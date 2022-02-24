Порошенко закликав союзників запровадити проти Росії пекельні санкції і дати Україні якомога більше зброї: Ми боремося за правду і обов’язково переможемо

Путін оголосив війну всьому цивілізованому світу, але Україна переможе.

Про це сказав Петро Порошенко журналістам біля Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Путін оголосив війну не Донбасу, як він заявив у своєму телезверненні, не тільки українському народу і Українській державі, а оголосив війну Європі і всьому цивілізованому світу. Ні в кого вже не залишилося жодних ілюзій і жодних надій. Путін розуміє лише силу", – наголошує Порошенко.

"Нас чекають великі випробування. Але ми б’ємося і боремося на своїй землі, ми б’ємося і боремося за правду", – переконаний Петро Порошенко.

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"Ми маємо всі підстави отримати реальну допомогу – і не лише санкціями, не лише грошима. В першу чергу чого зараз потребує Україна – це Ленд-ліз, високотехнологічна зброя, захисна, летальна – для того, щоб рішення кожного російського солдата зайти на святу українську землю не залишилося безкарним", – наголосив п’ятий Президент.

"Я хочу, щоб всі побачили, що Київ демонструє відповідальну поведінку. І нам зараз треба зробити рішучі дії по терміновій організації заходів територіальної оборони. Включно з роздачею зброї цивільному населенню, запуску дронів, засобів комунікації і все інше для того, щоб підвищити ціну, якщо загарбник буде просуватися далі", – пояснює лідер партії.

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"Ми вимагаємо "пекельних" санкцій і твердо переконані, що вони будуть. Надія на армію. Надія на український народ і надія на наших партнерів. Найбільш важким буде протриматися перші три дні, тому що потім ми будемо мати позицію наших партнерів, які дозволять нам підвищити ефективність нашої боротьби. Я твердо переконаний, що ми протримаємося", – говорить Порошенко.