в 4-поверховій адміністративної будівлі військової частини: одна будівля - зруйновано 3 та 4 поверхи, пошкоджено 1 та 2 поверхи, друга будівля горить.

Є потерпілі, бригади швидкої медичної допомоги слідують", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підрозділами ДСНС проводиться ліквідація пожежі.

На місці події задіяно 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу.



Фото: ДСНС