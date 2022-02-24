УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16641 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 658 14
війна (56332) Порошенко (13230)

Порошенко закликав союзників запровадити проти Росії пекельні санкції і дати Україні якомога більше зброї: Ми боремося за правду і обов’язково переможемо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Порошенко закликав союзників запровадити проти Росії пекельні санкції і дати Україні якомога більше зброї: Ми боремося за правду і обов’язково переможемо

Путін оголосив війну всьому цивілізованому світу, але Україна переможе.

Про це сказав Петро Порошенко журналістам біля Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Путін оголосив війну не Донбасу, як він заявив у своєму телезверненні, не тільки українському народу і Українській державі, а оголосив війну Європі і всьому цивілізованому світу. Ні в кого вже не залишилося жодних ілюзій і жодних надій. Путін розуміє лише силу", – наголошує Порошенко.

"Нас чекають великі випробування. Але ми б’ємося і боремося на своїй землі, ми б’ємося і боремося за правду", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно додати армії та теробороні ще 40 млрд гривень з держбюджету, - Порошенко

"Ми маємо всі підстави отримати реальну допомогу – і не лише санкціями, не лише грошима. В першу чергу чого зараз потребує Україна – це Ленд-ліз, високотехнологічна зброя, захисна, летальна – для того, щоб рішення кожного російського солдата зайти на святу українську землю не залишилося безкарним", – наголосив п’ятий Президент.

"Я хочу, щоб всі побачили, що Київ демонструє відповідальну поведінку. І нам зараз треба зробити рішучі дії по терміновій організації заходів територіальної оборони. Включно з роздачею зброї цивільному населенню, запуску дронів, засобів комунікації і все інше для того, щоб підвищити ціну, якщо загарбник буде просуватися далі", – пояснює лідер партії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Йду до Зеленського з планом укріплення оборони держави, - Порошенко

"Ми вимагаємо "пекельних" санкцій і твердо переконані, що вони будуть. Надія на армію. Надія на український народ і надія на наших партнерів. Найбільш важким буде протриматися перші три дні, тому що потім ми будемо мати позицію наших партнерів, які дозволять нам підвищити ефективність нашої боротьби. Я твердо переконаний, що ми протримаємося", – говорить Порошенко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Не сказав ні слова, щось до смислу "ми попереджали ще в 2019-му".
І це правильно. Йому таке говорити - не на часі.
Але ми всі це маємо на увазі. І не забудемо. Після Перемоги розберемося...
показати весь коментар
24.02.2022 10:02
+10
Дякуємо, пане Гетьмане! Коротко і по суті. Усе буде Україна!
показати весь коментар
24.02.2022 09:58
+6
відкрийте рахунок для нейтралізації путіна
показати весь коментар
24.02.2022 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
відкрийте рахунок для нейтралізації путіна
показати весь коментар
24.02.2022 09:57 Відповісти
Слава свободному миру ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
показати весь коментар
24.02.2022 09:58 Відповісти
Дякуємо, пане Гетьмане! Коротко і по суті. Усе буде Україна!
показати весь коментар
24.02.2022 09:58 Відповісти
"Найбільш важким буде протриматися перші три дні" - враховуючи, що преЗЕдент виділив гроші на армію тільки за день до відкритого вторгнення, протриматись буде дійсно вкрай складно
показати весь коментар
24.02.2022 09:59 Відповісти
если бы не Порошенко со своей настойчивостью, то даже и того мизера не получила бы наша армия. правительство Зеленского полностью проваливало оборонзаказ. с этим еще будем разбираться позже, сейчас не до этого.
показати весь коментар
24.02.2022 10:11 Відповісти
Не сказав ні слова, щось до смислу "ми попереджали ще в 2019-му".
І це правильно. Йому таке говорити - не на часі.
Але ми всі це маємо на увазі. І не забудемо. Після Перемоги розберемося...
показати весь коментар
24.02.2022 10:02 Відповісти
Почему не работает ПРИВАТ 24 ?
люди не могут деньги переслать

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ И ЧАСТНЫЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ .
А то как активно барыжать на дорогих кредитах - так они могут , а как в Украине проблемы- все быстро закрылись
показати весь коментар
24.02.2022 10:11 Відповісти
Пiшов на*** касаб, не до тебе...
показати весь коментар
24.02.2022 10:35 Відповісти
Когда все кричали, что ***** берет на понт, я единственный, кто на этом форуме убеждал всех в обратном.

Теперь многие будут жалеть о потерянном времени.

Ладно, проехали.

Слава Украине!
Героям Слава!
показати весь коментар
24.02.2022 10:13 Відповісти
Підтримую і бажано проти "наших", які блокували виділення грошей на армію. Один з них колись був помічником бувшого КДБ-ешника Сівковича, та такі як Мамамія, єлдаки та інші.
показати весь коментар
24.02.2022 10:16 Відповісти
 
 