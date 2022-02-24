УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16523 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 804 7
армія РФ (13463) ветерани (843) війна (56332) зброя (5750) Нацполіція (13920) Росія (47179) Клименко (190)

Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю, - Нацполіція

Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Такий наказ сьогодні, 24 лютого, голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях, інформує Цензор.НЕТ із повідомленням на департамент комунікацій Нацполіції. 

"Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави. Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У військовій частині у Деснянському районі Києва сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується, - ДСНС. ФОТО

Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю, - Нацполіція 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як це буде діяти?
показати весь коментар
24.02.2022 10:04 Відповісти
Лишь бы это оружие не было использовано против Украины, а то в 2014-м году весь мир увидел что наши внутренние органы самые первые предатели и коллаборационисты, массово переходившие целыми райотделами на сторону врага. И даже на подконтрольных территориях часто содействующие врагу, как например это было в Одессе в том же году, в Днепре и т.д.
показати весь коментар
24.02.2022 10:09 Відповісти
і це правда. Потрібно подиивитися, хто вчора вітав " З нем Отечества", (а таких серед цих ветеранів 50%), зразу в камеру, а тим, що за Україну - зброю.
показати весь коментар
24.02.2022 10:12 Відповісти
Колишні менти і беркутня ,буде стріляти у спину ЗСУ..
показати весь коментар
24.02.2022 10:18 Відповісти
Выдавайте оружие по военному билету и под роспись всем украинцам, имеющим военный билет, и готовым защищаться. На ответственное хранение, и пусть идут по своим семьям охранять их. Если война закончится для нас победой, потом соберете назад.
показати весь коментар
24.02.2022 10:30 Відповісти
З цими "друзями" і ворогів не треба.
показати весь коментар
24.02.2022 12:49 Відповісти
 
 