Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба
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Російські війська підступно виставили попереду колон танків автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ.
Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 mrSmith
показати весь коментар24.02.2022 10:06
+40 экзорцист
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+35 alex1919
показати весь коментар24.02.2022 10:06
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Печально что все это теперь лежит на плечах Украины, дать пинка имперской сволочи, этому двуглавому мутанту.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!