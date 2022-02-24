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Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба

Російські війська підступно виставили попереду колон танків автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області. ФОТОрепортаж

Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Знищувати, навіть якщо там жінки та діти!
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24.02.2022 10:06
+40
Завжди казав, що маскалі - не люди. Контраргументів ніхто не привів.
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24.02.2022 10:06
+35
Кацапські виродки в своєму репертуарі. Надіюся, наші спалили все
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24.02.2022 10:06
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Знищувати, навіть якщо там жінки та діти!
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24.02.2022 10:06 Відповісти
а если в трусиках?
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24.02.2022 10:10 Відповісти
Розіп'яти і задмухати піною.
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24.02.2022 10:18 Відповісти
нехай знімають трусики і махають ними
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24.02.2022 10:19 Відповісти
Китайці "аплодують стоячи"!!!! Зараз кацапи "зав"язнуть" в Україні усі найбільш боєздатні в/ч - в Україні Сибір можна брать "голими руками"! Навіть швидке перекидання військ не врятує - "китайські "трактористи" що вже давно розселилися в Сибіру просто підірвуть Транссибірську магістраль і зупинять їх десь під Омськом Сі Дзінь Пін буде дурнем якщо цим не скористається!
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24.02.2022 10:49 Відповісти
Так.Це війна.Жінкам з дітьми там нема чого робити.
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24.02.2022 10:14 Відповісти
Завжди казав, що маскалі - не люди. Контраргументів ніхто не привів.
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24.02.2022 10:06 Відповісти
Кацапські виродки в своєму репертуарі. Надіюся, наші спалили все
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24.02.2022 10:06 Відповісти
Валіть!
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24.02.2022 10:06 Відповісти
афігенна воєнна хитрість фашистської алкашні
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24.02.2022 10:06 Відповісти
гібриди недобиті! Смерть окупанту!
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24.02.2022 10:07 Відповісти
Скоро жінок і дітей поженуть поперед своїх танків ублюдки здичавілі.
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24.02.2022 10:09 Відповісти
Вони так вже в Криму робили.
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24.02.2022 10:22 Відповісти
Это война какое обсе
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24.02.2022 10:09 Відповісти
подлое кацапское племя.
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24.02.2022 10:10 Відповісти
Це та кацапи, які ніби працюють в ОБСЕ? Там їх більше 80%. Сцить кацап воївати відкрито, завжди ховається за когось, хитрить переговорами і засовує ніж в спину. Я думаю, що наші військові знають, що робити? Затримати ці "ОБСЕ" і в каталажку, якщо це можливо.
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24.02.2022 10:10 Відповісти
Нащо морочиться? Використання навіть знаків Червоного Хреста з метою проведення бойових дій (наприклад перевезення зброї та *********** у санітарних машинах) - військовий злочин! Валить сволоту на місці!
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24.02.2022 10:25 Відповісти
Гасить нахрен все, там нет офицеров - там орки с подляной,Даже незадумываясь.
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24.02.2022 10:10 Відповісти
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24.02.2022 10:10 Відповісти
....смерть МОСКАЛЯМ... москалі це не люди, а гниди... а гнидам одна дорога... СЛАВА УКРАЇНІ!!
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24.02.2022 10:13 Відповісти
От тому ОБСЄ і евакуювали своїх працівників, зоб наші могли спокійно бити.
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24.02.2022 10:13 Відповісти
Дебилы,ещё бы на танки наклеели символику ОБСЕ
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24.02.2022 10:13 Відповісти
Повторення кацапської підлоти, як в ДАП - попросили забрати вбитих та поранених, а натомість заклали міни
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24.02.2022 10:14 Відповісти
И что вас беспокоит? Вы думаете там ОБСЕ? Стреляйте пока они не зашли в города и не начали расстреливать всех подряд.
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24.02.2022 10:14 Відповісти
******* підарасів!
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24.02.2022 10:17 Відповісти
А шо там ***** на твоих восточных границах, есть кому защищать нахапаное.
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24.02.2022 10:21 Відповісти
Погані кацапи мають лежати в поганих трунах, а хороші - в хороших. Все.
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24.02.2022 10:24 Відповісти
Смотришь на это все и где то отдаленно начинаешь понимать некоторые аспекты ведения войны Гитлером, уничтожить рашисткую заразу. Комуняки во все времена были сплошным злом для своего народа, для окружаещего мира. Не зря их вешали на столбах.
Печально что все это теперь лежит на плечах Украины, дать пинка имперской сволочи, этому двуглавому мутанту.

СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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24.02.2022 10:24 Відповісти
Мій синку там прикордонником...Їбашь моє сонечко...Очі мокрі..молимось за тебе
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24.02.2022 10:25 Відповісти
эти рогатые животные обстреляли Харьков неуправляемыми ракетами "Смерч", что является военным преступлением. о чем с ними можно еще договариваться? только жечь дотла оккупантов...
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24.02.2022 10:35 Відповісти
Хорошо что не мамочек с колясками
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24.02.2022 10:37 Відповісти
Настало время весь бамбас стереть и сравнять с землей!
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24.02.2022 10:47 Відповісти
 
 